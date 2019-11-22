В центре внимания всей страны 21 ноябряоказалось открытие Московских центральных диаметров (МЦД) — нового вида транспорта, также именуемого наземным метро. Это новый формат пригородных железнодорожных перевозок, встроенных в сеть столичного метрополитена, но раскинувшего свои ветви в ближнее Подмосковье.

Kremlin.ru Сергей Собянин, Владимир Путин и Андрей Воробьев на открытии движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров

В церемонии запуска приняли участие президент России Владимир Путин, глава РЖД Олег Белозёров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На кадрах, которые показал кремлёвский пул, эти четверо мужчин заняли пассажирские места новой электрички «Иволга» и увлечённо беседуют. Глава государства, которого сложно удивить комфортными креслами, Wi-Fi и зарядками для телефонов, взволнованно рассказывает совсем о другом — о резко подорожавших справках нарколога, вынудивших население выстроиться в очереди по всей стране. Белозёров на кадрах выглядит заинтересованным и внимательным слушателем, Собянин — амбициозным гидом, ищущим момента рассказать о транспортной новинке, представив её как очередное достижение. И только подмосковный губернатор сидит молча и как-то совсем не уютно. Встревоженно. По иронии, ему в этой четвёрке досталось самое лучшее кресло. Все, кто ездит на электричках, знают, что это место у окна по ходу движения. Даже у президента кресло скромнее — тоже у окна, но против движения. Он сидит и смотрит прямо на Воробьёва, а тот, как кажется из видео, готов променять своё почётное положение на место в тамбуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричка «Иволга»

На днях о планируемом запуске МЦД президенту доложил вице-премьер Максим Акимов.

«По железнодорожному транспорту тоже есть ряд знаковых проектов. Это первый Московский центральный диаметр «Одинцово — Лобня». Это проект, который реализует РЖД вместе с правительством Москвы, тоже в ноябре запустится. Фактически мы вводим пригородную электричку уже в новом формате в транспортный комплекс мегаполиса — транспортный комплекс московской агломерации», — рассказал вице-премьер.

Дарья Антонова ИА REGNUM В салоне «Иволги»

О вкладе в проект Подмосковья он не сказал ни слова. И на таком уровне это явный сигнал, чтобы задуматься.

Второй сигнал поступил уже 21 ноября. В то время, когда Воробьёв в компании влиятельных спутников открывал дорогу, ФСБ и следователи, по информации СМИ, проводили обыски у главы городского округа Чехов Марины Кононовой. Позднее женщину, также по предварительным данным, и вовсе задержали. Конечно, журналистам попала информация неполная, пока не получившая подтверждения, ну уж Воробьёв-то более осведомлён и наверняка знал, что происходило в те минуты в подмосковном городе.

История с Кононовой не кажется исключением. Совсем недавно в поле зрения силовиков попал экс-глава Истры Андрей Вихарев. Он подозревается в хищении не менее 80 млн рублей и сейчас находится в розыске.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бывший мэр Истры Андрей Вихарев

«За год более десяти задержаний ФСБ и СК высших чиновников Московской области. Среди которых [Евгений] Жирков (Пушкино) и [Алексей] Коваль (Балашиха)», — написал популярный телеграм-канал «Незыгарь».

А ведь есть ещё экс-глава Клинского района Александр Постригань, экс-глава Серпуховского района Александр Шестун. Последний с Воробьёвым, впрочем, не дружил, но уголовное дело в отношении него тем не менее остаётся образцовым примером практики ведения дел в регионе. А бывший глава Раменского района Андрей Кулаков и вовсе был задержан по делу об убийстве женщины.

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Все эти события — вот-вот, 2019 год. А чуть ранее тот же Жирков, лишившийся должности главы Балашихи из-за полигона «Кучино», после того как про беды жителей сообщили президенту, был самоуверенно возвращён в муниципальную власть. Очевидно, что тогда руководство региона чувствовало себя более чем комфортно и ничего не боялось. Но времена изменились.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон «Кучино»

И когда в Подмосковье один за другим всплывают громкие скандалы, глава региона проводит время на торжественном открытии наземного метро. И занимает место лучше, чем у президента. Впрочем, иногда провинившегося работника перед тем, как с него спросить по полной, окружают различными почестями.