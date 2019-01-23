Структуры Вексельберга на Камчатке обяжут восстановить на работе горняков

Петропавловск-Камчатский, , 04:59 — REGNUM Роструд РФ потребовал от руководства золотодобывающего рудника «Аметистовое», входящего в компанию «Ренова» российского миллиардера Виктора Вексельберга, восстановить на работе 13 горняков. Ранее рабочие были уволены в связи с забастовкой с формулировкой «за прогулы» и «нарушения условий трудового договора», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В ответ на запрос депутата ГД РФ Валерия Рашкина, как сообщило ИА Dailystorm, получен ответ за подписью замруководителя Роструда Ивана Шкловеца, в котором сообщается о требовании восстановить рабочих на предприятии.

«По результатам проверки, в соответствии с требованиями ст. 357 ТК РФ, работодателю выдано обязательное для исполнения предписание об отмене незаконных приказов об увольнении работников и устранении иных нарушений, которое обжалуется работодателем в судебном порядке», — говорится в письме.

Иван Шкловец также сообщил, что все виновные в нарушении трудовых прав рабочих, привлечены к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года рабочие «Аметистового» объявили о забастовке в связи с нарушением их прав. Люди сообщили, что им, в нарушение данных ранее обещаний и договоренностей, платят мизерные зарплаты — обещали 80 тыс., а за сентябрь многие получили чуть больше 10 тыс. Также рабочие сообщили о невыносимых условиях труда, о том, что за питание из зарплат вахтовиков высчитывают немалые суммы, даже если рабочий вместо полного обеда просто выпил чаю и съел булочку, а также о многих других нарушениях.

В ответ работодатель уволил 13 активистов на том основании, что рабочие не оформили в соответствии с законодательством свою забастовку. Люди обратились в Роструд и другие инстанции, требуя защиты своих прав.