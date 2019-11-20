20 ноября 2019 | Время чтения 7 мин

В Пензе два пассажира автомобиля, упавшего в яму с кипятком, погибли на месте. Кто ответит за их смерть?

Анастасия Степанова, , 07:59 — REGNUM В Пензе — ЧП, в результате которого страшной смертью погибли два человека. После того, как автомобиль провалился в яму, он оказался в кипятке, вытекающем из теплотрассы. Пассажиры 49 и 53 лет погибли на месте — «сварились заживо». Уголовное дело по факту уже возбуждено — по статье «причинение смерти по неосторожности». Виновников этого определит суд. ИА REGNUM выяснило, кто является владельцем теплосетей, дефект на которых привёл к образованию кипятка в яме.

На месте трагедии Penza.sledcom.ru

Трагедия произошла на улице Аустрина в Пензе утром 19 ноября 2019 года. Из-за обвала грунта и асфальта припаркованный у магазина автомобиль с двумя пассажирами провалился в яму, заполненную кипятком, температуру которого человек выдержать не в состоянии. Они погибли на месте.

Сразу после трагедии компания «Т Плюс» выступила с официальным комментарием, в котором сообщила, что утром в день трагедии диспетчеру мордовского филиала поступил сигнал «о дефекте на теплотрассе диаметром 500 мм, проходящей по ул. Аустрина». Оперативная бригада выехала на место.

ДТП на месте обвала грунта Penza.sledcom.ru

«Из-за подмыва почвы горячей водой произошёл провал грунта, паркующийся автомобиль наехал колесом на опасный участок и провалился под асфальт. В результате происшествия двое мужчин погибли», — говорилось в сообщении.

В компании также добавили, что ремонт на этом участке не вёлся, он был полностью рабочим и не имел ограничений, а ежедневный осмотр, который прошёл за час до этого, «не показал никаких отклонений от нормы». В ПАО пообещали помощь семьям погибшим.

Уголовное дело по факту трагедии расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области.

Расследование дела также взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил «дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности».

О компании

На сегодняшний день ПАО «Т Плюс» — это крупная частная компания, которая работает в 16 регионах России, предоставляя услуги теплоснабжения и электроэнергетики. 62 электростанции группы обеспечивают порядка 6% мощности от общего показателя по стране, а её доля в теплоснабжении — порядка 8%. В зоне обслуживания ПАО свыше 14 млн физлиц и 160 тыс. юридических лиц. Общество работает в Нижегородской, Ульяновской, Владимирской, Оренбургской, Саратовской, Самарской, Кировской, Свердловской областях, Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Коми, Пермском крае. Пензенские теплосети, в том числе и тот злополучный участок теплотрассы, обслуживает мордовский филиал компании. Доля рынка тепловой энергии ПАО отдельно в Пензе — 72%.

Дым из труб. ТЭЦ

Появилась группа на российском рынке порядка 15 лет назад. В 2004 году в рамках схемы реформирования Самарской, Саратовской и Ульяновской энергосистем, принятой Советом директоров РАО «ЕЭС России», было создано ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», которое в 2007 году трансформировалось в ЗАО «Комплексные энергетические системы» («КЭС Холдинг»), а в июне 2015 году — в ПАО «Т Плюс».

О владельцах и создателях

По данным ЕГРЮЛ, ПАО «Т Плюс» учреждено как юрлицо 1 августа 2005 года для производства электроэнергии, юридический адрес оформлен в Московской области. Уставный капитал — 44 462 846 593 рубля. Учредители — «Самараэнерго», «Саратовэнерго» и «Ульяновскэнерго». Директор с 16 сентября 2019 года — Андрей Вагнер, выступавший создателем нижегородского ООО «СВ Ремонт» и кемеровского ЗАО «Сибирская компания», а также директором ОАО «Архангельская генерирующая компания» (все три юрлица уже ликвидированы).

ПАО в разные годы выступало соучредителем 28 юрлиц, 15 филиалов и управляло 23 юрлицами. Среди аффилированных через «дочку» (московское ООО «Технопром») — ООО «РКС-Холдинг», учредившее в свою очередь ещё 18 компаний. Среди последних — концессионеры сферы ЖКХ, компании, работающие в сфере водоснабжения.

