Красноярск, , 03:40 — REGNUM Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе вердикт первой инстанции, по которому «Арктическая горная компания», один из владельцев которой базируется на Кипре, должна будет выплатить в пользу Росприроднадзора вред, причинённый недрам при добыче угля. Сумма взыскания превышает 600 млн рублей, хотя изначально истец требовал более 800 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В декабре 2014 года ООО «Арктическая горная компания», созданное в августе того же года, получило право пользования участком недр «р. Малая Лемберова» в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. Срок пользования ограничен 15 декабря 2021 года. Целью пользования участком в 99,95 кв. км является «проведение работ по геологическому изучению участка недр». До начала работ был подготовлен проект, который включал в себя пункт о промышленном опробировании под открытую добычу. Проект получил положительное заключение экспертов Сибирского территориального отделения ФБУ «Росгеологэкспертиза», которые отметили, что «данное опробование будет выполняться по отдельному проекту, так как для опробования в проектируемых объемах (5 проб по 100−200 тыс т.) потребуется строительство карьеров, не предусмотренных рассматриваемым проектом поисково-оценочных работ». Отдельный проект по отбору пяти технологических проб в ноябре 2016 года не получил согласования «в связи с отсутствием в выданной лицензии КРР 02647 ТП права вести разведочные работы».

По месту обособленного подразделения компании Росприроднадзором в мае-июне 2017 года был проведена внеплановая проверка, которая показала, что при отсутствии лицензии на участке проводятся горные работы (вскрышные и работы по добыче полезных ископаемых), в том числе «без оформленного горного отвода», «без утвержденного плана развития горных работ» и общество осуществляет «пользование недрами с целью добычи полезных ископаемых в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края без лицензии (самовольно) на право пользования недрами». На складах, по данным ведомства, было обнаружено свыше 54 тыс. кубометров добытого угля.

9 июня 2017 года на имя главы Росприроднадзора поступило обращение из Федеральной службы безопасности РФ «о проверке фактов нарушения экологического законодательства ООО «АГК» на участке недр «Река Малая Лемберова», из которого следовало, что компания «в период 2016 — 2017 года осуществляла добычу угля и в дальнейшем осуществляло экспорт добытого угля» и, согласно приложенных документов, «на экспорт был вывезен уголь (антрацит марки «А») общим объемом 187 000 тонн». Сама компания факт добычи угля отрицала, ссылаясь на то, что проводила только отбор крупнотоннажных проб, а не добычу. Выразил ответчик и несогласие с количеством угля на складах.

Росприроднадзор потребовал в иске выплаты 824 177 003 рублей 15 копеек вреда.

Суд в рамках слушаний отметил, что компания не имела права строить карьеры и разведывательные траншеи для отбора проб, а то, что ответчик «осуществлял именно строительство (разработку) карьеров подтверждается материалами дела». Отмечалось также, что с 1 июля по 12 сентября 2016 года ООО осуществило отбор проб совокупным объемом 244 157,5 тыс. тонн, то есть «все указанные «пробы» отобраны после окончания оценочной стадии работ, что так же свидетельствует о том, что они не подпадают под правовое регулирование п.3.2.2. Положения о порядке проведения работ», а за разрешением на отбор ответчик обратился только 14 ноября, то есть «после фактического «отбора проб» объемом как минимум 244 тыс. тонн».

Первой инстанции аргументы госведомства показались более весомыми и ООО присудили выплату 600 478 760 рублей 79 копеек, снизив размер первоначальных требований.

Суд второй инстанции лишь подтвердил предыдущие выводы, отклонив жалобу ответчика. Данное постановление ещё может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа в двухмесячный срок со дня его принятия.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчика учреждены в Московской области в августе 2014 года для добычи антрацита открытым способом. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Вадим Бугаев. Собственники — Александр Исаев и компания «Исова инвестментс Лимитед» (Кипр).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев попросил ФСБ России проверить обоснованность претензий Росприроднадзора к угледобывающей «Арктической горной компании».