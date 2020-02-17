Всего неделя прошла после переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, как Минск подверг ревизии сочинские договорённости и начал усиленно разрушать хлипкий фундамент Союзного государства России и Белоруссии.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

«День святого Валентина» Лукашенко как истинный «православный атеист» отметил публичными заявлениями на тему о «святом» для него — пресловутой «независимости» Белоруссии от России, которая якобы на эту независимость покушается. Особенность ситуации в том, что для риторики в духе местечкового самостийного национализма он выбрал Светлогорск — небольшой город в Гомельской области, где население массово симпатизирует объединению с Россией.

Формальным поводом визита стало посещение Светлогорского целлюлозно-картонного комбината и построенного на его базе завода сульфатной беленой целлюлозы — амбициозного проекта стоимостью почти миллиард долларов, на который будет потрачено ещё около 80 миллионов евро. Проект провалился и, естественно, по вине не белоруской, а китайской стороны, финансировавшей его «связанными» кредитами и выполнявшей подрядные работы. Белорусские «талантливые управленцы» остались в белом, коричневая субстанция критики полетела в китайскую госкорпорацию САМСЕ.

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Однако главный залп Лукашенко произвёл почему-то по России, которая к светлогорскому проекту не имеет вообще никакого отношения. Более того: белорусский лидер стал рассказывать провинциалам подробности конфиденциальных переговоров с Владимиром Путиным и даже спорить с Кремлём из далёкого Светлогорска. Такая форма общения с российским руководством для Лукашенко не нова — до этого он тоже так «общался» с Москвой, посещая Шклов, Добруш и другие города белорусской глубинки.

President.gov.by Александр Лукашенко во время встречи с коллективом Светлогорского ЦКК, 14 февраля 2020 года

Президентская пресс-служба донесла подробности нынешней уже вполне привычной русофобской эскапады, подвергнув речь Лукашенко цензуре. Дабы лишнее не попало в прессу, на выступление были приглашены только «чэсныя» работники СМИ. Телеверсию беспощадно искромсали на монтажном столе и подали через телеканалы (государственные, естественно) в дозированном виде.

СМИ другой части Союзного государства не остались в стороне, представив на суд общественности и российского руководства эти информационные ошмётки. В сборе картина выглядит более чем неприглядно, лишая оптимистов союзного строительства последних шансов и аргументов.

Очевидно: официальный Минск не собирается выполнять договор 1999 года о создании Союзного государства России и Белоруссии. Уже прямо заявлено, что ни Конституционный Акт, ни полноценный парламент Союзного государства (вместо нынешнего недоразумения под названием «парламентское собрание»), ни единая валюта, ни многое другое, прямо прописанное в договоре, не появится, так как нынешние власти Белоруссии выполнять этот договор не будут.

14 февраля Лукашенко со всей ясностью дал понять, что договариваться с ним нет никакого смысла. Дело не только в отказе исполнять им же подписанный договор 1999 года, но также в частных договорённостях, которые было решено сохранить в секрете и которые Лукашенко разболтал. Причём разглашение пресловутого конфиденса происходило в форме полуправды и даже прямого искажения реального положения дел.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», 14 февраля 2020 года

«Александр Лукашенко также рассказал, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, — сообщила президентская пресс-служба. — Глава государства убежден, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути».

Откуда у Лукашенко такое странное убеждение — его проблема. Граждане Белоруссии вполне ясно высказались за интеграцию с Россией на всенародном референдуме подавляющим большинством голосов, с тех пор других референдумов не проводилось. Что понимает Лукашенко под «российским народом» — загадка, потому как среди почти двухсот народов Российской Федерации «российского» не значится.

Если уж говорить о гражданах РФ в целом, то референдумов об объединении с Белоруссией за всю её историю не проводилось ни разу (хотя не мешало бы). Социологические опросы постоянно подтверждают лояльность российского общества к идее всестороннего единения с Белоруссией — экономического, гуманитарного и иного. Парадокс в том, что и сам Лукашенко часто говорит о необходимости единения (т.е. интеграции) — на встречах с российскими губернаторами, например. Однако он же всё чаще говорит и о прямо противоположном, опускаясь до откровенной лжи в адрес Кремля.

