Чехов, Московская область, , 18:40 — REGNUM В Московской области задержана глава городского округа Чехов Марина Кононова. Об этом 21 ноября сообщает телеканал «РенТВ».

По информации издания, главе может быть инкриминирована причастность к незаконной сделке по продаже торгового центра. Якобы объект переходил из рук в руки по договорам аренды, а после был выкуплен у администрации. При этом деньги получены не были.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ст. 159 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, следователи и сотрудники ФСБ проводили обыски у главы Чехова Марины Кононовой.

Читайте ранее в этом сюжете: Силовики проводят обыски у главы подмосковного Чехова — СМИ