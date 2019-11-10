В Белоруссии появилось 17 проектов конституции, предусматривающих перекройку не только политической системы, но даже административных границ постсоветской республики. Обсуждение новой конституции или поправок в действующую (казуистика не принципиальна) может состояться на референдуме. Об этом 5 ноября на встрече с избирателями в средней школе №40 Могилёва заявил член Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Марзалюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Внимание СМИ к этому «палаточнику» вовсе не случайно. Марзалюк не только хорошо обеспечивает себя, но и не оставляет без куска хлеба пишущую братию: то заявит об исходящей от России угрозе, то обозначит перспективу репрессий в отношении своих идейных оппонентов — сторонников воссоединения с Россией. Вот и на этот раз он выдал инфоповод, по которому отписалось почти два десятка местных и зарубежных изданий.

Выступление ищущего народных симпатий члена ППНС кто-то записал и выложил в интернет. Открещиваться поздно, на искажение смысла сказанного тоже сослаться не получится. Наверное, не для этого всё и задумывалось. Руководству Белоруссии придётся комментировать заявление народного или не очень избранника, запомнившегося бурными овациями со слезами на глазах во время весенней речи Александра Лукашенко.

Нынешний белорусский лидер бессменно правит с 1994 года и в 2020 году собирается продлить своё пребывание в президентском кресле ещё на пятилетку. После чего, скорее всего, он передаст власть. В идеале для него это один из сыновей (азербайджанский сценарий).

Альтернативный вариант — рассредоточить властные полномочия так, чтобы никто не смог лишить Лукашенко гарантий спокойной старости. Такой сценарий выгоден возможностью реванша представителя семьи после неизбежного периода упадка. В это смутное время на фоне социально-экономических и прочих потрясений будут созданы необходимые условия для апелляции к лубку «стабильности», который уже рисуют и раскрашивают.

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Dennis Jarvis Правительство Белоруссии

Марзалюк не просто указал на возможность таких перемен, но прямо заявил: «Поэтому важнейшая задача для парламента, для тех, кто придёт (т. е. нового состава двухпалатного Нацсобрания — прим.), — это работа над новым вариантом конституции, над новой моделью политической системы. Ясно, что все это будет проходить через референдумы. Ясно, что это все будет проходить с учётом соображений абсолютного большинства граждан».

Очевидно, такие задачи может ставить только Лукашенко. Он же, часто критикуемый за приверженность методам и символам советской эпохи, создал прослойку пресловутой «национальной буржуазии», с которой теоретики белорусского национализма связывали реализацию своего сепаратистского проекта.

«Несколько десятков тысяч — подчёркиваю — одних только долларовых легальных миллионеров в одном только Минске, — сообщил Марзалюк провинциалам. — Изменилась структура общества. Масса людей, которые занимаются малым и средним бизнесом… Умное государство, понимая изменение этой структуры, понимает, что необходимо менять и политическую систему, менять конституцию в том числе. С учетом этих нюансов».

Есть ещё и мультимиллионеры, и миллиардеры, которых русофобы красного окраса замечают только в России. Топ-200 таких нуворишей ежегодно публикует белорусское издание «Ежедневник».

Gov.by Игорь Марзалюк

"Есть 17 вариантов на сегодняшний день, разных вариантов конституционного акта. Конституционный акт предусматривает перераспределение, то, что я могу сказать… Самые важные конституционные изменения — это перераспределение властных функций, это больше власти парламенту, который будет контролировать премьер-министра и страну в целом.

Это административно-территориальная реформа, это реформа местного самоуправления. Именно белорусская власть, которую обвиняют во всех грехах, абсолютно осмысленно будет идти на большую либерализацию и большую свободу в этом направлении.

Ибо для нас самое главное — сохранить белорусскую государственность, сделать Белоруссию полностью легитимной, адекватной страной в мире, признанной всеми, без всяких опасений», — доложил Марзалюк.

Речь написана провокационно, даже несколько оскорбительно для Лукашенко: из спича «палаточника» следует, что сейчас в Белоруссии дефицит легитимности и адекватности. Обычно такие публичные заявления позволяют себе представители прозападной русофобской оппозиции, но не представители номенклатурной «обоймы» или кандидаты в неё. Вероятно, обстоятельства, необычные для «вброса» нетрадиционным образом.

О работе над конституционными изменениями было известно задолго до выступления Марзалюка. Ничего нового он не сказал, а сказанное явно не было страстным приступом откровенности. Выступая в этот же день в средней школе №35, соискатель пролонгации мандата подтвердил свои слова об изменении конституции и заявил, что нынешние парламентские как бы выборы — «последние по мажоритарной системе».

