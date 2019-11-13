Истра, Московская область, , 18:58 — REGNUM Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев подозревается в хищении не менее 80 млн рублей. Об этом 13 ноября сообщает ТАСС.

Согласно материалам Бабушкинского суда Москвы, Вихарев причастен к хищению не менее 80 млн рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог и строительство детского сада. По выводам следствия, подозреваемый экс-мэр действовал в составе группы лиц, являясь ее организатором.

Сейчас в суде решают вопрос избрания меры пресечения предпринимателю Алексею Деньгину, который признал свою вину мошенничестве. Ранее Деньгин и еще двое подозреваемых по делу о хищении были задержаны правоохранительными органами. Андрей Вихарев объявлен в розыск.