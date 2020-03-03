«Обедневший» олигарх Лисин расширил активы: если к металлу добавить вокал
Уступивший в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2019» первое место акционеру «Сибура» и «Новатэка» Леониду Михельсону, владелец Новолипецкого металлургического комбината и Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин в феврале 2020 года расширил свою бизнес-империю. В его портфеле появился необычный актив — компания в области исполнительских искусств. ИА REGNUM проанализировало бизнес-портфель Лисина, который, по версии журнала Forbes, за сутки из-за коронавируса и обвала на рынке потерял $0,9 млрд. Бизнес-портфель оказался довольно обширен — от металлургической промышленности до фирм по производству оружия и боеприпасов, а также компаний агросектора.
В 2019 году журнал Forbes отдал Владимиру Лисину второе место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». Его состояние оценили в $21,3 млрд. Bloomberg отмечал, что за год олигарх разбогател на $3,46 млрд.
О Владимире Лисине известно, что он родился 7 мая 1956 года в Иваново, обучался в Кузбассе. Свой трудовой путь начал электрослесарем в 1975 году. Работал в объединении «Южкузбассуголь», НПО «Тулачермет», а также на разных должностях на Карагандинском металлургическом комбинате (Казахстан). С 1993 года входит в состав совета директоров ряда крупных российских металлургических компаний, включая группу НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат и более десятка предприятий по всей России и за её пределами). Также миллиардер — владелец транспортного холдинга Universal Cargo Logistics (в открытых источниках холдинг фигурирует, как владелец судоходно-судостроительной компании Volgo-Balt Transport Holding).
Лисин — доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, а также президент международной федерации стрелкового спорта, член комиссии по транспорту при правительстве РФ. В мае 2017 года он был награждён Орденом Александра Невского. Некоторое время назад был председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Женат, имеет трёх сыновей.
По данным Forbes, в активе Лисина — старинный замок XVI века в Великобритании. В ноябре 2019 года бизнесмена назвали крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли подконтрольной иностранной компании — кипрской компании Fletcher Group Holdings.
О пожаре и комбинате
Фамилия Лисина попала в медиаповестку 2 марта 2020 года в связи с ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате. Сообщение о пожаре «шапки реверсивного стана» в цехе динамной стали завода поступило на пульт в 17:08 по местному времени. На место выехали 12 отделений. Пожар удалось локализовать на площади 20 кв. м, ему присвоили второй номер. В 17:50 пожар уже был ликвидирован. Никто не пострадал, а причины ЧП уточняются.
В ПАО «НЛМК» на конец декабря 2019 года 81,4% доли принадлежало компании с Кипра Fletcher Group Holdings, конечным бенефициаром которой называют Владимира Лисина. За офшором в России также зарегистрировано несколько юрлиц. В частности, доля в ООО «Румедиа», которое, в свою очередь, является совладельцем долей в 23 действующих юрлицах Липецкой, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской областях, Татарии, Башкирии, Москвы, Санкт-Петербурге. В портфеле «Румедиа» — теле-, радиокомпании, рекламные агентства и издатели газет.
Также Fletcher Group Holdings совместно с компаний «Юсил Порт Б. В» (Нидерланды, является учредителем краснодарского ЗАО «Порт Инвест») отметились как соучредители АО «Первая портовая компания».
АО было учреждено для вложений в ценные бумаги 25 июля 2019 года, президент — Игорь Федоров. Уставный капитал компании — 20 млрд рублей. Она является владельцем 99,99% доли ООО «Универсальный перегрузочный комплекс», которое базируется в морском торговом порту Усть-Луга. Руководит ООО компания «Управление транспортными активами», полностью принадлежащая Fletcher Group Holdings.
Под управлением ООО «Управление транспортными активами» также АО «Туапсинский морской торговый порт», АО «Таганрогский морской торговый порт», АО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», АО «Морской порт Санкт-Петербург», АО «Северо-западное пароходство», АО «Туапсинский зерновой терминал» и АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».
