В Чувашии в новом политсезоне середина ноября стала пиковой в части политического противостояния и чуть ли не навязчивой медийной активности главы республики Михаила Игнатьева. Катализатором стал крах «Чувашкредитпромбанка», который позиционировал себя как «свой банк на родной земле». Чиновники, правда, открещиваются от того, что он был «свой», хотя республике и принадлежит более 36% пакета акций. Треск лопающегося на «родной земле» банка ударил по власти настолько сильно, что даже самые терпеливые и медийно беззвучные члены правительства выходят из себя, публично называя оппонентов «упырями». Не выдерживают и стальные нервы опытных политиков, которые вдогонку величают чувашских чиновников «подонками». Война за власть в Чувашии, где в 2020 году должны состояться выборы главы республики, может перерасти в головную боль Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дом правительства Чувашии

Пресс-конференция: как это было

На минувшей неделе глава Чувашии Михаил Игнатьев провёл расширенную пресс-конференцию. Последние годы эти встречи проводились раз в год и подготовка к ним (анонсы, сбор вопросов, отчётная речь) велись так, будто глава будет встречаться с самим Владимиром Путиным, не меньше.

В этот раз почти всё произошло иначе. Анонса не было и вместо традиционной недельной подготовки всё было сделано за два дня. Сам отчёт «достижений и успехов» занял пять минут и вместился в один слайд. Ещё больше впечатлил новомодный формат пресс-конференции: по сценарию, предложенному пресс-секретарём Олегом Сидоровым, журналисты должны были приветствовать Михаила Игнатьева стоя (это повезло ещё, что не коридором почёта!) и тут же начать общение. В таком виде картинка больше напоминала согласованный митинг с единственным выступающим.

ИА REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев

Однако на Игнатьева тут же стали поднажимать из-за «Чувашкредитпромбанка», и после серии вопросов он распустил аудиторию по местам (стульям). Но и тут его ждал неожиданный сюрприз: вместо трибуны или стола главе региона был предложен журнальный столик, который на фоне внушительного роста Михаила Игнатьева казался кукольным. И это сочетание выглядело нелепым. Похоже, игрушечность декораций чувствовал и сам Игнатьев: в результате почти всю пресс-конференцию он провёл, что называется, на ногах. А по русской пословице, в ногах правды нет.

Атмосфера на встрече царила будничная, даже рутинная. Вопросы, которые вызвали живой интерес и эмоциональный отклик, касались не только краха «Чувашкредитпромбанка» (а к этой теме возвращались не раз), но и преемника Михаила Игнатьева, пенсионной реформы и китайских инвесторов, раздачи «конвертов с рейтингами». Уложились в рекордное время, вопросы иссякали на глазах: не прошло и двух часов, хотя ранее и 2,5 часов казалось мало. Для команды Игнатьева, вероятно, оно и к лучшему. Глава республики поспешил сразу после пресс-конференции на прямой телеэфир, закрыв встречу ответом на вопрос, который никто не задавал, — рассказал о «перспективах» агрегатного завода, признанного банкротом.

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Какой конверт получил Игнатьев

Главе Чувашии почти перестали задавать политические вопросы, довольствуясь просьбами о решении тех или иных муниципальных проблем. И во многом это напоминало приём граждан, что можно объяснить не только неравнодушием журналистов к людским бедам, но и тем, что срок окончания полномочий близок. Из вопросов федеральной повестки можно выделить пенсионную тему, увязанную с падением рождаемости и миграционным оттоком населения. В Чувашии наиболее острая ситуация в этом контексте может сложиться в Порецком районе, который является антилидером по данным показателям. На предложение вернуть пенсионный возраст для селян Михаил Игнатьев отрезал, что «закон принят, мы его должны выполнять», оставив открытым вопрос о том, кто в Порецком районе в 2041 году будет читать послание потомкам, заложенное в 1991 году.

«Боюсь, что к этому времени не останется поречан. В наш район пришел китайский инвестор. Не случится ли так, что они будут читать это письмо?» — беспокоился главный редактор газеты «Порецкие вести» Геннадий Карпов.

ИА REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев

Ушёл Михаил Игнатьев от прямых ответов на вопросы о преемнике, в том числе о возможных претендентах из своей команды. Зато с удовольствием расписывал качества потенциального главы Чувашии, явно намекая на себя. Довольно двусмысленно прозвучал ответ по поводу предложения о возвращении всенародных выборов глав администраций муниципальных образования.

«Когда глава администрации прямые выборы проходит, с одной стороны, должен нести огромную ответственность. Но с другой стороны, всегда он внутренне думает: его народ избрал, он защищен, можно и хуже работать. Это тоже психология каждого человека, увы, к сожалению. Поэтому какой метод лучше, это должен сказать народ Чувашской Республики или жители муниципального образования», — сказал Михаил Игнатьев, который в 2015 году прошёл всенародные выборы, а ещё ранее — выборы главы сельского района.

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Спросили у Михаила Игнатьева и о том, какой «конверт» получила Чувашия на недавно прошедшем совещании вице-губернаторов по внутренней политике (с рейтингами доверия президенту, правительству, «Единой России» и губернатору), глава региона дал два разных ответа:

«Я не знаю, какие конверты там раздавали».

