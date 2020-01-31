Челябинск, , 06:45 — REGNUM Вода в квартирах жителей Челябинска может становиться жёлтого цвета из-за нагревания. Об этом в Instagram написала мэр города Наталья Котова.

Она отметила, что в одном доме у одних жильцов вода может быть ржавой, а у других — прозрачной. Это показывают точечные поквартирные опросы. Кроме того, они же говорят, что в одной квартире цвет воды может меняться в течение дня.

Мэр побывала на очистных сооружениях и пообщалась с химиками. Они ей и пояснили, что на стабильность воды могут влиять низкое значение pH, солесодержание, температура и ряд других факторов.

«Очевидно, что вода меняет цвет, заходя внутрь домов, преимущественно при нагревании», — написала чиновница.

Также она отметила, что попросила управляющие компании промыть бойлеры. Ситуацию обещает держать на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Челябинска стали массово жаловаться на ржавую воду из-под крана. Поставщики воды со своей стороны утверждают, что подают чистую воду и она может загрязняться во внутридомовых сетях.