Чебоксары, 14 ноября 2019, 16:08 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев, полномочия которого истекают в августе 2020 года, считает, что можно стать преемником на посту руководителя республики, имея «два ключевых показателя» — доверие народа и президента. Он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, есть в составе действующей команды потенциальный преемник, ограничившись описанием качеств, которыми должен обладать глава региона. Об этом Михаил Игнатьев заявил на пресс-конференции сегодня, 14 ноября, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.
То, что о преемнике думать надо с самого начала работы на посту, фактически продемонстрировал президент Владимир Путин. В интервью иностранным журналистам он признался, всегда думал о своём преемнике на посту главы государства, начиная с 2000 года. Михаил Игнатьев на вопрос о том, думал ли он о своём преемнике, от прямого ответа уклонился, напомнив о нормах закона о всенародных выборах высшего должностного лица Чувашии:
На вопрос о том, если в составе действующей команды люди, способные взять на себя эту миссию и продолжить политику Путина, Михаил Игнатьев также не стал давать прямого ответа:
Как сообщало ИА REGNUM, второй срок полномочий Михаила Игнатьева на посту главы Чувашии истекает в августе 2020 года — между тем в республике обсуждают и перебирают потенциальных кандидатов на главный пост. На скамейке «запасных» ИА REGNUM насчитал более десяти потенциальных претендентов. В их числе, к примеру, премьер-министр Чувашии Иван Моторин, вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, помощник первого вице-спикера Совета Федерации Николая Федорова Павел Семенов, заместитель главы Карелии — постоянный представитель региона при президенте России Владимир Тимофеев, вице-губернатор Тульской области Сергей Егоров, депутат Госсовета Чувашии, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель общественной приёмной Дмитрия Медведева, главный врач Федерального центра травматологии в Чебоксарах хирург Николай Николаев, лидер чувашских справороссов Олег Николаев.