Компания, которую связывают с российским миллиардером из верхних строчек списка Forbes Виктором Вексельбергом, планирует спасать от краха свой актив — швейцарский металлургический холдинг Schmolz + Bickenbach. В открытом письме Liwet Holding ко второму крупному акционеру, швейцарскому миллиардеру Мартину Хэфнеру (владеет 17,5% через холдинг BigPoint), обнародованном в ряде иностранных СМИ, авторы отмечают, что готовы «спасти компанию и 10 000 рабочих мест», вложив «столько денег, сколько необходимо для выживания» металлургического концерна, но только при условии сохранения нынешней структуры. ИА REGNUM проанализировало российские активы миллиардера Вексельберга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виктор Вексельберг

Биография

Виктор Вексельберг родился в апреле 1957 года на Украине. Окончил Московский институт инженеров транспорта и является кандидатом математических наук. В 1990 году он основал управляющую компанию «Ренова», которая работала изначально как совместное российско-американское предприятие, где он занял пост гендиректора. Спустя шесть лет им была основана группа «СУАЛ» (Сибирско-уральская алюминиевая компания», штаб-квартира была в Свердловской области). В 2002—2003 годах Вексельберг стал главой правления ОАО «Тюменская нефтяная компания». В 2003—2013 годы был членом совета директоров «ТНК-ВР», а в 2007—2012 годы — главой совета директоров Объединенной компании «Русал» (UC Rusal). Последняя появилась в результате слияния активов СУАЛ, «Русского алюминия» — актива Олега Дерипаски и швейцарской трейдинговой компании Glencore.

(сс) Dzinko Олег Дерипаска

В официальной биографии на сайте «Сколково» Виктор Вексельберг также указан как член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

С марта 2010 года по решению Дмитрия Медведева (тогда президента РФ) Вексельберг стал руководителем проекта по созданию Инновационного центра в Сколково. С июня 2010 года он возглавил фонд «Сколково», а с апреля 2019 года стал председателем его совета директоров.

В начале апреля 2018 года Вексельберг, как и многие другие крупные бизнесмены России, попал под действие санкций OFAC — подразделения минфина США. Тогда он заявил, что считает их «незаконными и несправедливыми», и сообщил о намерении судиться. Летом 2019 года в интервью изданию Financial Times глава совета директоров «Реновы» заявил, что санкции негативно повлияли на его жизнь. Он рассказал, что «перевез всю семью в США», а после санкций не может навестить дочь и внучку. Журнал Forbes отметил, что из-за санкций Вексельбергу пришлось «снижать доли в подконтрольных ему швейцарских компаниях до уровня ниже 50%». К примеру, 14,6% акций компании Sulzer были проданы за 568 млн долларов самой компании. Издание сообщало, что пятая часть активов бизнесмена была сконцентрирована именно в трёх швейцарских активах — Sulzer, Oerlikon и Schmolz+Bickenbach.

По итогам 2019 года журнал Forbes поместил Виктора Вексельберга на 11-е место в рейтинге «20 богатейших российских бизнесменов» по итогам 2018 года, отметив, что капитал уменьшился на 2,9 млрд долларов США, составив 11,5 млрд долларов. В 2014 году он занимал третье место в рейтинге с капиталом 17,2 млрд долларов.

Anatoly Lushnikov Сколково

Сделки

В 2018—2019 годах стало известно о ряде сделок по продаже активов Вексельберга и планах по продаже ещё ряда из них.

В январе газета «Ведомости» сообщила, что владелец производителя воды Baikalsea Company — «Байкал холдинг» (Иркутская область) — ещё в конце декабря 2018 года сменил одного из совладельцев. 47% доли от структур Вексельберга отошли фирме «Реам менеджмент». По данным ЕГРЮЛ, действительно в декабре 2018 года ООО «Ренова актив» и ООО «Ренова-холдинг Рус» вышли из состава владельцев ООО «Байкал холдинг». На сегодня компанией владеют два юрлица — ООО «Реам менеджмент» (владелец — Михаил Сиволдаев) и АО «Байкальская глубинная». Компания «Байкал Холдинг» — владелец долей в трёх юрлицах в Иркутской области.