Так, рассказывая подробности состоявшихся 7 февраля переговоров в Красной Поляне, Лукашенко сообщил: «Но нам говорят: мы разные страны — намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией ? Вы, наверное, слышите: «Давайте включим Белоруссию в состав России».

Действительно: как можно? До 1991 года как-то можно было, а теперь нельзя. Почему? Кто так решил? Зачем?

«Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Белоруссия вошла в состав России, — 120% скажут «нет», — приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба. — И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: «Ни в коем случае не входите в состав России». Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, — тогда будут единые цены».

Что за анонимы пишут Лукашенко — его частное дело. Однако удивительное в другом: не проводя никаких социологических исследований, гордящийся своими дипломами историка и экономиста уже высчитал «120%» за работников светлогорского предприятия.

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President.gov.by Александр Лукашенко во время встречи с коллективом Светлогорского ЦКК, 14 февраля 2020 года

Помимо замечательных достижений в бухгалтерии, ранее Лукашенко явил себя как знатного историка, призывая не стесняться гордиться «Скориной Питерским». Человек с таким уровнем компетентности более четверти века бессменно руководит Белоруссией. Выступая перед светлогорцами, он выказал обиду за обвинения в его адрес в срыве интеграции.

Александр Лукашенко «А что вы понимаете под интеграцией? Я понимаю: в экономике интеграция, это когда мы покупаем ресурсы в России (запасные части для МТЗ, комплектующие для БелАЗа), делаем тракторы, автомобили и продаем на общем рынке. И равные цены. Вот что такое интеграция. Что такое интеграция на уровне людей: свободное перемещение, нет никаких границ. Пенсии, начисления — все, как в одной стране. Мы это сделали».

Что понимают под интеграцией те, к кому он обращался, осталось невыясненным. Видимо, бывшего лектора атеистической пропаганды из общества «Знание» этот вопрос не интересовал совсем. Во всяком случае, ни президентская пресс-служба, ни «чэсныя» госСМИ ответ светлогорцев не зафиксировали.

«Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? — приводятся его слова. — Вот в чем вопрос. А не в том, что я недоговороспособен».

На самом деле вопрос именно в этом — в недоговороспособности Лукашенко. Он подписал договор, который не желает выполнять. Открыто заявить о выходе из договора он тоже не желает. Однако очень желает остаться у власти и цепляется за неё из последних сил, не стесняясь обвинять в негативных последствиях своего правления кого угодно — Китай, Россию, «мировой финансовый кризис», на худой конец — нерадивых оловянных солдатиков на местах.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, 14 февраля 2020 года

«Он также прокомментировал конспирологические теории о том, что Владимир Путин хочет задержаться у власти за счет присоединения Белоруссии», — сказано в официальном сообщении.

То есть Лукашенко не постеснялся публично комментировать какие-то сплетни. Оторвал людей от работы, чтобы за казённый счёт поупражняться в фантазиях, штурмах воздушных замков и тому подобном. В полёте его мысли появилась «первая женщина» Наталья Кочанова на посту объединённого государства. По его мнению, «единое государство возможно — если Россия вступит в состав Белоруссии, если белорусский президент станет президентом этого».

Отливая в граните прямо на производственной площадке, Лукашенко завещал: «Помните, что ваш президент никогда не станет последним. После меня — вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Белоруссия на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой.Это не только нам — это нашим детям. Им еще жить в этой стране. Вопрос независимости — это не только хорошо жить. Может, и похуже жить будем. Не будем — не волнуйтесь. Ушли те времена».

Как же ушли, если почти каждый пятый белорус в трудоспособном возрасте работает на зарубежного дядю? Если по ВВП Белоруссия не догнала докризисный период? Если теперь цены будут расти, потому что Лукашенко решил за всех белорусов покупать заморскую нефть с переплатой ради каких-то эфемерных понтов?

