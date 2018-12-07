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Вексельберг обжаловал санкции США — СМИ

Политика

Адвокаты, которых нанял бизнесмен, недавно подали соответствующее ходатайство

Вексельберг обжаловал санкции США — СМИ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 7 декабря 2018, 13:56 — REGNUM  Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под санкции США в апреле 2018 г, обжаловал введенные против него меры. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их данным, американские адвокаты, которых нанял бизнесмен, недавно подали соответствующее ходатайство в Управление по контролю над иностранными активами.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг на московском международном форуме «Открытые инновации» заявил журналистам, что он считает ограничительные меры США «незаконными и несправедливыми» и намерен доказать это в суде.

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