Помимо этого, стало известно, что в октябре 2018 года АО «Группа компаний «Ренова» сократило свою долю в ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (Свердловская область) — с 89,45 до 49,45%.

В мае 2018 года сообщалось, что Михаил Прохоров выкупил 39,42% акций банка «Международный финансовый клуб» у компании Winterlux Limited. Последнюю российские СМИ связывают с Вексельбергом.

В сентябре 2019 года ООО «Ренова Холдинг-Рус» вышло из состава владельцев крупного тепличного хозяйства. ООО «Теплицы регионов», созданное в январе 2017 года для управления холдингом, теперь принадлежат ООО «Гринхауз» (51%, конечные бенефициары компании — владельцы агропромышленной группы «Долина овощей» Александр и Дмитрий Лашины,Игорь и Максим Соколовы) и АО «Комплекспром». Компания имеет юрадрес на территории инновационного центра «Сколково» (там же прописаны ещё несколько «дочек» «Реновы», к примеру, — ООО «Рем» и ООО «Рилиант администрейшн энд менеджмент»). Напомним, когда группа «Ренова» два года назад вошла в тепличный бизнес, то заявила о планах построить 100 га теплиц в Коми, Чувашии, Свердловской области и Пермском крае.

Теплицы

В феврале 2019 года журнал Forbes со ссылкой на собственные источники также сообщил, что после ликвидации итальянского энерготрейдера Eviva основные активы получит Газпром, владеющий в нём долей в 51%. Оставшиеся 49% принадлежат «Ренове», о судьбе доли пока неизвестно. Eviva контролирует в Италии ряд компаний, владеющих электростанциями в разных районах страны.

По данным журнала, «ликвидация Eviva продолжит серию выходов и снижение долей Вексельберга в зарубежных активах на фоне введения санкции». Сообщается, что в компании Sulzer доля «Реновы» была снижена с 63,42% до 48,83%, в Oerlikon — с 43% до 19,9%, в Schmolz + Bickenbach — с 26,9% до 12,6%. Произошло сокращение долей и в российских юрлицах. В частности, ПАО «Т плюс» (с 57,1% до 39,59%) и Уральском турбинном заводе — с 80% до 49%. А после продажи 5% доли в энергокомпании «Хевел», работающей в сфере солнечной энергетики, доля в ней сократилась до 46%.

Напомним, группа компаний «Хевел» была основана в 2009 году. Несколько лет в число владельцев ООО «Хевел» (Чувашия) входило АО «Роснано», которое возглавляет Анатолий Чубайс. С января 2019 года «Роснано» не числится владельцем компании. ООО «Хевел» создано в июне 2009 года, через «дочек» имеет бизнес-интересы в Башкирии, Оренбурге, Улан-Удэ, Саратове, Горно-Алтайске и ряде других городов России. Основной вид деятельности — производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части, уставный капитал — более 7,5 млрд рублей. 54% доли владеет ООО «Реам менеджмент», а 46% принадлежит компании «Белуна инвестментс Лимитед» (Кипр). Конечным бенефициаром последней газета «Коммерсантъ» называла Виктора Вексельберга.

Что касается «Т Плюс», которая работает в 16 регионах России, предоставляя услуги теплоснабжения и электроэнергетики, то ещё в июне 2019 года в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава «Реновы» Вексельберг сообщил о переговорах, которые идут с «Газпром энергохолдингом». Речь идёт о слиянии этих активов. Переговоры, по словам бизнесмена, идут сложно.