«Красного конверта не было. Однозначно. Зеленый конверт был, можно сказать».

И уточнил, что «доверие жителей республики к президенту РФ у нас держится в числе 20 лучших регионов РФ»:

«За последние три года ни разу за 20 регионов не вышли».

О доверии к себе, как к главе региона, Михаил Игнатьев не сказал.

«Упыри» и «подонки»

Главной темой стал отзыв лицензии АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». К этому вопросу журналисты возвращались не раз. Михаил Игнатьев сразу заявил, что у него «совесть чиста», «контрольный пакет (акций республики) ушёл» до его прихода к власти. По его словам, ситуацию вокруг банка он обсуждал «с прежним руководителем Центрального банка, с этим руководителем». Глава республики высказал мнение, что бенефициары, «которые пришли к нам, ни одного миллиона из своего кармана не вложили, и огромные средства вывели из экономики».

Cap.ru АКБ «Чувашкредитпромбанк»

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«Касаясь долгов за газ, связанных с этими организациями, — «Коммунальные технологии», «!Чувашкредитпромбанк». В «Коммунальных технологиях» бенефициар — Клишин Алексей. Многие знают, кто такой. Юридическая фирма была «Клишин и партнеры». Они имеют контрольный пакет акций «Чувашкредитпромбанка», — сказал Михаил Игнатьев.

Рядовые вкладчики и организации, коих немало, после этого заявления могут задаться вопросом: «Если знали, то почему молчали?»

Стоит отметить, что в федеральном медиапространстве появилась пара публикаций о Клишине и его партнёрах, включая первого президента Чувашии Николая Федорова (ныне первого вице-спикера Совета Федерации).

В целом ситуация с «Чувашкредитпромбанком» сняла маски с отдельных политиков и высокопоставленных чиновников со стажем. 15 и 16 ноября в Чебоксарах прошли две встречи с вкладчиками: первую анонсировало правительство республики, вторую — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (фракция «Справедливая Россия»), который является президентом Ассоциации региональных банков России. При этом справороссы заявляют, что власти Чувашии инициировали мероприятие на той же площадке после того, как узнали о приезде оппозиционных политиков.

«Во встрече 16 ноября приняли участие и депутаты Госсовета Чувашии Игорь Моляков и Сергей Семенов, которые сидели в зале. Выйдя к микрофону, они фактически возложили вину за ситуацию, сложившуюся вокруг «Чувашкредитпромбанка», на правительство Чувашии, которое, как можно было судить по ответам Ивана Моторина(премьер Чувашии с 2011 года. — Прим. ИА REGNUM), изначально было в курсе всех событий. Особенно эмоциональным было выступление Сергея Семенова, которого Моторин во всеуслышание оскорбил, обозвав «упырём», — говорится в официальном сообщении справороссов.

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Разозлённый Аксаков не остался в долгу, назвав чувашских чиновников «подонками».

"Вкладчики предбанкротного «Чувашкредитпромбанка» звонят, просят помочь, рассказать, что им делать и т. д. Я вместе с Олегом Николаевым из самых лучших побуждений назначаем встречу 16-го в Чебоксарах. Договариваемся с руководством АСВ, что поедет их представитель. И тут начинается: звонки неоднократные вице-премьера республики в АСВ с просьбой не ехать, не пускать Аксакова и Николаева и т. д. Позорище! Когда мне это всё рассказывали руководители Агентства по страхованию вкладов, они посмеивались: «Ну и деятели у вас в Чувашии!» Но смех-то сквозь слёзы, людей, республику очень жаль из-за этих подонков…», — написал парламентарий.

Duma.gov.ru Анатолий Аксаков

Удивительные кадры

На фоне медийного натиска главы и попыток «замылить» позитивом банковский вопрос принимается удивительное кадровое решение: на место министра природных ресурсов Михаил Игнатьев возвращает Ивана Исаева, который ранее был фигурантом уголовного дела, хотя затем суд отменил преследование. Удивительное решени, потому что ложечки, конечно, нашлись, но осадочек остался… Что не очень разумно с точки зрения своих дальнейших политических перспектив, но, возможно, для Игнатьева это не главное — или не это главное. Между тем злые языки поговаривают, что теперь осталось дело за малым — за государственной наградой Ивану Исаеву, ставшему, как считается, жертвой политических интриг и борьбы между Михаилом Игнатьевым и Николаем Федоровым.

Cap.ru Ивана Исаев

Игнатьев, впрочем, уже не в первый раз возвращает министерские портфели: в сентябре 2010 года он, как только возглавил регион, вернул на пост министра спорта Анатолия Николаева, который за два месяца до этого был отправлен в отставку первым президентом Чувашии Николаем Федоровым. При этом стоит отметить, что Федоров принял данное решение за месяц до окончания своих президентских полномочий.

К слову, Николаев, как и Исаев, также входит в ближний круг Игнатьева, и пребывание во власти для него всё-таки закончилось через пару лет уголовным делом. Будем следить за развитием событий и разворачивающейся борьбой за высший пост в республике.