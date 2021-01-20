После публикаций скандальных аудиозаписей, позволяющих подозревать ближайшее окружение Александра Лукашенко в физическом устранении его противников, официальный Минск столкнулся с чрезвычайно опасной ситуацией. На национальном уровне генпрокурор и другие высшие должностные лица могли сдерживать расследования и не привлекать обоснованно подозреваемых к уголовной ответственности. Расследование таких преступлений компетентными органами Украины и Евросоюза вынуждает белорусских чиновников отвечать на атаки. Их ответы выглядят скорее как эмоциональные выпады в духе «сам дурак», нежели рациональные аргументы.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Наглядным примером стала публикация МИД Белоруссии от 19 января. Пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз прокомментировал РИА Новости ситуацию вокруг обнародования аудиозаписей обсуждения физического устранения известного белорусского оппозиционного журналиста Павла Шеремета.

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Долгое время Шеремет создавал неудобства Лукашенко в Белоруссии. После одного из инцидентов на белорусско-литовской границе, когда журналист с коллегой вышли на нейтральную полосу для фиксации якобы бесконтрольности границы, Шеремет оказался за решёткой. Тогда от длительного тюремного заключения его спас лично российский президент Борис Ельцин.

Перебравшись в Россию, Шеремет руководил сетевым изданием «Белорусский партизан». Благодаря помощи коллег и личным профессиональным данным издание быстро стало рупором белорусских националистов. Развивались сопутствующие проекты — такие, как ревизионистская «Историческая правда». В этом активно, финансово и не только, помогали российские партнёры, например, скандально известный фонд «Династия».

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Убийство оппозиционного журналиста на территории другого государства — не просто скандал, а международный скандал. Теракт был демонстративным, дерзким: 20 июля 2016 года в центре Киева был подорван автомобиль, за рулём которого находился Шеремет.

Уголовное дело было возбуждено украинскими правоохранителями. Об аналогичном расследовании в Белоруссии ничего не известно, хотя убит был белорусский гражданин. Отсутствие общеизвестных процессуальных действий со стороны официального Минска косвенно указывало на его незаинтересованность в раскрытии преступления.

Появилось предположение о причастности спецслужб Белоруссии к устранению оппозиционного журналиста. Конспирологическая версия изначально отталкивалась от старинного римского юридического принципа: Is fecit cui prodest («Это сделал тот, кому выгодно»).

Okras Павел Шеремет на дебатах в рамках «Открытой библиотеки» в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург) 27 сентября 2014 года

До последнего времени не было доказательств в пользу предположения о заказчике в лице Александра Лукашенко и исполнителях. Однако в январе с подачи авторитетного издания EUobserver была опубликована аудиозапись, которая указывала на возможную причастность к организации убийства (теракта) главы КГБ Белоруссии Вадима Зайцева, занимавшего этот пост в 2008—2012 годах, а также других кадровых сотрудников белорусских спецслужб.

Аудиозапись предоставил бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического спецподразделения МВД Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар. На днях он дал показания в Киеве по скандальной аудиозаписи, а также предоставил другие сведения по делу об убийстве Шеремета.

«Что касается причины убийства Павла Шеремета, то, по моему мнению, на 60% это связано с делами пропавших (три белорусских оппозиционера, пропавшие без вести в 1999 году. — прим. ИА REGNUM). Павел также плотно занимался расследованием дела о взрыве в минском метро в 2011 году. По моему личному мнению, сопоставив ряд фактов и поговорив с украинскими следователями, можно говорить и про ненависть Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Всё это вместе и могло стать причиной его ликвидации. И это было сделано как показательное убийство», — заявил Макар по возвращении из Киева.

Следователи украинской Национальной полиции также допросили ещё одного свидетеля. «Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозаписи направлены на фоноскопическую экспертизу», — сообщило ведомство.

Нацполиция подготовила ходатайство генпрокурору об оказании международной правовой помощи при проведении дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованными аудиозаписями. Фактически украинские правоохранители делают работу белорусских коллег, которым откровенно наплевать на убийство гражданина Белоруссии.

Обнародование скандальных аудиозаписей говорит о давней и целенаправленной работе, которую вели западные спецслужбы на территории Белоруссии. Создание базы данных такого компромата было бы невозможным без участия их белорусских помощников — чиновников и силовиков. Кого и когда подслушать, по каким телефонам и так далее — такую информацию прослушивающим могли предоставить только те, кто «в обойме».

Kyiv.npu.gov.ua На месте убийства Павла Шеремета

Произошло то, о чём давно и безуспешно предупреждали Лукашенко его бывшие сторонники: «белорусизация» и в целом ставка на национализм, соответствующая кадровая политика и внешнеполитическая «многовекторность» до добра не доведут. Теперь официальный Минск унижают, представляя Белоруссию как failed state, где даже убийство гражданина не является поводом для возбуждения уголовного дела и элементарных процессуальных действий.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в сложившейся ситуации не придумал ничего лучше, чем устроить очередную истерику. Эмоциональную тираду озвучил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

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Из заявленного чиновником следует, что, во-первых, сотрудники белорусского посольства в Литве тайно записали конфиденциальный разговор с Игорем Макаром. Совершив такой поступок, который может трактоваться в рамках уголовного права, белорусские дипломаты обвинили Макара в совершении также уголовно наказуемого деяния — мошенничества. Такое обвинение ничем не подкреплялось, кроме обещания опубликовать некую аудиозапись, якобы изобличающую Макара.