Совершенно не скрывая намерений нанести ущерб национальным интересам, если под таковыми понимать интересы народа, а не Лукашенко и его «кошельков», он рассказал, как отстаивал интересы, в том числе светлогорцев, на сочинских переговорах: «По нефти, как мы и просили, — мировая цена без всяких премий. Без всяких скидок, нам не нужны никакие скидки».

То есть Лукашенко просил Путина поставлять российскую нефть в Белоруссию без дисконта, что вполне естественно повысит стоимость сырья для НПЗ, а следовательно — и цены на АЗС. Топливо станет дороже ещё и потому, что Лукашенко принял решение закупать более дорогую нефть в дальнем зарубежье.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», 14 февраля 2020 года

«Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе», — рассказал он.

Это просто фантастика. Таким саморазоблачением не занимался ни один политик в Восточной Европе. Впрочем, Лукашенко сообщил светлогорцам, что теперь Белоруссию уже называют «Восточной Швейцарией» — мол, надо привыкать. Не путать с Западной Гваделупой.

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На самом деле, как сообщил накануне белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой, контрактов с США не подписано. То есть Лукашенко солгал, причём солгал в квадрате: польский оператор трубопровода официально разъяснил СМИ, что технически такая поставка невозможна.

Выступление Лукашенко было похожим на выступление Остапа Бендера с тем лишь отличием, что герой Ильфа и Петрова рисовал Нью-Васюки в позитиве, вселял надежду. Речь лидера постсоветской республики была иной: нелепые обвинения, нелепые заверения и столь же нелепые надежды.

Лукашенко пожаловался провинциалам, что сырьё в России дешевле, и советское ядерное оружие оказалось в РФ, и правопреемственность от СССР — тоже. Забыл, однако, упомянуть о таких «мелочах», как неспособность получившей «суверенитет и независимость» Белоруссии жить за свой счёт в начале 90-х. Запамятовал Лукашенко, как Россия в те голодные годы поставляла в Белоруссию нефть, газ, нефтепродукты, металл и многое другое по особым ценам, как списывала долги и кредитовала Белоруссию, сама влезая в долговую кабалу. Как не могла Белоруссия содержать ядерное оружие в «лихие девяностые» и поэтому решилась на передачу его России. Как выплатила Россия за Белоруссию, за весь экс-СССР, включая Прибалтику, многомиллиардные советские долги.

Белорусский правитель запомнил лишь то, что помогает ему обосновывать требования к России платить, платить и ещё раз платить за «белорусское чудо» — «рыночный социализм». Совершенно не стесняясь воровского жаргона и на этот раз, Лукашенко пожаловался, «как нас кинули с советским рублем». Как будто России слаще пришлось, получая массу «деревянных» со всего бывшего СССР, включая Прибалтику и Среднюю Азию.

President.gov.by Работники предприятия после общения с Главой государства вручили ему подарок — панно, вырезанное из белорусской беленой целлюлозы, 14 февраля 2020 года

«По его мнению, Россия сегодня как правопреемница СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. В частности, президент не понимает, почему Белоруссии, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка. Александр Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики», — сообщила президентская пресс-служба.

Что дальше? Лукашенко попросит газ дешевле для матерей-одиночек, тяжело больных детей или придумает что-то ещё более жалостное? Как он намерен разделять газ в трубе для белорусских «чернобыльцев» и для лиц, не обладающих статусом пострадавшего от аварии на украинской ЧАЭС?

Лукашенко заигрался. Похоже, он уже сам не понимает, что творит. Москва считает происходящее белорусской проблемой, как и нечто подобное на Украине — проблемой украинской.

Российская нефть — ликвидный товар, она навсегда найдёт своего покупателя. Лукашенко помог его найти, отказавшись подписывать нефтегазовые контракты с Россией в конце 2019 года.

Более интересный вопрос — останется ли платежеспособной Белоруссия после таких успехов «модернизации» и «отстаивания национальных интересов», как это демонстрирует Лукашенко. Ведь мы один народ, как верно констатировал президент Путин, поэтому безучастно взирать на экзерсисы в соседней Белоруссии, как и на Украине, не получается. Пробуем привыкать, но ещё не привыкли.

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