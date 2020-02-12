Минск, , 15:37 — REGNUM Белоруссия не заключала контрактов на поставки американской нефти. Об этом заявил первый заместитель белорусского премьер-министра Дмитрий Крутой, передаёт 12 февраля БелТА.

«Никаких контрактов с американцами нет», — подчеркнул Крутой.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия не договорились о поставках нефти в 2020 году, белорусские власти заявили о поиске альтернативных поставок. В феврале госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Белоруссию пообещал на 100% обеспечить Минск американской нефтью «по конкурентным ценам».

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