Челябинск, , 19:10 — REGNUM В Челябинской области идёт сбор средств для оказания помощи родственникам активиста КПРФ Андрея Мокеева, который погиб утром 5 января. Информация об этом размещена на странице отделения партии во «ВКонтакте».

Там же указан номер карты. Помощь предназначена для родителей супруги Андрея Надежды, которая также стала жертвой ДТП. Также деньги будут направлены в помощь их 13-летнему сыну, который находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла возле города Сима. Столкнулись две автомашины. Погибли активист, его супруга и сын.

13-летний сын выжил, но находится в больнице города Аши в реанимации. У него сломаны ключица и ладонь.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП под Челябинском погибли активист КПРФ и его семья