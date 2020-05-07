В подмосковной усадьбе села Усово 6 мая 2020 года было обнаружено тело мужчины «с огнестрельным ранением головы». Рядом с ним следователи нашли пистолет «Glock 19 gen 4». Погибшим оказался крупный российский бизнесмен, миллиардер из списка Forbes, участник известной среди высокопоставленных чиновников Ночной хоккейной лиги, а также, по неподтверждённым данным, бывший бизнес-партнёр скандально известного экс-министра Михаила Абызова — Дмитрий Босов.

Виктор Дубрей. Бочки с деньгами.1897

Следственный комитет по Московской области вечером 6 мая 2020 года официально подтвердил смерть бизнесмена. Сообщалось, что на месте работают следователи, а обстоятельства и причины произошедшего ещё предстоит выяснить.

Дмитрий Босов: краткая биография и основные активы

Дмитрий Босов родился 27 марта 1968 года в Барнауле. Окончил с отличием МГТУ им. Н. Э. Баумана, является кандидатом экономических наук. С 2008 года он также глава попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь».

По итогам 2019 года журнал Forbes включил Босова в список богатейших предпринимателей России, поместив на 102-е место с капиталом 950 млн долларов. В 2020 году он переместился на 86-е место с состоянием 1,1 млрд долларов.

Дмитрий Босов

Босов был основателем группы «Аллтек», которая включает в себя группу «Сибантрацит» — одну из крупнейших угольных компаний России. Также в активе «Аллтека» — проект разработки Кумжинского и Коровинского месторождений Ненецкого автономного округа (Печора СПГ). Проект в НАО включает в себя строительство газотранспортной системы, установки комплексной подготовки газа, а также завода по его сжижению. В группу «Аллтек» входит ARTPLAY, где размещены мультимедийный выставочный центр, экспозиционные залы, а также культурно-развлекательный комплекс ARTPLAY СПб в Санк-Петербурге и инвестиционно-строительная компания ООО «Аллтек Девелопмент» (проекты — клубный коттеджный поселок «Графские пруды» и комплексная малоэтажная застройка «Графские кварталы» в Подмосковье).

В группу «Сибантрацит» входят предприятия АО «Сибирский Антрацит», ООО «Разрез Восточный», добывающие антрацит UHG на Колыванском месторождении Горловского угольного бассейна в Искитимском районе Новосибирской области, ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Сибантрацит Кузбасс» в Кузбассе. В Амурской области холдинг с 2020 года разрабатывает Сугодинско-Огоджинское угольное месторождение. Помимо этого, под управлением УК «ВостокУголь» работают проекты в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Так, «ВостокУголь-Диксон» ведет разработку перспективных участков высококачественных антрацитов на полуострове Таймыр, а УК «ВостокУголь» управляет ходом строительства «Северомуйского тоннеля-2» в Бурятии, инициатива по созданию которого была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Также в активе «ВостокУголь» — контроль за освоением уже упомянутого месторождения в Амурской области, продукция которого считается перспективным товаром для сбыта в странах АТР, и угольный морской терминал «Порт «Вера» в Приморье. Выход на проектную мощность последнего запланирован на 2022 год.

В начале мая 2020 года журнал Forbes сообщил, что Дмитрий Босов также инвестировал крупную сумму (сообщалось о $160 млн) в Genius Fund Group, которая работает на легальном рынке марихуаны. В 2018 году этот продукт в США был легализован для использования в некоторых целях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Интересный факт

Катерина Босов, которую некоторые источники называют супругой бизнесмена, является членом совета директоров и коммерческим директором ООО УК «Сибантрацит». Она также соучредитель благотворительного фонда «День Первый», созданного 19 марта 2020 года. В попечительский совет последнего входят гендиректор фармацевтической и биотех-компании «Митотех» Максим Скулачев (с апреля 2020 года), бывший замгубернатора Калужской области, бывший замглавы аппарата правительства РФ, бывший заместитель главы правительства РФ Максим Акимов (с конца марта 2020 года), олимпийская чемпионка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия ПесковаТатьяна Навка (с апреля 2020 года), гендиректор фонда «Ночная хоккейная лига» Алексей Касатонов (с конца марта 2020 года), исполнительный вице-президент Газпромбанка Андрей Серов и другие известные лица. Гендиректор фонда — руководитель ООО «Аллтек Девелопмент» Игорь Гончаров. В «Аллтек Девелопмент» несколько раз менялись владельцы, в том числе в марте 2019 года, когда 70% доли получила кипрская компания «ЛИНЕКО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

С 17 апреля 2020 года фонд «День Первый» является единственным владельцем ООО «Норт ойл ресорсес», которое создано в 2007 году для добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. Глава ООО — Роман Якжин.