МИД Белоруссии вскоре опубликовал эту аудиозапись. На ней некий человек предлагает другому человеку приобрести информацию за некую сумму в евро. Никакого шантажа, никакого мошенничества. Такое по линии спецслужб было передано в Евросоюз.

Однако снова опозорились Макей сотоварищи не только с аудиозаписью — возможно, такой же достоверной, как сбацанная на коленке беседа «Ника и Майка». Официальный представитель МИД Белоруссии заявил, что «мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла».

Фактически белорусские дипломаты оскорбили официальный Киев, одновременно унизив Белоруссию. Ведь обращаться за правовой помощью при расследовании убийства белорусского гражданина должны были представители официального Минска — следователи, прокуроры, дипломаты, сотрудники органов госбезопасности, госкомитета судебных экспертиз. Однако ни Владимир Макей, ни Александр Конюк, ни Андрей Швед, ни Иван Носкевич, ни их хозяин не посчитали возможным и необходимым хотя бы создать подобие расследования резонансного теракта, в ходе которого был убит гражданин Белоруссии.

Они, видите ли, ждали, когда некто из Киева придёт на поклон. Как будто в Минске взорвали автомобиль и убили гражданина Украины. Подобного отношения к своим гражданам не позволяют даже многие страны третьего мира.

К позору МИД Белоруссии добавился коллективный позор всего правительства, опубликовавшего 19 января на своём официальном сайте «Сообщение Оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году в г. Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой». Совминовский оргкомитет, сказано в документе, «сожалеет о принятом безосновательном решении ИИХФ о переносе из Белоруссии этого турнира» и надеется, что «международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил».

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«Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов», — заявило правительство постсоветской республики.

Хамский тон и обвинительный уклон документа говорят о крайней нервозности Лукашенко и его подчинённых. Если массовые пытки и убийства сограждан не основание, если репрессии в отношении спортсменов с иными политическими взглядами не основание, то представление об основаниях, видимо, у чиновников Белоруссии и нормальных европейцев, видимо, разные.

Также 19 января госагитпроп Белоруссии опубликовал выступление главы белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова, который тоже подверг критике вполне предсказуемое решение IIHF. На официальном сайте ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» он разместил обращение к белорусским спортсменам, добившимся отмены ЧМ-2021.

«После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! — заявил Басков. — Вы забрали чемпионат мира, в первую очередь, у тысячи занимающихся хоккеем детей. Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звезд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране».

Кто бы говорил о безопасности, но только не Басков, которого обоснованно подозревают в убийстве минского художника Романа Бондаренко. Генпрокуратура и СК Белоруссии до сих пор не возбудили уголовное дело по факту этого убийства.

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Белорусские «мокрушники» зря прикрываются детьми — это подлый приём. Пассаж о том, кто здесь белорус, и вовсе напоминает знаменитую сентенцию нацистского бонзы, который единолично решал, кто в его епархии еврей, а кто нет.

Впрочем, после того, как печатный орган администрации президента Белоруссии назвал репортёра российского Первого канала Алексея Кручинина «недочеловеком», удивляться особо нечему. Александр Лукашенко на заре своей президентской карьеры обещал взять за «образец президентской республики» Германию времён Адольфа Гитлера — он это сделал.

Гитлеру многое прощали и Лондон, и Париж, и Вашингтон. Все западноевропейские демократии помогали диктатору-популисту, пока он помогал им делать деньги и артикулировал их тайные мечты, прежде всего — об уничтожении настоящих левых и походе на Россию. Год назад, когда Лукашенко со своими содержанками проговаривали примерно то же самое, Майкл Помпео лично приезжал посмотреть на способного ученика.

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Лукашенко никак не может понять, что стать своим для Запада он не сможет никогда. Белоруссия никогда не достигнет такого изящества в дипломатии и политических репрессиях, как нацистская Германия, потому что до Гитлера была великолепная немецкая классическая философия, школы права и геополитики, а также многое другое, формировавшееся веками. Диктаторы приходят и уходят, а традиции в искусстве, науке, культуре остаются.

Искусственно отторгнутая от России постсоветская квазимонархия выглядит не столько смешно, сколько жалко в своём чиновничьем хамстве, правовом нигилизме, презрении к мировому опыту и непонимании элементарных норм этикета. Противники «последнего диктатора Европы» уверены, что это временное явление и после свержения Лукашенко наступят невероятно счастливые времена. Сторонники-«ябатьки» уверены, что такие же времена наступят, если куда-нибудь исчезнут их противники.

Ошибаются и те, и другие. Времени у Белоруссии нет, и хороших перспектив вне России тоже нет. Таковые появятся, когда будет создано базовое условие — национально-государственное единство. Появятся не сразу, потому что российские реалии тоже далеки от идеала. Тем не менее необходимо двигаться в правильном направлении, а не умножать нелепости по спортивным или откровенно криминальным поводам.

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