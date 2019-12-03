Как менялись активы Вексельберга и при чём здесь Медведев
Компания, которую связывают с российским миллиардером из верхних строчек списка Forbes Виктором Вексельбергом, планирует спасать от краха свой актив — швейцарский металлургический холдинг Schmolz + Bickenbach. В открытом письме Liwet Holding ко второму крупному акционеру, швейцарскому миллиардеру Мартину Хэфнеру (владеет 17,5% через холдинг BigPoint), обнародованном в ряде иностранных СМИ, авторы отмечают, что готовы «спасти компанию и 10 000 рабочих мест», вложив «столько денег, сколько необходимо для выживания» металлургического концерна, но только при условии сохранения нынешней структуры. ИА REGNUM проанализировало российские активы миллиардера Вексельберга.
Биография
Виктор Вексельберг родился в апреле 1957 года на Украине. Окончил Московский институт инженеров транспорта и является кандидатом математических наук. В 1990 году он основал управляющую компанию «Ренова», которая работала изначально как совместное российско-американское предприятие, где он занял пост гендиректора. Спустя шесть лет им была основана группа «СУАЛ» (Сибирско-уральская алюминиевая компания», штаб-квартира была в Свердловской области). В 2002—2003 годах Вексельберг стал главой правления ОАО «Тюменская нефтяная компания». В 2003—2013 годы был членом совета директоров «ТНК-ВР», а в 2007—2012 годы — главой совета директоров Объединенной компании «Русал» (UC Rusal). Последняя появилась в результате слияния активов СУАЛ, «Русского алюминия» — актива Олега Дерипаски и швейцарской трейдинговой компании Glencore.
В официальной биографии на сайте «Сколково» Виктор Вексельберг также указан как член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
С марта 2010 года по решению Дмитрия Медведева (тогда президента РФ) Вексельберг стал руководителем проекта по созданию Инновационного центра в Сколково. С июня 2010 года он возглавил фонд «Сколково», а с апреля 2019 года стал председателем его совета директоров.
Только в 2013—2015 годах инновационный центр «Сколково» потратил на свою деятельность 65,5 млрд рублей из госбюджета.
В начале апреля 2018 года Вексельберг, как и многие другие крупные бизнесмены России, попал под действие санкций OFAC — подразделения минфина США. Тогда он заявил, что считает их «незаконными и несправедливыми», и сообщил о намерении судиться. Летом 2019 года в интервью изданию Financial Times глава совета директоров «Реновы» заявил, что санкции негативно повлияли на его жизнь. Он рассказал, что «перевез всю семью в США», а после санкций не может навестить дочь и внучку. Журнал Forbes отметил, что из-за санкций Вексельбергу пришлось «снижать доли в подконтрольных ему швейцарских компаниях до уровня ниже 50%». К примеру, 14,6% акций компании Sulzer были проданы за 568 млн долларов самой компании. Издание сообщало, что пятая часть активов бизнесмена была сконцентрирована именно в трёх швейцарских активах — Sulzer, Oerlikon и Schmolz+Bickenbach.
По итогам 2019 года журнал Forbes поместил Виктора Вексельберга на 11-е место в рейтинге «20 богатейших российских бизнесменов» по итогам 2018 года, отметив, что капитал уменьшился на 2,9 млрд долларов США, составив 11,5 млрд долларов. В 2014 году он занимал третье место в рейтинге с капиталом 17,2 млрд долларов.
Сделки
В 2018—2019 годах стало известно о ряде сделок по продаже активов Вексельберга и планах по продаже ещё ряда из них.
В январе газета «Ведомости» сообщила, что владелец производителя воды Baikalsea Company — «Байкал холдинг» (Иркутская область) — ещё в конце декабря 2018 года сменил одного из совладельцев. 47% доли от структур Вексельберга отошли фирме «Реам менеджмент». По данным ЕГРЮЛ, действительно в декабре 2018 года ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг Рус» вышли из состава владельцев ООО «Байкал холдинг». На сегодня компанией владеют два юрлица — ООО «Реам менеджмент» (владелец — Михаил Сиволдаев) и АО «Байкальская глубинная». Компания «Байкал Холдинг» — владелец долей в трёх юрлицах в Иркутской области.
