19 января 2021 | Время чтения 10 мин

Белорусские новости оставляют необычное впечатление – как будто власти и прозападная оппозиция участвуют в соревновании по нанесению наибольшего ущерба своей стране. Пока что оппозиция ведёт со счётом 1:0.

Сергей Артёменко, , 14:41 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF) решила не проводить чемпионат мира 2021 года в Белоруссии. Мероприятие должно было состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.

Александр Лукошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Александр Лукашенко получил скорее не удар, а унизительный щелчок по носу. Госагитпроп постсоветской квазимонархии негодует, выкладывая из спешно произведённых кирпичей лживых обвинений новую стену между известным хоккеистом и цивилизованным миром.

Первой от совместного проведения чемпионата отказалась Латвия, с которой официальный Минск начал сближение задолго до санкционной войны России и ЕС. Ещё до госпереворота на Украине 2014 года партнёры делали деньги на поставках «выгодной нефти» на белорусские НПЗ взамен российской, сотрудничали по другим — углеводородным, финансовым и прочим схемам. Всё переменил август 2020 года: прибалтийские этнократии на троих соревновались в демонстрации большей антипатии к «последней диктатуре Европы», чем Брюссель и задающая тон Старая Европа.

Александр Лукашенко на избирательном участке в день выборов президента Белоруссии President.gov.by

Затем об отказе финансово поддерживать ЧМ, если он состоится в Белоруссии, заявили знаковые компании — немецкая Nivea, также немецкая Liqui Moly, формально чешская Skoda (Volkswagen Group), швейцарская Tissot и другие.

Гуманитарно-политической подоплёки проголосовавшие полновесным евро не скрывали. Например: «Текущая ситуация в Белоруссии, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Белоруссии противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly откажется от спонсирования чемпионата мира по хоккею, если комитет Международной федерации хоккея (IIHF) сохранит решение о проведении соревнований в Белоруссии».

Незадолго до этого демарша спонсоров глава международной федерации Рене Фазель посетил Минск, где провёл переговоры с Александром Лукашенко, а также встретился с главой белорусской федерации хоккея Дмитрием Басковым и другими персонажами с, мягко говоря, неоднозначной репутацией. По возвращении глава IIHF был атакован местными журналистами, выдав нелепые объяснения «обнимашкам» с фигурантами криминальных историй. Также было объявлено, что Фазель дорабатывает свой последний срок на занимаемом им посту.

На первый взгляд, состоялось публичное унижение Лукашенко лично и официального Минска в целом (что в условиях автократии одно и то же). О том, насколько тема была чувствительной для бывшего председателя совхоза, говорит хотя бы тот факт, что многие проводимые им совещания и публичные выступления последнего времени никак не обходились без темы ЧМ-2021.

Александр Лукашенко и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель President.gov.by

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Например, 12 января на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», специальной премии деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп», Лукашенко большое внимание уделил именно запланированному хоккейному чемпионату. При этом он заявил: «Мы уже за многие-многие столетия и тысячелетия настоялись на коленях. Хватит! Мы встали с этих колен и будем твёрдо стоять на своих ногах. Поэтому хочу предупредить на этом примере всех, кто ещё тешится надеждой перевернуть страну: ничего из этого не получится».

Из этого фрагмента очевидно, как причудливо смешались в белорусском официозе мифы про «тысячелетнюю государственность» Белоруссии, выделенной большевиками из России в самостоятельное государство во время Гражданской войны начала XX века. В веке нынешнем эту националистическую мифологию совместными усилиями развивают Национальная академия наук и маргинальные националисты.

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Эта мифология насаждается всей мощью госструктур и взращенной с их помощью сети прозападных НГО. Она целенаправленно внедряется в проблемные поля президентских выборов и поствыборных протестов, смешивается со спортом, «информационной безопасностью» и вообще всем — вплоть до кулинарии.

Жаркие споры 2019 года о «русскости» и «украинскости» борща выглядят жалко и вторично на фоне аналогичных споров в Белоруссии пятью годами ранее. Тогда в стане белорусских «свядомитов» произошёл фундаментальный раскол по этому же вопросу. Одни заявляли, что борщ к выдуманной «белорусской национальной кухне» не имеет никакого отношения. Другие придерживались прямо противоположной позиции, утверждая, что настоящий «белорусский борщ» — это старинное блюдо столь же мифической «белорусской шляхты», которое готовится на основе сёмги, стерляди (известные белорусские рыбы) и, конечно же, «белорусских креветок».

Пересечение границы России и Белоруссии

Пока великороссы и малороссы исступлённо спорили на тему происхождения борща, белорусы делали деньги — «памяркоуна», без шума и пыли. Право первородства свекольной похлёбки продавалось оптом и в розницу, за умеренную цену, с сопутствующим сервисом. Гешефт на этом сделали лучшие представители белорусской нации — Александр Лукашенко, Павел Якубович, Виктор Шейман и многие другие, менее склонные к публичности граждане как бы союзного так называемого государства.

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Россельхознадзор накануне Нового года, 31 декабря, отчитался: в 2020 году он изъял и уничтожил 2,46 тыс. тонн контрабандной растительной продукции, из которой 89% пришлось на поставки из Белоруссии. В отчёт попала только вершина айсберга, который вторую пятилетку проталкивается на российский рынок совместными усилиями партнёров из ЕС, РБ и РФ в обход российского продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции.

Помимо растительной контрабанды, уничтожалась и прочая, в частности молочная и мясная. Российские таможенники и эксперты рынка признают: выявить, как правило, удаётся лишь то, что направляется из Белоруссии в Россию откровенно внаглую, зачастую даже без переоформления документов и уничтожения оригинальных этикеток.