Дым из труб. ТЭЦ

Скандалы

В последние годы с именем Вексельберга связывали два крупных скандала. В 2014 году сенатор от Чувашии Леонид Лебедев обратился в суд с иском к Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику. Основанием для спора стала выплата компенсации за долю от продажи компании ТНК-BP. За свой вексель Лебедев получил 600 млн долларов в 2003 году, но, как он утверждал позднее, мог получить 1,1 млрд долларов дивидендов. Истец требовал 3,75% выручки от продажи ТНК-ВР. В июле 2019 года стало известно, что иск отклонён судом Нью-Йорка.

Иск к Вексельбергу из-за выручки от продажи ТНК-ВР отклонил суд Нью-Йорка

Второй скандал произошёл в 2018 году. На Камчатке в конце октября горняки золотодобывающего рудника «Аметистовое» объявили о забастовке в связи с нарушением их прав. Рабочие рудника, который входит в группу «Ренова», заявили о мизерных зарплатах. В январе 2019 года стали известны некоторые детали конфликта. Роструд обязал руководство рудника восстановить на работе 13 горняков, которые были уволены в связи с забастовкой с формулировкой «за прогулы» и «нарушения условий трудового договора».

Структуры Вексельберга на Камчатке обяжут восстановить на работе горняков

Отметим, одна из крупнейших золотодобывающих компаний России «Золото Камчатки», по данным с сайта компании, входит в группу «Ренова». «Золото Камчатки» имеет десять лицензий на разработку различных месторождений. На сайте уточняется, что производство «ведётся на двух горно-обогатительных комбинатах — «Агинский» и «Аметистовое». Активами управляет ООО «Интерминералс Менеджмент», связанное с «Реновой».

Factroom.ru Золото

Активы Вексельберга

Помимо вышеперечисленных компаний, по данным ЕГРЮЛ, Виктор Вексельберг, как физлицо, числится совладельцем долей в восьми юрлицах, учреждённых в 2004—2015 годах в Москве. Ещё одна компания (товарищество с ограниченной ответственностью «Олимп»), созданная в 1991 году, была ликвидирована в июле 2014 года. Она была учреждена научно-производственным объединением «Комвек» (первая компания Вексельберга), Владимиром Бабаескулом,Михаилом Дискиным, Виктором Вексельбергом, кооперативом «Олимп» и совместным российско-американским предприятием «Ренова».

Последней в списке активов бизнесмена была создана компания «Ренова» — в ноябре 2015 года. Доля Вексельберга в ООО составляет 100% при уставном капитале свыше 87,886 млрд рублей. Основной вид деятельности — вложение в ценные бумаги. Директор — Игорь Черемикин (совладелец торгового ООО «СГ-Трейд»). У «Реновы» есть доли ещё в трёх компаниях. Первая — ООО «Рем» учреждена в июле 2015 года для управления недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, совладельцы — Виктор Вексельберг и ООО «Ренова» (доля — 99,99%), директор — Константин Рыжков. Второй актив «Реновы» — ООО «Ренова-Холдинг Рус» (вложения в ценные бумаги, уставный капитал — более 66,4 млрд рублей), созданное в январе 2015 года. Небольшую долю в ней имеет и лично Вексельберг, директор тот же Черемикин. Третий актив «Реновы» — ООО «Ренова актив» (создано в декабре 2014 года, вложения в ценные бумаги, Вексельберг как физлицо — в числе совладельцев).

В свою очередь у компании «Рем» имеются две московские компании, созданные в апреле — октябре 2002 года — ООО «Эрликом Груп» (разборка и снос зданий) и ООО «Облстройуниверсал» (покупка и продажа земельных участков). Директор обоих — Андрей Полусмяк.

У компании «Ренова-Холдинг Рус» есть доли в пяти компаниях, созданных в 2002—2016 годах. В их числе — ООО «Фотон Солюшн» (создано в ноябре 2016 года, производство электроэнергии, имеет долю в «Грин энерджи рус», входящей в группу «Хевел»), ООО «Жилой квартал сити» (создано в 2016 году для управления холдингами с ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение» (Кортрос), АО «Комплекспром» и компанией «Тонстон инвестментс лимитед», доля «Реновы-Холдинг Рус» — 49%).

