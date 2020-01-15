Челябинск, , 10:22 — REGNUM Организаторы скандального шоу «Снежная королева» выдадут недовольным зрителям бесплатные билеты. Об этом говорится в паблике FIZICA на просторах соцсети «ВКонтакте».

Организаторы отметили, что всегда работают только для зрителей и задача — делать их счастливыми. В связи с этим тем, кому шоу пришлось не по вкусу, будут подарены билеты на такое же по стоимости новогоднее мероприятие, по выбору зрителей.

«Выражаем надежду, что на этом инцидент будет исчерпан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, шоу прошло на ледовой арене «Трактор» во время новогодних праздников. Часть зрителей остались им недовольны и потребовали возврата денег за билеты.

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