Вексельберг рассказал о ходе переговоров по слиянию «Т Плюс» с ГЭХ

Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Компания «Ренова» ведёт переговоры с «Газпром энергохолдингом» о слиянии с теплогенерирующей компанией «Т Плюс», подконтрольной «Ренове». Об этом сегодня в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил глава «Реновы» Виктор Вексельберг.

Он отметил, что процесс переговоров по сделке не остановился, однако процесс идёт сложно.

«Процесс сложный, процесс неоднозначный», — уточнил бизнесмен.

Вдаваться в подробности о том, на какой стадии находятся переговоры, Вексельберг не стал, напомнив, что в процессе участвуют две стороны и «Ренова» старается «сохранять определенный уровень конфиденциальности прежде чем сказать рассказывать о тех или иных решениях.

«Когда мы окажемся на другой стадии, тогда мы вам все расскажем», — заверил глава компании.

Напомним, с весны 2018 года «Газпром энергохолдинг» и «Т Плюс» ведут переговоры о слиянии активов. В мае 2019 года гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров заявлял, что на сегодня дальнейших переговоров объединении с теплогенерирующей компанией «Т Плюс», подконтрольной «Ренове» Виктора Вексельберга, у энергетической «дочки» Газпрома нет.

Федоров также добавил, что в конце 2018 года стороны заказали совместную оценку активов, но со стороны «Т Плюс» документ подписан не был.

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