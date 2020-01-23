Минск, , 15:07 — REGNUM О невероятных успехах белорусских синоптиков рассказал 23 января Александр Лукашенко, общаясь с местными учёными: сейчас они предсказывают погоду более чем точно. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

«Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь, особенно к тем, кто прогнозирует погоду, — поведал Лукашенко. — У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не могут на три дня предсказать погоду. Хотя во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут».

Президентская пресс-служба сообщила, что после того, как на проблему с предсказанием погоды обратил внимание Лукашенко, были проведены кадровые изменения в составе гидрометеорологической службы и ситуация изменилась к лучшему. Приводятся слова белорусского лидера: «Сейчас на три дня — 120% точности».

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