Помимо этого, стало известно, что в октябре 2018 года АО «Группа компаний «Ренова» сократило свою долю в ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (Свердловская область) — с 89,45 до 49,45%.
В мае 2018 года сообщалось, что Михаил Прохоров выкупил 39,42% акций банка «Международный финансовый клуб» у компании Winterlux Limited. Последнюю российские СМИ связывают с Вексельбергом.
В сентябре 2019 года ООО «Ренова Холдинг-Рус» вышло из состава владельцев крупного тепличного хозяйства. ООО «Теплицы регионов», созданное в январе 2017 года для управления холдингом, теперь принадлежат ООО «Гринхауз» (51%, конечные бенефициары компании — владельцы агропромышленной группы «Долина овощей» Александр и Дмитрий Лашины,Игорь и Максим Соколовы) и АО «Комплекспром». Компания имеет юрадрес на территории инновационного центра «Сколково» (там же прописаны ещё несколько «дочек» «Реновы», к примеру, — ООО «Рем» и ООО «Рилиант администрейшн энд менеджмент»). Напомним, когда группа «Ренова» два года назад вошла в тепличный бизнес, то заявила о планах построить 100 га теплиц в Коми, Чувашии, Свердловской области и Пермском крае.
В феврале 2019 года журнал Forbes со ссылкой на собственные источники также сообщил, что после ликвидации итальянского энерготрейдера Eviva основные активы получит Газпром, владеющий в нём долей в 51%. Оставшиеся 49% принадлежат «Ренове», о судьбе доли пока неизвестно. Eviva контролирует в Италии ряд компаний, владеющих электростанциями в разных районах страны.
По данным журнала, «ликвидация Eviva продолжит серию выходов и снижение долей Вексельберга в зарубежных активах на фоне введения санкции». Сообщается, что в компании Sulzer доля «Реновы» была снижена с 63,42% до 48,83%, в Oerlikon — с 43% до 19,9%, в Schmolz + Bickenbach — с 26,9% до 12,6%. Произошло сокращение долей и в российских юрлицах. В частности, ПАО «Т плюс» (с 57,1% до 39,59%) и Уральском турбинном заводе — с 80% до 49%. А после продажи 5% доли в энергокомпании «Хевел», работающей в сфере солнечной энергетики, доля в ней сократилась до 46%.
Напомним, группа компаний «Хевел» была основана в 2009 году. Несколько лет в число владельцев ООО «Хевел» (Чувашия) входило АО «Роснано», которое возглавляет Анатолий Чубайс. С января 2019 года «Роснано» не числится владельцем компании. ООО «Хевел» создано в июне 2009 года, через «дочек» имеет бизнес-интересы в Башкирии, Оренбурге, Улан-Удэ, Саратове, Горно-Алтайске и ряде других городов России. Основной вид деятельности — производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части, уставный капитал — более 7,5 млрд рублей. 54% доли владеет ООО «Реам менеджмент», а 46% принадлежит компании «Белуна инвестментс Лимитед» (Кипр). Конечным бенефициаром последней газета «Коммерсантъ» называла Виктора Вексельберга.
Что касается «Т Плюс», которая работает в 16 регионах России, предоставляя услуги теплоснабжения и электроэнергетики, то ещё в июне 2019 года в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава «Реновы» Вексельберг сообщил о переговорах, которые идут с «Газпром энергохолдингом». Речь идёт о слиянии этих активов. Переговоры, по словам бизнесмена, идут сложно.
«Т Плюс» на сегодня имеет в активе 62 электростанции, которые обеспечивают порядка 6% мощности от общего показателя по России, а её доля в теплоснабжении — порядка 8%. В зоне обслуживания ПАО свыше 14 млн физлиц и 160 тыс. юридических лиц.
