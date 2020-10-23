Минск, , 20:07 — REGNUM Комитет Межпарламентского союза по гражданским правам парламентариев в Женеве 22 октября заслушал показания сбежавшего из Белоруссии экс-бойца СОБРа Внутренних войск МВД, признавшегося в соучастии в убийствах белорусских оппозиционеров. Юрий Гаравский рассказал о преступлениях, совершённых по заказу руководителя республики Александра Лукашенко.

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В интервью «Немецкой волне» Гаравский сообщил, что отвечал на вопросы парламентариев около часа в онлайн-формате из-за пандемии. В 2018 году он бежал из Белоруссии, опасаясь за свою жизнь и попросил политического убежища в Швейцарии.

Ранее в интервью DW он рассказал, что в 1999 году по приказу командира СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах политических оппонентов Лукашенко — экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и поддерживавшего оппозиционеров предпринимателя Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию. По словам Гаравского, их застрелил лично Павличенко.

Теперь Гаравский представил своё видение того, каким ему видится оптимальный вариант расследования дел об исчезновении белорусских оппозиционеров. После заседания комитета МПС он сообщил: «В свете той активности в ситуации с Белоруссией, что проявляют Германия и Франция — их лидеры встретились со Светланой Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии, — прим. ИА REGNUM), — я ответил, что надо создать трехстороннюю следственную комиссию, в которую помимо немцев и французов вошли бы и представители белорусских властей».

Гаравский также выразил желание рассказать о своём преступном соучастии в Европарламенте.

Белоруссия является членом МПС. По итогам заседания, по информации DW, 4 ноября комитет примет резолюцию по делу Виктора Гончара.

Следственный комитет Белоруссии в декабре 2019 года возобновил предварительные расследования дел, возбужденных по факту исчезновения Захаренко, Гончара и Красовского. В марте 2020 года расследования были приостановлены.

Напомним, прозападная оппозиция давно обвиняет Лукашенко в убийствах своих политических оппонентов. Трупы Гончара, Захаренко и Красовского так и не были найдены.