Среди акционеров ПАО на конец декабря 2018 года — более 493 тыс. юридических и физлиц. На 31 марта 2018 года (последние открытые данные) наибольшие доли в ПАО принадлежали компании Brookweed Trading Limited (Кипр) — 20,47%, компании «Готелия Менеджмент Лимитед» (Кипр) — 12,17% и ЗАО «КЭС-Холдинг» — 32,34%, но 21 сентября 2018 года в ПАО сообщили о получении компанией MEROL TRADING LIMITED (Кипр) права косвенного распоряжения 17,04% акций эмитента через ЗАО «КЭС-Холдинг». В конце сентября 2018 года ПАО также сообщило о прекращении у Виктора Вексельберга, контролировавшего эмитента, оснований для такого контроля. Речь шла о косвенном контроле — праве «распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления эмитента» (через ООО «Ренова», ООО «Ренова-Холдинг Рус»). Тогда же была увеличена доля, которой в праве распоряжаться ещё одна кипрская компания, — INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED (11,8%, прямое распоряжение).

Виктор Вексельберг Kremlin.ru

Об отношениях с надзорными органами

ПАО «Т Плюс» было фигурантом плановых и внеплановых проверок свыше 3,7 тыс. раз и не всегда они завершались без нарушений. Вот лишь некоторые из них.

Печорское управление Ростехнадзора в сентябре 2018 года провело внеплановую проверку филиала в Коми (Интинской ТЭЦ) и обнаружило, что «не содержится в исправном система охлаждения силовых трансформатора ТР-1, установленных на ОРУ 35 кВ, а именно недоукомплектован вентиляторами охлаждения разделительный трансформатор ТР-1 (демонтирован вентилятор в системе охлаждения трансформатора)», «камера №3 ТСН №3 имеет подтеки масла из расширительного бака, замаслена гравийная подсыпка», произошло «разрушение козырька ЗРУ 35 кВ со стороны проходных изоляторов», «электрооборудование шинного этажа ЗРУ 35 кВ надлежаще не защищено от воздействия окружающей среды, так на стенах помещения имеются следы подтеков воды, проникающей через крышу закрытого распределительного устройства, наличие влаги (луж) на полу помещения», «нарушена обмуровка котлоагрегата №3 на отм. +10.00 (выбивание дымовых газов в верхней части котлоагрегата)». А на Сосногорской ТЭЦ был «неисправен манометр, установленный на подающем трубопроводе в ТП 11», «частично отсутствует изоляция на открыто проложенных участках магистральной тепловой сети в районе от ТП-3 до ТП-4».

Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области в августе 2019 года проверила жалобу жителей одного из домов Медногорска и выявила «нарушение качества предоставления коммунальной услуги — горячее водоснабжение», обязав «обеспечить подачу нормативной температуры горячей воды на вводе в дом» — в точке водоразбора не ниже +60 и не выше +75°C.

В доме №164 на улице Пушкинская в Ижевске «нарушен порядок определения размера платы за коммунальную услугу отопление» (проверка завершена в ноябре 2019 года).

ГУ МЧС по Самарской области, проведя в октябре 2019 года проверку соблюдения закона, выявило многочисленные нарушения в подведомственном ПАО здании на пр. Кирова в Самаре, в их числе — «в лестничной клетке (между 2−3 и 3−4 этажами «Электрического цеха») размещено оборудование (батареи отопления), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц», «для отделки путей эвакуации (лестничной клетки «ХВО») применяется строительный материал (краска) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ним», «в помещениях «ХВО» отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации», «в холле КПП отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации», «не обеспечена очистка территории объекта защиты и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности» и так далее.

МЧС России Дарья Драй © ИА REGNUM

В августе 2019 года, проведя проверку по жалобе жителей Екатеринбурга, департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выявил, что «ПАО «Т Плюс» собственникам/пользователям помещений в многоквартирном доме №18 по ул. Агрономическая в г. Екатеринбурге начислило в платежном документе за июль 2019 года плату за коммунальную услугу отопления, предоставленную в декабре 2018 года». Департамент потребовал «вернуть доначисленную плату».

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ижевска в октябре 2019 года также выявило, что «нарушен порядок определения размера платы за коммунальную услугу «отопление» за период 2018 год по кв. 11/4».

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края в июле 2019 года обнаружила, что «потребителям в многоквартирном доме №6 по улице Холмогорская города Перми произведено изменение размера платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставленную ненадлежащего качества в период с января по май 2019 года не в полном размере».

Это далеко не все нарушения, выявленные в регионах присутствия компании в 2018—2019 годах.