Челябинская область в 2020 году обрела новый состав Законодательного собрания. Также в Кусе восстановили памятник Иосифу Сталину, жители Челябинска жаловались на шоу «Снежная королева» и на «жёлтую воду», а бывший мэр города Евгений Тефтелев отправился в колонию за взятку. Об этих и других основных событиях прошедшего года — в материале ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА Красная Весна Восстановленный памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в городе Куса Челябинской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

Скандал вокруг «Снежной королевы»

6 января на ледовой арене «Трактор» прошло новогоднее шоу «Снежная королева». Это повлекло масштабный скандал, в который вмешался и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Часть зрителей посчитали, что представление не предназначено для детей, и потребовали возврата денег. При этом в его организации и проведении оказались задействованы чиновники регионального правительства. Была инициирована служебная проверка.

Затем организаторы шоу прокомментировали ситуацию и заявили, что мата и сцен измены на нём не было. Они также добавили, что мероприятие не рекламировалось как детское.

Что касается денег за билеты, то их возвращать зрителям отказались. Якобы это невозможно по законодательству. Впрочем, затем организаторы решили загладить вину и пообещали гражданам бесплатные билеты.

Об этом: В Челябинске организаторы скандального шоу решили загладить вину

Cheladmin.ru Евгений Тефтелев (в центре) с депутатами Челябинской городской думы

Дело Тефтелева

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев встретил 2020 год в следственном изоляторе. Он был задержан в декабре 2019-го по подозрению в получении взятки на сумму 2,5 млн рублей. Экс-политик заключил со следствием сделку и дал показания на некоторых ответственных лиц. Это впоследствии повлекло судебный иск о защите чести и достоинства, который подал бывший вице-губернатор региона Руслан Гаттаров. Показания также были даны на нынешнюю главу Челябинска Наталью Котову. Позднее она заявила журналистам, что они не соответствуют действительности, однако судиться со своим бывшим руководителем отказалась.

А в октябре прозвучал приговор. Суд назначил Тефтелеву три года в колонии строгого режима и штраф в размере 37,5 млн рублей. Прокуратура и представители защиты не смогли изменить это решение.

Памятник Сталину восстановлен

В Кусе 6 сентября был восстановлен памятник Иосифу Сталину. Его открыли активисты движения «Суть времени».

Статуя была найдена 4 августа 2019 года в пруду. Активисты решили его восстановить. И это случилось. На церемонии открытия собрались более 50 человек. Они возложили цветы к монументу.

Открытие памятника активисты приурочили к 75-летию окончания Второй мировой войны. Он установлен на частной территории, но будет доступен всем желающим.

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Zdrav74.ru Госпитальная база для лечения коронавирусных пациентов в областном перинатальном центре в Челябинске

Атаки коронавируса

Первое сообщение о госпитализации в Челябинской области человека с подозрением на заражение коронавирусом появилось уже в январе. Тогда вирус у пациента не нашли. А в феврале в ряде территорий местные жители выступили против размещения рядом с ними обсервационных центров, в которых содержались граждане Китая. В ряде случаев власти пошли им навстречу.

Затем губернатор региона Алексей Текслер провёл срочное совещание о ситуации вокруг ковидных центров. Он также назвал закрытые обсервации не оптимальными. В частности, в одной из них был общий туалет, что вряд ли разумно, когда речь идёт об изоляции людей в целях недопущения распространения инфекции.

Как и во многих регионах России, на Южном Урале были фейки о коронавирусе. А 21 марта власти рассказали о первом заражённом этим вирусом. Им оказался житель Миасса. COVID-19 протекал у него в лёгкой форме.

Поначалу счёт заболевших ковидом шёл на единицы, затем — на десятки. В апреле появился первый умерший от ковидной пневмонии. А в больнице Златоуста произошла вспышка заболеваемости. К 1 января 2921 года в регионе было подтверждено уже 36 427 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели уже 22 401.

С начала апреля в Челябинской области, как и во многих других регионах России, были введены обязательная самоизоляция и другие коронавирусные ограничения. К осени их в значительной степени ослабили, правда, потом часть вернули.

Zdrav74.ru В Челябинской области начали прививать от коронавирусной инфекции врачей, медиков, учителей, социальных работников, волонтёров и полицейских

Взрыв на кислородной подстанции

Утром 31 октября возле стационара городской больницы №2 начался пожар и раздался взрыв. Эпицентром стала кислородная станция. Пострадали здание стационара, а также жилой дом, расположенный рядом. В стационаре находились пациенты с коронавирусом. Их оперативно эвакуировали.

А затем соответствующие службы приступили к восстановлению пострадавших зданий. Через некоторое время все работы были закончены. Погибших и пострадавших в результате инцидента, по официальным данным, не было. Отметим, что после произошедшего больницу вернули к работе в доковидном режиме.

Убийство ребёнка

В октябре мать семимесячного мальчика заявила полицейским Челябинска, что её ребёнка украли. Позднее выяснилось, что эти слова были ложью. Тело мальчика нашли в реке Миасс, и на нём эксперты обнаружили следы насильственной смерти.

Преступление вызвало широкий резонанс. Под подозрение попали мать ребёнка и её сожитель. Их обвинили в убийстве малолетнего. По решению суда оба были отправлены в СИЗО.

Ombudsman74.ru Антон Шарпилов

Скандал вокруг омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов попал в скандал, стоивший ему должности. С ним из-за детей судилась его бывшая супруга.