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Кризис 2020 года никак не затронул действующий с августа 2015 года «белорусский продовольственный офшор». Лукашенко обещал показать немцам и прибалтам санкции, однако пока что всё выглядит как очередное «последнее китайское предупреждение».

Белорусские удобрения и нефтепродукты как шли, так и идут на экспорт через прибалтийские порты. Даже если экспорт действительно пойдёт через Усть-Лугу, то на благополучии условного немецкого бюргера это никак не отразится. НПЗ стран ЕС недогружены вовсе не потому, что Белоруссия через британских друзей и партнёров заливает европейский рынок дешёвой соляркой. В стремлении наказать западных недругов у Минска хороших вариантов нет.

Чего добились на самом деле в истории с ЧМ-2021 все, так это минимизации убытков под предлогом политического форс-мажора. Лукашенко сэкономил деньги белорусских налогоплательщиков — в том числе тех, кому хоккей неинтересен совсем или меньше, чем футбол, фигурное катание или лапта. IIHF тоже сэкономила много сил и средств — как и официальный Минск, где множество чиновников наверняка не просто вздохнули с облегчением, но даже напились на радостях от обошедшего стороной напряжения. Мероприятие было заведомо убыточным и весьма непростым в части организации.

Пандемия фактически сорвала весь международный спортивный график. Только самые лютые европейские болельщики наплевали бы на неё и на всё то, что пишут о Белоруссии и Лукашенко европейские СМИ. Возможно, некоторое количество фанатов смогло бы выехать из своих стран и как-то добраться до Минска. В этом случае их могла ожидать участь гражданки Швейцарии Натальи Херше.

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Прозападная оппозиция формально празднует победу, которая на самом деле так себе — скорее пиррова победа. Экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская заявила 18 января: «Сегодня совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что беларусы добились своего — и сделали это вместе».

Малограмотная несостоявшаяся учительница разучилась называть белорусов белорусами. Однако невежество Тихановской меркнет по сравнению с её недальновидностью.

Действительно, МВД Белоруссии не получит дополнительных указаний по «зачистке» Минска от бомжей и проституток (не политических, а в хорошем смысле слова). Справедливости ради, они и раньше не особо мозолили глаза. Из последних инцидентов припоминается разве что сотрудничество блюдущей чистоту нравов белорусской милиции с вышедшими в тираж труженицами полового фронта при оформлении за решётку участвовавшего в президентской кампании блогера Сергея Тихановского.

Сергей Тихановский Цитата из видео на YouTube

Белорусские политзаключённые не покинут досрочно спецучреждения. Временно находящиеся на свободе оппозиционеры не получат хотя бы временной либерализации «крывавага рэжыма». Вот чего добились на самом деле жена блогера и её окружение.

Теперь у белорусских спецслужб нет никакой мотивации смягчать репрессии. Наоборот, они будут исполнять новые приказы жаждущего мести и требующего стерильной чистоты перед «Всебелорусским народным собранием».

«Сначала полгода ОМОН бьет людей на улицах (некоторых убивают), а потом идет поток удивления и нытья, когда чемпионат по хоккею отказываются спонсировать западные компании, а спортивная федерация переносит его из Белоруссии куда поспокойнее, по соображениям безопасности, — вопрошают авторы ТГ-канала «ГопСельМаш». — А на что, собственно, рассчитывали в Минске? Что ЕС закроет глаза на выборы? Что поверят в сказки про страшное российское влияние и «кандидата от Кремля» Бабарико? Что хватит купить функционеров? Не получилось».

В таких популярных рассуждениях есть тот же, что и у подписчиков ТГ-каналов Тихановской — Латушко — Мотолько — Лосика, существенный изъян: идеализация Запада, приписывание ему нехарактерных черт. Общеизвестно, что США участвовали в Олимпийских играх 1936 года в нацистской Германии. Лени Рифеншталь на основе отснятого тогда материала создала свою бессмертную «Олимпию».

Очевидно, США и потом бы участвовали в подобных мероприятиях, если бы их проводил какой-нибудь диктатор вроде кубинского Фульхенсио Батисты. Александр Лукашенко плох лишь тем, что он не был так комфортен (хоть и старался), как Анастасио Сомоса для Франклина Рузвельта, или как какой-нибудь головорез типа Хашима Тачи для современных европейских лидеров. Последний, кстати, неоднократно бывал в Минске вместе с сербскими деятелями и спортивными делегациями — например, в 2018 году на «вторых евроиграх».

Хашим Тачи President-ksgov.net

Чернокожий американский атлет Джесс Оуэнс в 1936 году взял в Берлине четыре «золота». Впоследствии было модно писать о том, что спортсмен из сборной США унизил германский нацизм и американский расизм. Сам Оуэнс заявлял, что он не в обиде на Гитлера и что у него гораздо больше претензий к властям США: при таком триумфе президент не прислал ему даже поздравительной телеграммы. Интересно, что бы сегодня сказал Джесс Оуэнс, глядя на кульбиты Александры Герасимени, ещё вчера продвигавшей дискриминирующий белорусов «Кубок языка» и в целом политику «белорусизации», а сегодня переметнувшейся от Лукашенко к Тихановской.

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Большой спорт опошлили, политизировали, коррумпировали и всячески извратили задолго до Лукашенко. Между древнегреческими Олимпийскими играми и нынешним соревнованием фармацевтов, рекламщиков и прочих специалистов по искусственному выведению едва ли не с пелёнок различных чемпионов такая же большая разница, как между самобеглой коляской Ивана Кулибина и электрокаром Илона Маска.

Теперь многие нормальные люди могут искренне благодарить «последнего диктатора Европы» за хотя бы временное избавление от локальных коллективных помешательств и международного медиабесия по скорбному (если вдуматься) поводу.