Челябинск, , 18:40 — REGNUM В Челябинской области директор Копейского реабилитационного центра для инвалидов может быть уволена. Об этом журналистам заявила глава минсоцотношений региона Ирина Буторина.

По её словам, медики центра не смогли оказать девушке должной помощи. Не приложила к этому необходимых усилий и директор. Сейчас рассматривается вопрос о её увольнении.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал возник во время новогодних праздников. В соцсетях были опубликованы фотографии истощённой девушки. Учреждение подвергли проверкам, а девушку-инвалида, которая в свои 20 лет весит менее 19 кг, перевезли в другое место.

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