Скандалы
В последние годы с именем Вексельберга связывали два крупных скандала. В 2014 году сенатор от Чувашии Леонид Лебедев обратился в суд с иском к Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику. Основанием для спора стала выплата компенсации за долю от продажи компании ТНК-BP. За свой вексель Лебедев получил 600 млн долларов в 2003 году, но, как он утверждал позднее, мог получить 1,1 млрд долларов дивидендов. Истец требовал 3,75% выручки от продажи ТНК-ВР. В июле 2019 года стало известно, что иск отклонён судом Нью-Йорка.
Иск к Вексельбергу из-за выручки от продажи ТНК-ВР отклонил суд Нью-Йорка
Второй скандал произошёл в 2018 году. На Камчатке в конце октября горняки золотодобывающего рудника «Аметистовое» объявили о забастовке в связи с нарушением их прав. Рабочие рудника, который входит в группу «Ренова», заявили о мизерных зарплатах. В январе 2019 года стали известны некоторые детали конфликта. Роструд обязал руководство рудника восстановить на работе 13 горняков, которые были уволены в связи с забастовкой с формулировкой «за прогулы» и «нарушения условий трудового договора».
Структуры Вексельберга на Камчатке обяжут восстановить на работе горняков
Отметим, одна из крупнейших золотодобывающих компаний России «Золото Камчатки», по данным с сайта компании, входит в группу «Ренова». «Золото Камчатки» имеет десять лицензий на разработку различных месторождений. На сайте уточняется, что производство «ведётся на двух горно-обогатительных комбинатах — «Агинский» и «Аметистовое». Активами управляет ООО «Интерминералс Менеджмент», связанное с «Реновой».
Активы Вексельберга
Помимо вышеперечисленных компаний, по данным ЕГРЮЛ, Виктор Вексельберг, как физлицо, числится совладельцем долей в восьми юрлицах, учреждённых в 2004—2015 годах в Москве. Ещё одна компания (товарищество с ограниченной ответственностью «Олимп»), созданная в 1991 году, была ликвидирована в июле 2014 года. Она была учреждена научно-производственным объединением «Комвек» (первая компания Вексельберга), Владимиром Бабаескулом,Михаилом Дискиным, Виктором Вексельбергом, кооперативом «Олимп» и совместным российско-американским предприятием «Ренова».
Последней в списке активов бизнесмена была создана компания «Ренова» — в ноябре 2015 года. Доля Вексельберга в ООО составляет 100% при уставном капитале свыше 87,886 млрд рублей. Основной вид деятельности — вложение в ценные бумаги. Директор — Игорь Черемикин (совладелец торгового ООО «СГ-Трейд»). У «Реновы» есть доли ещё в трёх компаниях. Первая — ООО «Рем» учреждена в июле 2015 года для управления недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, совладельцы — Виктор Вексельберг и ООО «Ренова» (доля — 99,99%), директор — Константин Рыжков. Второй актив «Реновы» — ООО «Ренова-Холдинг Рус» (вложения в ценные бумаги, уставный капитал — более 66,4 млрд рублей), созданное в январе 2015 года. Небольшую долю в ней имеет и лично Вексельберг, директор тот же Черемикин. Третий актив «Реновы» — ООО «Ренова актив» (создано в декабре 2014 года, вложения в ценные бумаги, Вексельберг как физлицо — в числе совладельцев).
В свою очередь у компании «Рем» имеются две московские компании, созданные в апреле — октябре 2002 года — ООО «Эрликом Груп» (разборка и снос зданий) и ООО «Облстройуниверсал» (покупка и продажа земельных участков). Директор обоих — Андрей Полусмяк.
У компании «Ренова-Холдинг Рус» есть доли в пяти компаниях, созданных в 2002—2016 годах. В их числе — ООО «Фотон Солюшн» (создано в ноябре 2016 года, производство электроэнергии, имеет долю в «Грин энерджи рус», входящей в группу «Хевел»), ООО «Жилой квартал сити» (создано в 2016 году для управления холдингами с ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение» (Кортрос), АО «Комплекспром» и компанией «Тонстон инвестментс лимитед», доля «Реновы-Холдинг Рус» — 49%).
