Минск, , 11:13 — REGNUM В IV квартале 2019 года в Белоруссии на продукты питания одно домохозяйство тратило 38% денежных ресурсов, сообщили в пресс-службе национального статистического комитета Белоруссии.

Белорусские рубли и копейки © ИА REGNUM

Денежные ресурсы, которыми ежемесячно располагает в среднем одно домохозяйство в республике, составили 1405,9 белорусских рублей. В городах и поселках городского типа эта цифра составила 1511,4 рубля, а в сельских населенных пунктах — 1129,2 рубля.

Расходы же на одно домашнее хозяйство в месяц составили 1338,7 рубля. Из них 1011,5 рубля или 75,6% — это потребительские расходы, из которых 38% тратится на продукты питания, а на непродовольственные товары — 34,8%. Еще 24,4% дохода тратится ежемесячно на оплату услуг.

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