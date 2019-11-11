Липецк, , 18:10 — REGNUM Крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли подконтрольной иностранной компании оказался владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, передаёт 11 ноября РБК.

Речь идёт о компании Fletcher Group Holdings, зарегистрированной на Кипре. Собеседник издания сообщил:

«Сумма НДФЛ с прибыли КИК (контролируемой иностранной компании), перечисленная в консолидированный бюджет Липецкой области в 2017—2019 гг., составляет более одного миллиарда рублей в год в среднем и соответствует платежам НДФЛ с прибыли основного акционера Fletcher Group Holdings».

Таким образом, как сообщается, деньги, которые заплатил Лисин с прибыли его кипрской компании, в этом году обеспечили до трёх четвертей всех поступлений НДФЛ с прибыли контролируемых в РФ иностранных компаний.

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