Личное участие Босова

По данным ЕГРЮЛ, лично за Дмитрием Босовым числятся доли в 11 юрлицах, включая ликвидируемое с июля 2019 года ООО «Арктическая горно-рудная компания», созданное в 2015 году для добычи руд цветных металлов. Владельцы — Андрей Бокарев, Дмитрий Босов и Александр Исаев. У Бокарева также есть совместное юрлицо с другим российским миллиардером — Владимиром Потаниным. Директором АГРК числится Вадим Бугаев, который также руководит ООО «Арктическая горная компания». Владельцами последней, специализирующейся на добыче антрацита открытым способом, являются Исаев и кипрская фирма «Исова Инвестментс лимитед». АГК в 2014 году получило право пользования участком недр «р. Малая Лемберова» в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. В ноябре 2019 года суд обязал АГК выплатить в пользу Росприроднадзора вред, причинённый недрам при добыче угля, но вместо запрашиваемых 800 млн рублей было взыскано 600 млн рублей. В деле, связанном с АГК, фигурировали и сотрудники ФСБ, которых привлекли для проверки фактов нарушения экологического законодательства.

Kremlin.ru Генеральный директор ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин

Возвращаясь к Дмитрию Босову. В головной компании группы «Аллтек» — одноимённом ООО, созданном в марте 2002 года, ему принадлежит 86,57% доли. Другие совладельцы — Дмитрий Ага, Игорь Макаров (совладелец адвокатской конторы и владелец созданных в ноябре—декабре 2019 года компаний по торговле фармацевтической продукцией) и Олег Шемшук. У ООО есть доли в девяти юрлицах Москвы, Ненецкого АО, Иркутской области, в том числе в нефтедобывающих ООО «Индиганефтегаз», «Нефтегазовый конгресс» (директор — Марина Исаева) и ООО «Мегапорт» (транспортная обработка грузов).

Напрямую Дмитрий Босов числится владельцем 50% доли в ООО «УК «ВостокУголь», которое владеет 100% доли в созданной в мае 2019 года ООО «Транстоннельгрупп» (строительство мостов и тоннелей). Совладелец нового ООО — Анастасия Мороз.

В активе Босова также 50% доли в ООО «Карская горная компания» (добыча антрацита открытым способом, второй совладелец — Александр Исаев, прописано в селе Усово), ООО «Северная горно-рудная компания» (добыча и обогащение медной руды, Исаев владеет второй половиной компании) и т.д. В большинстве фирм Босова вторым совладельцем выступает именно Исаев.

Исаев и Босов: увольнение и скандал

Исаев был членом совета директоров группы «Сибантрацит», а также главой правления ООО «Управляющая компания «ВостокУголь», но на сайте компании он числится уволенным. Более того, в арбитраже Москвы на рассмотрении находится иск бизнес-партнёра погибшего Босова к ООО «Управляющая компания «ВостокУголь», управляющая компания «Сибантрацит» и ООО «Аллтек».

Каменный уголь

Речь идёт «о защите деловой репутации, взыскании астрента, солидарном взыскании компенсации морального вреда в размере 1 рубля». Помимо этого, сведения, размещённые на официальных сайтах компаний, истец требует «признать не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию», а также удалить их и опубликовать текст опровержения. На сайте «Сибантрацита» до сих пор есть сообщение от 6 апреля 2020 года о снятии Исаева «со всех занимаемых должностей в компаниях группы «Сибантрацит» и «ВостокУголь», где также уточняется, что он «отношения к деятельности компаний не имеет». В сообщении также фигурировали причины увольнения, которые, видимо, и требует опровергнуть истец. Уж очень они «неблагозвучны».

До 28 мая 2020 года иск оставлен без движения.

С компаний погибшего миллиардера Босова требуют 1 рубль компенсации

О связях с Абызовым

Дмитрия Босова разные источники связывали с Михаилом Абызовым — бывшим министром Открытого правительства, которое было ликвидировано в 2018 году. На сегодня Абызов — фигурант уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следователи считают, что в 2011—2014 годы с участием подозреваемого с использованием офшорных компаний было похищено и выведено за пределы России 4 млрд рублей. На сегодня Абызов помещён под стражу, где пробудет до 25 июля 2020 года.

Каких-либо документально подтверждённых бизнес-связей между Босовым и Абызовым нет, но это только на первый взгляд. Михаил Абызов был руководителем ООО «Управляющая компания «Кузбассразрезуголь», которое было ликвидировано в 2005 году. Её учредителем числилось ООО «Исконо» (ликвидировано в октябре 2018 года). Среди соучредителей «Исконо» отметился Андрей Бокарев, чьи данные совпадают с данными совладельца ООО «Арктическая горно-рудная компания», третьей частью которой владел Дмитрий Босов.

Kremlin.ru Андрей Бокарев

К слову, Бокарев с марта 2020 года владеет 20% доли в ООО «Модум-транс» (крупный железнодорожный оператор). Данной компанией руководит Дмитрий Артяков, чьи данные совпадают с данными сына бывшего губернатора — председателя правительства Самарской области Владимира Артякова. В числе бизнес-партнёров Артякова-младшего отметился сын главы Ростеха Сергея Чемезова — Александр. А из совладельцев «Модум-транс» лишь в декабре 2019 года вышел один из сыновей бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки — Артём.