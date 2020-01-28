Москва, , 07:56 — REGNUM Один из сыновей бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки — Артём вышел из состава собственников крупного железнодорожного оператора — ООО «Модум-Транс». Совместно с ним из числа совладельцев вышли ещё два физлица, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ЕГРЮЛ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в декабре 2010 года, уставный капитал — 1 млн рублей. Директор и владелец небольшой доли — Дмитрий Артяков, а также АО «Инвест-Логистика» (доля — 74,9%). В конце декабря 2019 года из состава владельцев ООО «Модум-Транс» вышли Артём Чайка, Александр Самусев и Владислав Кужель.

Напомним, ранее стало известно, что другой сын Юрия Чайки — Игорь, который имеет бизнес-интересы в Москве, Ярославской области и Крыму, расширил список своих активов. Игорь Чайка также аффилирован с крупным «мусорным» регоператором — ООО «Хартия», которое получило подобный статус в ряде регионов. В конце декабря 2019 года в составе активов бизнес-империи Чайки появилось ООО «Инжиниринг.РФ», учреждённое совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова.

Сын бывшего генпрокурора Чайки расширяет бизнес-империю

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка 22 января 2020 года назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Кресло генпрокурора занял зампредседателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.