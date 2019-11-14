Чебоксары, , 18:57 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев уверен, что у предприятий концерна «Тракторные заводы» — «хорошие перспективы». По его словам, в настоящее время «производственные площадки тракторного завода, переданы в аренду, люди имеют рабочие места», есть заказы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции.

После завершения общения с журналистами Михаил Игнатьев рассказал о ситуации на агрегатном заводе в Чебоксарах, которое ранее было признано банкротом.

«Сегодня на агрегатном заводе работают 2700 человек. У них годовой оборот будет почти 5 млрд. Сокращение там определённое произошло, где-то на 250 человек — это плавающие цифры. И перспективы у всех площадок у концерна «Тракторные заводы» хорошие. Более чем на 30 млрд рублей в целом продукцию уже произвели. А то, что «Внешэкономбанк» представил свой иск о банкротстве агрегатного завода с учётом долгов на 80 млрд рублей, предыстория тоже известна, площадки не работали, производство всё было остановлено. Сегодня все производственные площадки тракторного завода, включая агрегатный завод, переданы в аренду, люди имеют рабочие места, площадки имеют заказы», — сказал, в частности, глава Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Чувашии вынес решение по делу о банкротстве ПАО «Чебоксарский агрегатный завод», где в 2018 году было введено наблюдение. Суд признал предприятие банкротом, открыв конкурсное производство на шесть месяцев. В реестре требований кредиторов завода — требования на сумму более 90 млрд рублей.

Агрегатный завод входил ранее в портфель концерна «Тракторные заводы», ряд предприятий которого в настоящее время проходят процедуру банкротства. В отношении ЧАЗ в январе 2018 года было введено наблюдение. Также в прошлом году были внесены изменения в наименование с ОАО на ПАО «Чебоксарский агрегатный завод».

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