7 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Анастасия Степанова, , 10:55 — REGNUM Журнал Forbes обнародовал глобальный рейтинг самых богатых в России и оказалось, что совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона с первой строчки потеснил акционер «Норникеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. ИА REGNUM выяснило, что ещё есть в активе самого богатого бизнесмена России, кроме металлургического гиганта.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

В глобальном рейтинге Forbes первое место отдали Владимиру Потанину, но отметили, что ему буквально на пятки наступает владелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Ценные бумаги «Норникеля» подорожали почти на 60%, а в компании Потанину принадлежит более 34% (состояние оценили в $25,1 млрд). Алекперов отстал от лидера, по данным Forbes, всего на 100 млн долларов США.

Бывший лидер глобального рейтинга — акционер «Новатэка» Леонид Михельсон — замкнул лидерскую тройку с состоянием $24,9 млрд.

Фонды миллиардера

По данным ЕГРЮЛ, помимо основного актива — акций «Норникеля» — Потанин числится соучредителем фонда поддержки и образования культуры, созданного в январе 2016 года в Москве. Его директор с 2018 года — Елена Кива. Потанин — создатель благотворительного фонда имени себя, который был учреждён в январе 1999 года совместно с ЗАО «Холдинговая компания Интеррос» (ликвидирована в апреле 2015 года, создано иное юрлицо). У фонда, которым руководит Оксана Орачева (совладелец доли в пермском ООО «Поиск»), в активе участие в АНО «Агентство развития Норильска» и Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров».

В активе Потанина также учреждённый им совместно с ассоциацией выпускников МГИМО и ректором Анатолием Торкуновым фонд развития МГИМО. Данный фонд входит в число учредителей фонда содействия сотрудничеству с Французской республикой «Трианонский диалог».

Совместно с ФГУК «Государственный эрмитаж» и его директором Михаилом Пиотровским в апреле 2011 года Владимир Потанин соучредил одноимённой фонд для развития Эрмитажа. В марте 2014 года миллиардер учредил совместно с Сергеем Бачиным (владелец юрлиц в Подмосковье, Москве, Ярославской области), Григорием Березкиным, Андреем Бокаревым (совладелец «Арктической горно-рудной компании») и учредителем свердловского АО «Группа Синара» Дмитрием Пумпянским — АНО «Клуб развития и поддержки спорта Роза».

В июле 2005 года Владимир Потанин, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов, Владимир Лисин и другие не менее известные лица учредили фонд поддержки олимпийцев России.

Активы «Норникеля»

На сайте группы Интеррос отмечается, что она имеет «диверсифицированный портфель проектов в сферах горной добычи и металлургии, девелопмента, спорта и туризма, фармацевтики, прямых инвестиций». В него входит ПАО «ГМК «Норильский никель», горный курорт «Роза Хутор», компания «НПО Петровакс Фарм» (разработчик и производитель фармацевтических препаратов, в том числе вакцины против гриппа) и Фонд Winter Capital Partners.

По данным ЕГРЮЛ, непосредственно «Норникель» выступал соучредителем 40 юрлиц в Москве, Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Мурманской области. Среди них — АО «Таймырская топливная компания», ОАО «Оленегоркий механический завод», ООО «Аэропорт «Норильск», ООО «Институт гипроникель», ООО «Норникель — Енисейское речное пароходство».

Помимо этого, «Норникель» является является единственным учредителем фонда развития любителей хоккея «Ночная хоккейная лига».

Напомним, ранее журнал Forbes обнародовал рейтинг самых богатых людей мира. Первую строчку, потеснив основателя Amazon Джеффа Безоса, занял глава французской компании LVMH Бернар Арно. Акции компании Арно подорожали за год на 0,7%, принеся ему состояние в $117 млрд.