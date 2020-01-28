Москва, , 16:30 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы граждан России в 2019 году выросли на 0,8%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в IV квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,1%, в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 0,8%», — говорится в докладе.

Реальные денежные доходы населения, по оценке Росстата, в IV квартале 2019 год увеличились на 1,7% в годовом выражении, за весь 2019 год — увеличились на 1,5%.

Сообщается также, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2019 года составила 46 285 рублей, увеличившись на 6,3% в годовом выражении.