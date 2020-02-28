Москва, , 20:47 — REGNUM Совокупное состояние пятерых богатейших граждан России за день сократилось более чем на $6 млрд из-за обвала на бирже на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 28 февраля сообщает Forbes.

По оценкам издания, состояние президента ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова за сутки сократилось на $1,6 млрд — до $23,2 млрд. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин потерял $1,4 млрд, его состояние снизилось до $26 млрд.

Состояние председателя правления НОВАТЭК сократилось на $1,2 млрд — до $22,5 млрд. Владелец Новолипецкого металлургического комбината и Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов за день потеряли по $0,9 млн, их состояние снизилось до $21,3 млрд и $19,9 млрд соответственно.

Как отмечается, миллиардеры несут убытки из-за падения акций их компаний на фоне опасений инвесторов, связанных со вспышкой коронавируса. Так, бумаги «Норникеля» и ЛУКОЙЛ подешевели почти на 5%, бумаги НОВАТЭК — на 3%.