Воробьёв и воры

Евгений Цоц, , 14:48 — REGNUM

Московская область в эпицентре резонансных дел. Самых настоящих, уголовных. Последнее — поимка главы Пушкинского городского округа, бывшего главы Балашихи Евгения Жиркова. Эту фигуру источники ИА REGNUM называют близкой к губернатору региона Андрею Воробьёву. Настолько, что Жирков вернулся в политическую жизнь после резонансного федерального скандала с полигоном «Кучино».

Напомним, измученные запахами свалки жители Балашихи не смогли найти понимания у местной власти и в 2017 году пожаловались на «прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину. Полигон закрыли, Жирков потерял работу. Отсидевшись в тени, чиновник вновь вернулся к руководящей деятельности в соседнем с Балашихой Пушкино и даже проработал там некоторое время. По иронии судьбы, спустя два года накануне новой прямой линии президента господина Жиркова ждала новая неприятность — задержание по коррупционному делу.

Дело ведёт Главное следственное управление Следственного комитета РФ, что говорит о его исключительной важности. 21 июня Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Преступление произошло ещё в 2015 году, когда чиновник занимал кресло руководителя крупного подмосковного города. По версии следствия, представитель власти получил от застройщика нежилые помещения площадью более одной тысячи квадратных метров в многоквартирном доме за переносы сроков сдачи и общее покровительство.

В кабинете Жиркова в администрации Пушкинского округа, а также у него дома прошли обыски. Следователи сообщают об изъятии документов и предметов, имеющих отношение к расследованию. Сам фигурант задержан.

Также в июне было возбуждено уголовное дело по халатности должностных лиц администрации Балашихи. Следствие считает, что они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности с 2003 года. Речь идёт о непредоставлении жилья гражданам, проживавшим в домах, непригодных для проживания, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов людей.

Но это ещё не всё. В конце мая суд заключил под стражу первого замглавы городского округа Балашиха Алексея Коваля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, расследуется уголовное дело по части 6 статье 290 УК РФ. Это та же статья, что и в деле Евгения Жиркова. Однако события развивались, по версии следствия, уже позднее, в 2018 году.

«По данным следствия, с лета 2018 года обвиняемый систематически получал от гендиректора одной из строительных компаний, занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог, денежные средства в виде взятки в общей сумме не менее четырёх миллионов рублей за общее покровительство, заключение контракта и непроверку качества работы по ремонту дорог», — рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Балашиха — крупнейший город Московской области. В городском округе проживает более полумиллиона человек. В городе немало проблем. Например, продолжающий источать зловоние полигон «Кучино», который закрыли только после прямого указания президента РФ Владимира Путина. Или транспортная проблема — в Балашихе, примыкающей к столице, много лет мечтают о метро. И когда в Москве власти проводят ветку по пустырям к посёлку с населением пять тысяч человек, полумиллионной Балашихе из раза в раз отказывают.

Но такие проблемы не только в Балашихе. Экс-главу Клинского района Александра Постриганя подозревают в присвоении 407 объектов недвижимости, проверку его доходов провели в мае 2019 года. Под стражей находится бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, у него изъяли имущество на несколько миллиардов. В марте 2019 года с обысками пришли к первому замглавы подмосковного Чехова, которого заподозрили в превышении должностных полномочий.

Шокирует история в Раменском. Там главу района Андрея Кулакова в конце мая арестовали по подозрению в убийстве зампреда Общественной палаты Елены Исаенковой. По данным СМИ, между двумя людьми была личная связь.

В Подмосковье личное с публичным пересекается нередко, журналисты не раз иронизировали над количеством молодых и миловидных блондинок на высоких должностях в исполнительной власти региона, то есть в окружении губернатора Воробьёва. Вот, например, ведущий Евгений Попов рассказывает о пикантной истории — назначении 26-летней активистки общественного движения Ирины Плещёвой подмосковным министром. Девушке пришлось удалить из соцсетей наиболее откровенные фотографии. А ведь таких красавиц вокруг главы региона немало! И та же Плещёва, несмотря на скандал, сохранила пост.

Чем именно занимаются власти Московской области, понять сложно. В соцсетях местные чиновники во главе с губернатором с преувеличенной серьёзностью и пафосом пишут очевидные банальности, делая вид, что острых проблем нет. Раз в две недели Воробьёв проводит расширенное заседание правительства региона, значительную часть повестки которого зачитывают статистику обращений сервиса «Добродел» и «анализируют», где, например, хуже убирают снег или вывозят мусор с площадок. Это представление, имитация кипучей работы и успехов в цифровизации нужны, чтобы время от времени главный руководитель области имел возможность грозить пальцем и «предлагать помощь» отстающим чиновникам. Что на самом деле происходит, например, с обманутыми дольщиками, как решаются их проблемы, — больше информации можно получить из встреч с населением бойца и депутата Джеффа Монсона, чем от руководства Подмосковья.

Конечно, установить вину в преступлении может только суд, и поэтому считать злодеями вышеперечисленных граждан нельзя. Однако пристальное внимание правоохранительных органов к работе подмосковных чиновников позволяет сделать вывод, что у губернатора Андрея Воробьёва большие проблемы в кадровой политике. Так почему же его окружают, возможно, коррупционеры и воры? Вопрос, в общем-то, риторический.

P.S. На днях издание «Ридус» рассказало историю с заместителем главы Химок Александром Прокопенко. Местная жительница обвинила чиновника в том, что он нанёс ей телесные повреждения. Со слов сотрудницы химкинского муниципального учреждения «ХимСпас» Галины Щегловой, чиновник на совещании бросил в неё каменную подставку под календарь и попал в спину. После этого была проведена проверка, но в возбуждении уголовного дела отказали, поскольку отсутствовало заключение судебно-медицинской экспертизы. Сам Прокопенко объяснил, что подставка случайно выскользнула и разбилась о паркет.