В НЛМК входят несколько десятков компаний, включая ряд ГОК. В группе работают более 50 тыс. сотрудников. В отчёте НЛМК за 2018 год уточняется, что её производственные активы расположены в России, Европе (Бельгия, Франция, Дания, Италия) и США, а мощности по производству стали превышают 17 млн тонн в год. Выручка за 2018 год составила 12,046 млрд долларов. За 2019 год выручка снизилась на 12%, до $10,6 млрд. В НЛМК отмечают, что это произошло на фоне снижения цен на металлопродукцию и сокращения объемов продаж в связи с капитальными ремонтами в доменном и сталеплавильном производствах НЛМК.
О новом активе Лисина
Возвращаясь к активам Владимира Лисина. По данным ЕГРЮЛ, 21 февраля 2020 года он в Липецке учредил ООО «РИФФ», которое специализируется в деятельности в области исполнительских искусств. В качестве дополнительной деятельности указана также торговля, радиовещание, телевизионное вещание. Уставный капитал ООО — 10 тыс. рублей, директор — Татьяна Качалина.
О Качалиной известно, что она руководитель благотворительного фонда «Институт социального развития», который по основному виду деятельности предоставляет соцуслуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Фонд работает с января 2003 года, а руководит им Качалина с апреля 2018 года. Учредитель фонда — некоммерческая ассоциация «Институт социального развития».
Фонд владеет ООО «Зоо лого» (управление недвижимостью), чей уставный капитал составляет 208 млн рублей. ООО работает в Москве с 2007 года.
Об «огороде» бизнесмена
В корпоративном издании НЛМК Владимир Лисин как-то заявил: «Опускай голову, копай свой огород — и результат будет». Что же ещё есть в «огороде» миллиардера, помимо уже озвученных активов?
На сегодня Лисин возглавляет «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области», «Стрелковый союз России», АНО «Спортивная арбитражная палата» и ассоциацию предприятий чёрной металлургии «Русская Сталь», в которую входят компании, что производят 98% российского чугуна и около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также существенную долю сырья для металлургической промышленности. В списке участников — «Мечел», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Евраз», «Северсталь» Алексея Мордашова, «Объединенная металлургическая компания» и другие.
Помимо этого, Владимир Лисин выступал соучредителем краснодарского спортивно-охотничьего клуба «Пригибский» (ликвидирован в 2012 году), московского партнёрства «Первый стрелково-охотничий клуб» (ликвидирован в 2018 году), действующего калужского спортивно-охотничьего клуба «Прогресс», тверского спортивно-охотничьего клуба «Румелко-спортинг», липецкого АНО «Биосферный полигон Излегоще (выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, в числе соучредителей — Сергей Мельник, который фигурировал в числе создателей липецкой федерации парусного спорта).
Совместно с сыном Дмитрием Владимир Лисин в сентябре 2006 года выступил создателем некоммерческого партнёрства «Клуб авиации общего назначения «Эйрус» (деятельность пассажирского воздушного транспорта). Компания работает в Москве, руководитель — Алексей Кузнецов.
Владимир и Дмитрий Лисины также в 2015 году создали московскую ассоциацию владельцев имущества по защите их интересов «Румелко». С 2018 года ею руководит Ольга Александрова, которая также является директором ещё одного актива миллиардера — ООО «Румелко». Последнее было создано в августе 1998 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности. Уставный капитал компании — 102 026 000 рублей. «Румелко» также выступало совладельцем и учредителем восьми юрлиц, включая вышеупомянутый медиахолдинг «Румедиа». В активе «Румелко» — тульское ООО «Патронная мануфактура» (производство оружия и боеприпасов), подмосковное ООО «Троицкая слобода» (подготовка стройплощадки), липецкое ООО «Гражданские припасы».
В деревне Маслятка Тверской области Владимиру Лисину принадлежит почти 79% доли ООО «Румелко-агро», которое работает в сфере переработки и консервирования мяса, мясной пищевой продукции. Оставшаяся часть доли у ООО «Румелко».
В июле 2005 года группа российских миллиардеров, включая Лисина, Владимира Потанина, Романа Абрамовича, Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга, Вагита Алекперова также учредила фонд поддержки олимпийцев России.