Москва, , 09:31 — REGNUM Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.

По данным издания, состояние Потанина за год выросло на $8,5 млрд, до 28,2 млрд. Далее идет президент «Лукойла» Вагит Алекперов, со стояние которого за год выросло на $6,2 млрд, до $22,3 млрд.

Замыкает тройку лидеров совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние выросло на $5,2 млрд, до $24,6 млрд. Также в пятерку вошли основатель группы компаний «Волга Групп» Геннадий Тимченко (+$4,35 млрд, общее состояние $18,2 млрд) и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (+$3,46 млрд, $21,3 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Forbes, лидером среди российских миллиардеров по росту состояния за уходящее десятилетие стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние с 2010 года выросло на $22,6 млрд.

Также отметим, ранее Forbes обнародовал список миллиардеров, которые заработали больше всего в 2019 году, а также список тех, кому уходящий год принес наибольшие потери. Так, наиболее успешными оказались пять миллиардеров, которые суммарно заработали $112 миллиарда.

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