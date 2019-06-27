Нур-Султан, , 09:04 — REGNUM

Денежные доходы домохозяйств в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составили 564,1 тыс. тенге ($1488), что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 27 июня сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период расходы домохозяйств увеличились на 9,7%, до 557 тыс. тенге ($1469). Основным источником являются доходы от трудовой деятельности, которые составляют 72,6% от общего объема доходов. Доля социальных выплат в структуре доходов составляет 23,4%.

В общей структуре расходов жители республики тратят 92,3% на приобретение товаров и услуг, 4,9% — на погашение кредитов и долгов, 2,6% — на помощь близки и родственникам.

Напомним, в первом квартале 2017 и 2018 года темпы роста расходов домохозяйств в Казахстане превышали темпы роста доходов. В 2018 году доходы выросли на 10,9%, до 508,6 тыс. тенге ($1341), расходы — на 8,3%, до 507,9 тыс. тенге.