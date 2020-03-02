По итогам проведённого Белстатом в IV квартале 2019 года выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1405,9 белорусских рублей в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 1511,4 бел.руб. и 1129,2 бел.руб. на селе. Об этом 28 февраля проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

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Среднемесячные располагаемые ресурсы в расчете на среднестатистическое домашнее хозяйство — это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве за вычетом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат. В долларовом эквиваленте на дату публикации они составили $629.

Денежные расходы среднестатистического белорусского домохозяйства в последнем квартале прошлого года составили 1338,7 белорусского рубля в месяц ($599), из которых 1011,5 рубля (75,6%) приходится на потребительские расходы. Под таковыми понимаются расходы домохозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие не связанные с потреблением расходы, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

ИА REGNUM Белорусские рубли и копейки

«В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38%, на покупку непродовольственных товаров — 34,8%, на оплату услуг — 24,4%», — сказано в официальном сообщении.

Согласно официальной статистике, доля расходов белорусских домохозяйств на еду за последние годы заметно сократилась. В декабре 2016 года Белстат сообщал: «В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,6%, на покупку непродовольственных товаров — 31,2%, на оплату услуг — 23,9%».

Тем не менее доля расходов белорусских домохозяйств на еду намного выше, чем в странах западнее, не говоря уж о Старой Европе. Денежные доходы среднестатистического поляка в разы больше среднестатистического жителя бывших «кресов всходних». Она выше до вычета налогов («номинальная» в белорусском определении) и с вычетом.

Ещё в феврале 2018 года средняя зарплата в Польше составила 4600 злотых (около $1350 долларов). В конце 2020 года столько не получает целое белорусское домохозяйство с двумя работниками.

Постановлением белорусского Совмина с 1 января 2020 года установлена минимальная заработная плата в размере 375 белорусских рублей ($168). В соседней Польше этот же показатель с нового года установлен на уровне 2600 злотых ($662). Российский МРОТ с 1 января 2020 года повышен до 12 130 рос. руб. ($183).

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Доходы домохозяйств Белоруссии и стран Старой Европы различаются уже не в разы, а на порядки. Сторонники «белоруской модели», до сих пор подпитываемой российской непрямой «поддержкой» в виде льготных цен на энергоносители и т. д., в таких случаях используют контраргумент высокой «коммуналки» и прочих услуг, а также высоких налогов.

Действительно, коммунальные услуги в Западной Европе и даже Прибалтике намного выше, чем в Белоруссии. Однако и зарплаты там отличаются намного больше, и газ для отопления Франция, Германия, Польша или Литва покупают не по $127 за тысячу кубометров, как это обходится Белоруссии. В итоге за вычетом налогов у жителя ЕС на еду остаётся денежных средств намного больше, а пенсии кратно больше белорусских зарплат.

Немаловажно и то, что продукты питания в Польше намного дешевле, чем в Белоруссии. То есть на польское домохозяйство может потребить таковых кратно больше и предпочесть более качественные продукты — например, лосося вместо пикши или карпа, говядину вместо свинины или мяса бройлера.

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1855

Сравнение с Российской Федерацией и Казахстаном (партнёры по ЕАЭС) также не в пользу «белорусской модели». Например, ещё в I квартале 2019 года денежные доходы казахстанских домохозяйств составляли 564,1 тыс. тенге ($1488).

Подробности в сюжете: ЕАЭС

Белстат рассматривает домохозяйства в среднем, учитывая также домохозяйства из одного человека. При более пристальном рассмотрении обнаруживается колоссальное социальное расслоение, характерное для стран Латинской Америки и Африки.

Белорусские семьи с детьми гораздо ближе к черте бедности. Проживание вне Минска и других областных центров, наличие детей и профессиональная деятельность позволяют сразу и весьма близко к реальному положению дел указать на уровень доходов как среднестатистического гражданина, так и домохозяйства.

Белорусская провинция спасается от нищеты миграцией в крупные города. Александр Лукашенко не придумал ничего лучше, чем сдерживать миграционный поток ограничением строительства жилья в столице. Такая мера лишь взвинтила цены на аренду квартир и сделала менее доступным решение жилищного вопроса не только для минских домохозяйств, но и для сограждан-провинциалов.

Черта бедности в постсоветской республике измеряется бюджетом прожиточного минимума (БПМ), который с 1 февраля 2020 года был повышен. Министерство труда и социальной защиты Белоруссии информировало: «Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 239 рубля 87 копеек, что на 3,5% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г.». Указанный БПМ эквивалентен $113.

Исходя из численности населения Белоруссии в 9,4 млн человек и других данных Белстата, есть основания полагать, что за чертой бедности в республике находится гораздо больше граждан, чем это отражено в официальных данных по безработице и нищете. В целом показатели средней зарплаты, средних доходов стандартных домохозяйств, зарегистрированной безработицы, зарегистрированной в МВД Белоруссии миграции и многие другие данные имеют весьма опосредованное отношение к реальной социально-экономической ситуации.

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