Шарпилов стал омбудсменом в ноябре. Губернатор Алексей Текслер возлагал на него большие надежды. Но помешал скандал. По данным СМИ, суд ранее определил адрес отца местом проживания детей. Их мать оспаривала это решение. Сам же Шарпилов пояснял журналистам, что желает, чтобы дети имели возможность общаться со своей матерью, и им это необходимо. Он также добавил, что идёт своей экс-жене навстречу.

Затем областной суд подтвердил решение нижестоящего — дети будут жить с отцом. А один из активистов инициировал сбор подписей за отставку омбудсмена. Ему не понравилось то, как он работает.

В начале февраля стало известно о том, что Шарпилов ушёл в отпуск без содержания. А затем он уволился. Вместо него омбудсменом стала Юлия Сударенко.

Об этом: В Челябинске разгорелся скандал вокруг нового омбудсмена

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Zs74.ru Владимир Мякуш

Новое Заксобрание и перестановка в «ЕР»

13 сентября жители Челябинской области могли проголосовать на выборах депутатов регионального Заксобрания. А 14-го были оглашены предварительные результаты. «Единая Россия» набрала 42,59% голосов избирателей. С учётом обилия победивших в одномандатных округах у неё в новом созыве абсолютное большинство.

Избирательная кампания не отличалась выдающимися сюжетами. Интрига была, пожалуй, в том, сохранит ли Владимир Мякуш пост председателя парламента. В ряде СМИ мелькали сообщения, что этого не случится. Возможно, основания были. По крайней мере, губернатор Алексей Текслер не просто лично вёл единороссов на выборы, но и возглавил региональное отделение «ЕР». Ранее этот пост занимал как раз Мякуш.

Тем не менее спикера Заксобрания пока менять не стали. Сохранит ли он свой пост до конца полномочий нынешнего созыва Заксобрания, покажет время.

Девушка весом в 18 кг.

В начале января также СМИ облетела новость о том, что 19-летнюю девушку-инвалида забрали у родной тёти и довели до истощения. Она весила всего 18 килограммов. У пациентки детский церебральный паралич. Её обнаружили истощённой в реабилитационном центре. Впрочем, чиновники утверждают, что она уже поступила в учреждение будучи истощённой.

Этому предшествовало отобрание у местной жительницы трёх сестёр, в том числе и этой девушки. Ранее женщина оформила над ними опеку. Затем суд обязал администрацию Сосновского района предоставить девушке с ДЦП квартиру, причём сделать это в течение пяти месяцев. Вместо этого у неё забрали детей. Женщина начала бороться за отобранных детей в судах.

Krc74.ru Реабилитационный центр для инвалидов в Копейске

Затем выяснилось, что две племянницы не захотели к ней возвращаться. К тому времени они уже находились в приёмных семьях. Тем временем дом гражданки сгорел. В пожаре погиб её супруг. Следователи посчитали, что возгорание не связано с криминалом. Что касается директора реабилитационного центра, то после скандала её решили уволить. Попутно выяснилась и причина маленького веса пациентки с ДЦП. В качестве неё медики назвали врождённую патологию.

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Жалобы на ржавую воду

В январе жители Челябинска атаковали чиновников жалобами на качество воды. Она была жёлтого цвета, сообщили граждане представителям СМИ.

С такой ситуацией столкнулась часть населения города. При этом централизованные поставщики живительной влаги утверждали, что от них вода уходит чистой и загрязняется где-то во внутридомовых коммуникациях.

Мэр Наталья Котова предположила, что вода может желтеть из-за нагревания. Она также отметила, что в одном доме у жильцов разных квартир цвет воды может отличаться. Кроме того, даже в одной квартире он имеет возможность различаться в течение дня.

Тем не менее представителей управляющих компаний она попросила промыть бойлеры. Ситуацию пообещала держать на контроле. А затем прокуратура направила ей представление. Управляющие компании, жильцы домов которых жаловались на воду жёлтого цвета, получили предостережения.

Об этом: Названа причина ржавой воды в квартирах жителей Челябинска

Гибель активиста

Начался ушедший год дорожно-транспортными происшествиями. Одно из них произошло возле города Сима. Утром 5 января столкнулись две иномарки. Погибли активист КПРФ Андрей Мокеев, его супруга Надежда и маленький сын. Другой, 13-летний сын, попал в реанимацию.

Товарищи по партии не остались в стороне от трагедии. Для помощи выжившему подростку был объявлен сбор средств.

Об этом: На Урале собирают деньги для родственников погибшего активиста КПРФ

Sledcom.ru Следственный комитет России

Убийство защитника девушки

В феврале Челябинск потрясло убийство 17-летнего юноши. Он погиб в ночь на 22 февраля, когда пытался заступиться за девушку. К девушке приставали пьяные. Юноша попытался вступиться за неё, но получил удар ножом в сердце. Спасти его не удалось.

Убийца был пойман и арестован. На произошедшее отреагировали власти Челябинска, которые оплатили похороны молодого человека. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин лично взял следствие по уголовному делу на контроль. Он также поручил оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.

Взрыв в пятиэтажке

В Магнитогорске на улице Доменщиков вечером 26 марта произошёл пожар и раздался взрыв. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже пятиэтажки. Пожарные приехали быстро и столь же оперативно локализовали пожар. В результате ЧП погибли женщина и подросток. А затем скончался ребёнок с ожогами тела 100%.

Предполагаемый виновник трагедии был задержан. Им оказался один из родственников хозяев. Туда он ранее принёс газовый баллон. Также известно, что в той квартире, где всё произошло, находились дети и их бабушка.