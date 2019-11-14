Чебоксары, 14 ноября 2019, 18:24 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя отзыв лицензии у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк», заявил, что у него «совесть чиста». По его словам, ситуацию вокруг банка он обсуждал «с прежним руководителем Центрального банка, с этим руководителем». Об этом он заявил сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава республики высказал мнение, что бенефициары, «которые пришли к нам, ни одного миллиона из своего кармана не вложили, и огромные средства вывели из экономики». По его словам, «с первого часа» после лишения лицензии «в ручном режиме начали управлять».
Говоря о пакете акций, который принадлежит в ПАО республике и который девять раз выставлялся на продажу, глава республики сообщил, что «получим как акционеры» столько, «сколько перепадёт из конкурсной массы»:
Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября АКБ ПАО «Чувашкредитпробанк» остался без лицензии на право проведения банковских операций. 13 ноября начался приём требований кредиторов, 18 ноября начнутся выплаты страхового возмещение (до 1,4 млн рублей). По данным АСВ (Агентства по страхованию вкладов) за выплатой страхового возмещения на сумму 2,73 млрд рублей могут обратиться не менее 11,3 тыс. вкладчиков. Общая сумма обязательств, не покрытая страховым возмещением, составляет около 560 млн рублей — это касается около 400 (1%) вкладчиков.
Напомним, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является Чувашская Республика в лице минюста. По данным Центрального банка России на 21 декабря 2018 года, напрямую министерство юстиции владело в банке долей в 36,29%. Также влияние на банк у него было через акционерное общество «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в банке. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся три физических лица и минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%.
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