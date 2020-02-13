13 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Георгий Шкловский, , 20:29 — REGNUM Внутренние войска МВД Белоруссии с 13 февраля будут патрулировать Минск. Из военнослужащих формируют рейдовые группы, которые возьмут под контроль дороги и пешеходные переходы. Формально они направляются в помощь правоохранителям — милиции общественной безопасности.

Дружина специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Белоруссии на международных соревнованиях полицейских служб по многоборью спецподразделений «SWAT Challenge 2020» в Дубае Mvd.gov.by

«Усиленные наряды будут ориентированы на профилактику грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте отдела Госавтоинспекции Партизанского района Минска.

Ранее объявления сопоставимой важности делала пресс-служба МВД, высокопоставленные чины министерства или чиновники белее-менее заметного ранга. Ссылка государственных СМИ (включая крупнейшее государственное информагентство) на сайт районного управления внутренних дел может свидетельствовать о желании властей Белоруссии рассматривать вывод военных на улицы как рядовое, совершенно обыденное явление.

Названа конкретная часть ВВ МВД, которая приступает к патрулированию — в/ч 5448. Всего в Минске расквартированы четыре воинские части Внутренних войск: в/ч 5448, 3310, 5529 и знаменитая 3214.

Ранее сотрудники ВВ МВД привлекались к патрулированию городов в чрезвычайных ситуациях. Наиболее активно бойцы этих войск из провинциальных в/ч были задействованы во время подавления массовой акции протеста 19 декабря 2010 года — в финале позапрошлой президентской кампании.

Финал нынешней президентской кампании ожидается в августе. При этом некоторые наблюдатели не исключают переноса сроков голосования на начало лета.

Основным кандидатом по-прежнему считается Александр Лукашенко, правящий постсоветской республикой с 1994 года. По длительности бессменного правления он превзошёл многих латиноамериканских, азиатских и африканских коллег.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

По факту у Лукашенко в Белоруссии нет достойных соперников. Прозападная оппозиция хоть и имеет достойное внешнее финансирование и защиту, опять же, извне, но ни одного популярного кандидата выставить не может. При этом рейтинг самого Лукашенко катастрофически низкий, на свободных и демократических выборах у него совсем не было бы шансов.

По закрытым опросам Лукашенко не может рассчитывать даже на пятую часть голосов электората. От политического банкрота отвернулись все, включая его традиционную социальную базу — пенсионеры, силовики, сельский и городской пролетариат. Однако эта уязвимость с лихвой компенсируется рейтингами в районе статистической погрешности его оппонентов из «старой» оппозиции. Новая поросль в политике не состоялась, и не очень стремится к участию в ней, предпочитая «пилить гранты».

Пророссийского кандидата в Белоруссии нет со времён первых президентских выборов. Таковые состоялись в 1994 году, и убедительную победу на них одержал Лукашенко. Он и был тем «пророссийским», на которого сделало ставку народное большинство.

По неофициальной информации, победу над премьер-министром Вячеславом Кебичем он одержал уже в первом туре. Оба основных кандидата не оставили шансов национал-сепаратистам, декларируя восстановление разрушенного в 1991 году единства страны. Лукашенко в этом сопутствовал больший успех. Важно и то, что Вячеслав Кебич был одним из участников «беловежского сговора» и подписантов знаменитых бумаг, являющихся юридически ничтожными. Однако в общественном мнении весь негатив достался почему-то Станиславу Шушкевичу.

С тех пор Лукашенко последовательно шёл по пути усиления авторитарного правления, которое многим казалось «наведением порядка». Дотошных журналистов и сторонников демократии бывший председатель совхоза публично обзывал «непричёсанными чернушниками» и «дерьмократами», сделав ставку на силовиков. Глубоко переживавшие общегосударственную катастрофу и частные белорусские нестроения офицеры, кадровые и отставные, сплотились вокруг первого президента.

В 1990-е многих из окружения Лукашенко за глаза даже называли «чёрными полковниками». Действительно, полковники Владимир Заметалин, Сергей Посохов и другие играли важную роль в белорусской политике конца прошлого века. Самым влиятельным полковником сегодня считается возглавляющий МИД Владимир Макей, однако с теми полковниками у него общего не так уж много — лишь звание и принадлежность к ближайшему окружению «последнего диктатора Европы».

«Чёрные полковники» в Греции, латиноамериканские и африканские хунты тоже апеллировали к наведению порядка, вовлекая армию в решение политических задач. Военные под формально благовидными предлогами принимали самое активное участие в терроре против местного населения, выполняя приказы высшего руководства страны. Сальвадор, Чили, Гондурас и многие другие страны прошли через такие же периоды, которые переживает сейчас Белоруссия.

«Не ту страну назвали Гондурасом», — до сих пор иронично говорят наши диссиденты.

Однако мало кто из них знает, что сегодня Гондурас даст фору «Восточной Швейцарии» по многим показателям — от средней зарплаты до соблюдения прав человека. Комитет ООН по правам человека, например, уже много лет заслушивает спецдокладчика по Белоруссии. Сейчас эту должность занимает Анаис Марин. Гондурас такой «чести» не удостоился.

Гондурас сегодня остаётся одной из самых бедных стран, однако сравнение его с Белоруссией не в пользу последней. Почти 10 лет Лукашенко прилагал неимоверные усилия, чтобы вывести показатель средней зарплаты на уровень $500, но так и не добился успеха. В Гондурасе давно преодолён уровень $600.

Минимальная оплата труда гондурасцев в полтора раза больше, чем у белорусов. Зарплаты работников средней квалификации (медсёстры, электрики, бухгалтера и т. д.) в Гондурасе вдвое выше, чем в Белоруссии. Причём в Гондурасе зарплата менее 17 123,5 лемпир ($697,26) не облагается подоходным налогом, а в Белоруссии 13% взыскивают со всех — даже с нищих колхозников.

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии

Белоруссия значительно отстаёт от Гондураса не только по зарплатам, но и по многим другим показателям. Благодаря климату и морю гондурасцы круглогодично обеспечены овощами, фруктами, рыбой и мясом по невероятно низким для белорусов ценам. Жильё дешевле как таковое и в части коммуналки. Одежда, обувь, продовольствие, услуги — всё намного дешевле.

Налоговая система Гондураса намного проще, вместо НДС платится 15% налога с продаж. В целом налоговая нагрузка на бизнес и население в Белоруссии намного выше. Уровень пенсий в «отсталой» латиноамериканской стране сопоставим с «сильной и процветающей Белоруссией», бессменный руководитель которой вот уж четверть века неизменно клянётся в своей социальной ориентации. Реальная безработица тоже на сопоставимом уровне (не путать лубком от Минтруда). Немного отстаёт Гондурас и по ВВП (в стране его считают немного иначе), однако намного опережает Белоруссию по темпам экономического роста.

Экспорт креветок является важной отраслью экономики Гондураса, как и Белоруссии. Между двумя республиками много общего по формальным показателям. Однако много и отличий. При сравнительном анализе непросто преодолеть некоторые аналогии. Возникает навязчивое ощущение, будто бы Белоруссия повторяет пройденный Гондурасом тернистый путь. Военные на минских улицах лишь усиливают это ощущение.