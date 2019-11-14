Чебоксары, 14 ноября 2019, 18:57 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев уверен, что у предприятий концерна «Тракторные заводы» — «хорошие перспективы». По его словам, в настоящее время «производственные площадки тракторного завода, переданы в аренду, люди имеют рабочие места», есть заказы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции.
После завершения общения с журналистами Михаил Игнатьев рассказал о ситуации на агрегатном заводе в Чебоксарах, которое ранее было признано банкротом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд Чувашии вынес решение по делу о банкротстве ПАО «Чебоксарский агрегатный завод», где в 2018 году было введено наблюдение. Суд признал предприятие банкротом, открыв конкурсное производство на шесть месяцев. В реестре требований кредиторов завода — требования на сумму более 90 млрд рублей.
Агрегатный завод входил ранее в портфель концерна «Тракторные заводы», ряд предприятий которого в настоящее время проходят процедуру банкротства. В отношении ЧАЗ в январе 2018 года было введено наблюдение. Также в прошлом году были внесены изменения в наименование с ОАО на ПАО «Чебоксарский агрегатный завод».
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