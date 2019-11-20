На МЦД будут действовать три тарифные зоны:

«Центральная» — для поездок внутри Москвы (в границах станций Марк — Сетунь и Волоколамская — Остафьево);

— для поездок внутри Москвы (в границах станций Марк — Сетунь и Волоколамская — Остафьево); «Пригород» — для поездок за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД «Одинцово — Лобня», «Нахабино — Подольск»;

«Дальняя»— для поездок со станций за пределами МЦД.

В «Центральной» зоне — стоимость поездки по цене разового билета на метро по «Кошельку» карты «Тройка» и бесплатная пересадка между метро, МЦК и МЦД. Это 38 рублей.

Из зоны «Пригород» разовая поездка по тарифу «Кошелёк» карты «Тройка» в 2019 году будет стоить 45 рублей. В стоимость также включены бесплатная пересадка на метро и МЦК.

Стоимость поездки от станции в зоне «Дальняя» рассчитывайте из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за одну зону до границ МЦД) и 45 рублей. Право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД сохраняется.

Если пассажиру необходимо сначала воспользоваться метро или МЦК, а затем уже сесть на поезд МЦД, повторная оплата проезда опять же не понадобится. Бесплатные пересадки будут возможны в течение 90 минут с момента первой валидации билета на турникете или на валидаторе — по аналогии с МЦК.