Москва, , 03:59 — REGNUM В арбитраже Москвы до 28 мая 2020 года без движения оставлен иск предпринимателя Александра Исаева к трём компаниям миллиардера Дмитрия Босова, который был найден мёртвым в своём загородном доме 6 мая 2020 года. В деле, ответчиками по которому выступают ООО «Управляющая компания «Востокуголь», управляющая компания «Сибантрацит» и ООО «Аллтек», речь идёт о защите деловой репутации, взыскании «астрента, солидарном взыскании компенсации морального вреда в размере 1 рубля», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от Исаева, который ранее был членом совета директоров группы «Сибантрацит», а также главой правления ООО «Управляющая компания «Востокуголь», поступил 21 апреля 2020 года. Третьим лицом в деле выступает Роскомнадзор.

На официальном сайте группы рядом со сведениями об Александре Исаева стоит пометка «уволен». Именно сообщения, связанные с его увольнением из компаний, размещённые на их официальных сайтах, и требует «признать не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию» истец. Он также потребовал удалить эти данные и опубликовать текст опровержения. Пока неизвестно, какие именно пресс-релизы или сообщения на сайтах компаний погибшего Босова требует опровергнуть Исаев. Судья Козленкова усмотрела неверный расчёт госпошлины и предложила истцу до 28 мая доплатить 12 тыс. рублей.

Помимо солидарного взыскания одного рубля морального вреда, истец потребовал взыскать астрент — денежный штраф, который определяется судом на случай, если должник не исполнит обязательства, установленные решением.

Напомним, миллиардер из списка Forbes, владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» 52-летний Дмитрий Босов был найден в своём загородном доме в посёлке Усово мёртвым 6 мая 2020 года.