Чебоксары, , 18:24 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя отзыв лицензии у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк», заявил, что у него «совесть чиста». По его словам, ситуацию вокруг банка он обсуждал «с прежним руководителем Центрального банка, с этим руководителем». Об этом он заявил сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава республики высказал мнение, что бенефициары, «которые пришли к нам, ни одного миллиона из своего кармана не вложили, и огромные средства вывели из экономики». По его словам, «с первого часа» после лишения лицензии «в ручном режиме начали управлять».

«Касаясь моей работы (а то меня там тоже поливают), я сказал: «У меня, говорю, совесть чиста». Я, начиная с 2010 года, когда вступил в эту должность, ездил в Центральный банк Российской Федерации, показывал, какая ситуация, какие есть предпосылки и всё остальное. С прежним руководителем Центрального банка встречался, с этим руководителем. Кто хочет провести журналистское расследование, пожалуйста, проводите: у кого совесть чиста, чьи подписи стоят, когда контрольный пакет ушел, какие средства были выведены — все есть… Поэтому это отдельная тема для правовой оценки, для привлечения тех должностных лиц, соответственно, к ответственности», — сказал, в частности, Михаил Игнатьев.

Говоря о пакете акций, который принадлежит в ПАО республике и который девять раз выставлялся на продажу, глава республики сообщил, что «получим как акционеры» столько, «сколько перепадёт из конкурсной массы»:

«С учётом такой складывающейся ситуации мы несколько раз выставляли на публичные торги 36%. Но покупателей в списке не было: кто знал — не хотел покупать эти акции… Конкурсная масса будет сформирована (кредиты кому-то выданы, имущество, активы, которые есть). И из конкурсной массы сколько нам перепадёт, столько мы и получим как акционеры, как Чувашская Республика».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября АКБ ПАО «Чувашкредитпробанк» остался без лицензии на право проведения банковских операций. 13 ноября начался приём требований кредиторов, 18 ноября начнутся выплаты страхового возмещение (до 1,4 млн рублей). По данным АСВ (Агентства по страхованию вкладов) за выплатой страхового возмещения на сумму 2,73 млрд рублей могут обратиться не менее 11,3 тыс. вкладчиков. Общая сумма обязательств, не покрытая страховым возмещением, составляет около 560 млн рублей — это касается около 400 (1%) вкладчиков.

Напомним, крупным конечным бенефициаром «Чувашкредитпромбанка» является Чувашская Республика в лице минюста. По данным Центрального банка России на 21 декабря 2018 года, напрямую министерство юстиции владело в банке долей в 36,29%. Также влияние на банк у него было через акционерное общество «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), которое владеет 46,6% доли в банке. Конечными бенефициарами «ВИК» числятся три физических лица и минюст Чувашии, которому в АО принадлежит 49,32%.

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