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Также «Ренова-Холдинг Рус» совместно с ООО «Группа Эпм» владеет ООО «Цифра», созданным в октябре 2002 года для обработки данных, предоставления услуг по размещению информации. Уставный капитал «Цифры» — более 1,876 млрд рублей. Она также владеет долями в трёх компаниях, созданных с 1992 по 2019 год. В их числе — московское ООО «Тета дата солюшнс» (разработка компьютерного программного обеспечения), смоленское ООО «Инновационный центр «Станкосервис» (разработка компьютерного программного обеспечения, имеет доли в двух компаниях из той же сферы), ООО «Геонавигационные технологии» (разработка компьютерного программного обеспечения, владеет тюменской компанией «Геомеханические системы»). Также компания «Цифра» входит в созданную в феврале 2019 года Ассоциацию «Цифровые инновации в машиностроении» и АНО «Цифровая экономика». В составе последней — АО «Почта России», Банк ВТБ и другие крупные компании России.

Возвращаясь к активам «Реновы-Холдинг Рус», отметим, что она владеет 49% доли в ООО «Кортрос Холдинг» (холдинг, владеющий ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение») и 100% доли в ООО «Аэропорт-Холдинг» (Екатеринбург). Уставный капитал последнего — более 2,043 млрд рублей, также имеет доли в пяти компаниях, в том числе ООО «Пенсионные технологии».

Помимо этого, на сайте УК «Аэропорта Регионов» (входит в группу компаний «Ренова») отмечается, что в составе холдинга «международный аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург), международный аэропорт «Курумоч» (Самара), международный аэропорт «Стригино» (Нижний Новгород) и международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону)». Там же уточняется, что «управляющая компания реализует проекты строительства нового аэропорта Саратова и модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя».

У «Реновы актив» имеются доли в восьми компаниях, в том числе — ООО «Группа оргсинтез холдинг» (владелец — «Хим-инноваций» и через «дочку» собственник долей в двух компаниях Чувашии по производству пестицидов и прочих химических продуктов), АО «Акадо холдинг» (интернет, кабельное, цифровое телевидение), ООО «Минералы Камчатки» (числится создателем АО «Золото Камчатки», ООО «Интерминералс» и ООО «Камчатская медная компания»). Также «Ренова актив» выступала соучредителем АО «Алюминиевые продукты-холдинг».

Виктор Вексельберг лично также числится соучредителем фонда поддержки олимпийцев России. В числе участников которого не менее известные лица — Роман Абрамович,Олег Дерипаска, Владимир Потанин,Вагит Алекперов, Владимир Лисин и другие. Также Вексельберг был создателем некоммерческой организации «Культурно-исторический фонд «Связь времён» — учредителя частного музея Фаберже в Санкт-Петербурге. В 2007 году старые бизнес-партнёры — Вексельберг, Евгений Ольховик,Владимир Кремер и Александр Зарубин учредили благотворительный фонд «Ренова».

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И наконец, Виктор Вексельберг владеет более 99% доли в ООО «Рилиант администрейшн энд менеджмент», созданном в 2005 году из одноимённого ЗАО. Второй совладелец — Константин Рыжков. Компания в свою очередь имеет доли в пяти действующих фирмах. В том числе — ООО «Алней» (Петропавловск-Камчатский, деятельность туристических агентств, владеет туристическим ООО «Камчатка-Восток»), ООО «Миловидъ» (Московская область, управление недвижимостью), ООО «Армо-инвест» (Московская область, создано в ноябре 2019 года для управления недвижимостью), ООО «Тепличный комплекс «Камчатский» (Елизовский район Камчатского края, выращивание овощей защищенного грунта, основной владелец с марта 2019 года — ООО «Агро менеджмент»), ООО «Голубая лагуна» (Камчатка, деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, основной владелец с января 2019 года с долей 99% «Реам менеджмент»).

Но и это далеко не все компании, в которых Вексельберг имеет то или иное влияние — через аффилированные с ним компании.