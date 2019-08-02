Минск, , 12:21 — REGNUM

Белорусское госпредприятие ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» объявило о проведении 15 августа внеочередного собрание акционеров по вопросу расторжения строительного подряда с ОАО «Китайская корпорация Инжиниринга САМС» (САМСЕ). Информация о собрании опубликована на официальном сайте Светлогорского ЦКК.

Извещение о собрании Www.sckk.by

Напомним, САМСЕ выступала генподрядчиком при реализации Совмином Белоруссии амбициозного проекта по строительству завода беленой целлюлозы. Для реализации проекта были привлечены $654 млн «связанного кредита» Эксимбанка Китая, а также средства белорусского госбюджета. Китайская корпорация обязалась построить и запустить в 2015 году завод по выпуску 400 тыс тонн целлюлозы ежегодно, однако не выдержала сроков и завод до сих пор не работает на полную мощность. Кроме того, при строительстве были допущены ошибки, приведшие к затягиванию сроков и удорожанию проекта, и даже к обрушению крыши завода.

Александр Лукашенко неоднократно приводил сотрудничество с китайской САМСЕ в пример развития стратегического партнёрства Белоруссии с КНР. Китайская корпорация не комментирует ситуацию.