Также «Ренова-Холдинг Рус» совместно с ООО «Группа Эпм» владеет ООО «Цифра», созданным в октябре 2002 года для обработки данных, предоставления услуг по размещению информации. Уставный капитал «Цифры» — более 1,876 млрд рублей. Она также владеет долями в трёх компаниях, созданных с 1992 по 2019 год. В их числе — московское ООО «Тета дата солюшнс» (разработка компьютерного программного обеспечения), смоленское ООО «Инновационный центр «Станкосервис» (разработка компьютерного программного обеспечения, имеет доли в двух компаниях из той же сферы), ООО «Геонавигационные технологии» (разработка компьютерного программного обеспечения, владеет тюменской компанией «Геомеханические системы»). Также компания «Цифра» входит в созданную в феврале 2019 года Ассоциацию «Цифровые инновации в машиностроении» и АНО «Цифровая экономика». В составе последней — АО «Почта России», Банк ВТБ и другие крупные компании России.
Возвращаясь к активам «Реновы-Холдинг Рус», отметим, что она владеет 49% доли в ООО «Кортрос Холдинг» (холдинг, владеющий ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение») и 100% доли в ООО «Аэропорт-Холдинг» (Екатеринбург). Уставный капитал последнего — более 2,043 млрд рублей, также имеет доли в пяти компаниях, в том числе ООО «Пенсионные технологии».
Помимо этого, на сайте УК «Аэропорта Регионов» (входит в группу компаний «Ренова») отмечается, что в составе холдинга «международный аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург), международный аэропорт «Курумоч» (Самара), международный аэропорт «Стригино» (Нижний Новгород) и международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону)». Там же уточняется, что «управляющая компания реализует проекты строительства нового аэропорта Саратова и модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя».
У «Реновы актив» имеются доли в восьми компаниях, в том числе — ООО «Группа оргсинтез холдинг» (владелец — «Хим-инноваций» и через «дочку» собственник долей в двух компаниях Чувашии по производству пестицидов и прочих химических продуктов), АО «Акадо холдинг» (интернет, кабельное, цифровое телевидение), ООО «Минералы Камчатки» (числится создателем АО «Золото Камчатки», ООО «Интерминералс» и ООО «Камчатская медная компания»). Также «Ренова актив» выступала соучредителем АО «Алюминиевые продукты-холдинг».
Виктор Вексельберг лично также числится соучредителем фонда поддержки олимпийцев России. В числе участников которого не менее известные лица — Роман Абрамович,Олег Дерипаска, Владимир Потанин,Вагит Алекперов, Владимир Лисин и другие. Также Вексельберг был создателем некоммерческой организации «Культурно-исторический фонд «Связь времён» — учредителя частного музея Фаберже в Санкт-Петербурге. В 2007 году старые бизнес-партнёры — Вексельберг, Евгений Ольховик,Владимир Кремер и Александр Зарубин учредили благотворительный фонд «Ренова».
И наконец, Виктор Вексельберг владеет более 99% доли в ООО «Рилиант администрейшн энд менеджмент», созданном в 2005 году из одноимённого ЗАО. Второй совладелец — Константин Рыжков. Компания в свою очередь имеет доли в пяти действующих фирмах. В том числе — ООО «Алней» (Петропавловск-Камчатский, деятельность туристических агентств, владеет туристическим ООО «Камчатка-Восток»), ООО «Миловидъ» (Московская область, управление недвижимостью), ООО «Армо-инвест» (Московская область, создано в ноябре 2019 года для управления недвижимостью), ООО «Тепличный комплекс «Камчатский» (Елизовский район Камчатского края, выращивание овощей защищенного грунта, основной владелец с марта 2019 года — ООО «Агро менеджмент»), ООО «Голубая лагуна» (Камчатка, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, основной владелец с января 2019 года с долей 99% «Реам менеджмент»).
Но и это далеко не все компании, в которых Вексельберг имеет то или иное влияние — через аффилированные с ним компании.