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Очевидно, идёт подготовка к её неизбежной трансформации в среднесрочной перспективе. В краткосрочной всё останется так, как есть. Три года до этого Лукашенко делал заявления и «вбросы» на тему изменения конституции и проведения референдума.

Gov.by Конституция Республики Беларусь

Дезавуировал свои заявления, комментарии на эту тему назначенных им же председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной и главы МИД Белоруссии Владимира Макея и снова прощупывал общественное мнение. Об этом нам уже приходилось писать.

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Так, во время апрельского послания народу и «палаточникам», на котором присутствовал и аплодировал до слёз Марзалюк, Лукашенко высказался за изменение конституции и заявил, что их надо сделать так, чтобы не ограничивать полномочия президента, а перераспределять его полномочия в пользу других чиновников и усилить роль парламента.

Уместно процитировать по публикации на сайте президента Белоруссии фрагмент его выступления 19 апреля, в котором Лукашенко касается «предложений по изменению нашей конституции»:

«Продумывая на перспективу направления развития страны, можем говорить о подготовке изменений в основной закон — конституцию.

Предложениями по корректировке конституции, как я уже говорил, занимаются отдельные судьи Конституционного суда. Они специалисты высокого класса, на которых большая ответственность за выверенность и актуальность изменений. К решению этой непростой задачи привлечены общественность и ученые.

Недавно мы, можно сказать, вышли на новый этап — я поручил главе администрации президента, основываясь на разного рода предложениях по конституции, начать новый этап с помощью наших ученых, грамотных людей, представителей общественности.

Gov.by Послание белорусскому народу и Национальному собранию

На следующем этапе мы подключим отдельных членов наших партийных организаций и тех партий, которые реально существуют, чтобы это был выверенный документ, для обсуждения на уровне президента.

Меня всё время в средствах массовой информации, особенно в интернете, подталкивают: «Скажи что-нибудь по конституции». Что говорить о вариантах каких-то? Не стоит, это только варианты. Мы еще не выработали даже концепцию изменения конституции. Концепция появится тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества.

Но я просто хочу сказать в общем свою точку зрения. Мне часто задают вопросы, иногда даже публично: «Хотел ли бы ты оставить эту конституцию своему преемнику?» Я честно и прямо говорил: «Нет, я бы не хотел». Да мы и тот этап уже прошли, когда нам нужна была сильная власть, такая, как у нас есть. Надо не властью делиться, власть неделима, а надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти.

Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом, и Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будет осуществлять структура по разным направлениям — у нас уже варианты отработаны, тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства. Что касается будущего главы государства, он должен быть главой государства и не должен так много мотаться по полям и фермам».

В том же апрельском послании Лукашенко указал временной период ломки нынешнего конституционного каркаса: «Нам, будущим парламентариям и мне, ставить окончательную точку в обновленной конституции нашей страны. Вот моя точка зрения — это искренне и честно — на предстоящие выборы и предстоящую кампанию».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-диктатор

В мае сего года Лукашенко открыто признал обоснованность обвинений в создании авторитарной модели, сообщив 31 мая на встрече с руководителями иностранных конституционных судов, что «действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти».

Лукашенко констатировал «отставание» нынешней конституции, а президентская пресс-служба поведала так: «Президент подчеркнул, что в ближайшее время в Беларуси будет или новая конституция, или будут вноситься правки в действующую».

«Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию», — цитируют Лукашенко другие авторитетные источники.

Исходя из этих признаний и многих других фактов, следует, что раньше 2021 года новый конституционный проект вряд ли будет публиковаться, а публичное обсуждение состоится ещё позже. Вполне предсказуемо, что лишь по форме оно будет публичным — примерно таким же, как утверждение плана на пятилетку карикатурным «Всебелорусским народным собранием». Введут в действие новую конституцию, скорее всего, к концу грядущей пятилетки. Однако и нынешняя не выполняется, о чём свидетельствуют «дело регнумовцев», «белорусские кейсы» КПЧ ООН и многое другое.

Примерно к 2024 году Лукашенко потребует оформить правящую партию по образцу КПСС. Ведь создание БРСМ, огосударствление получившей вольную ФПБ, сколачивание номенклатурного РОО «Белая Русь» и прочие непростые мероприятия осуществлялись не зря. Бывшему комсомольско-партийному деятелю низшего звена такая форма знакома и понятна, его мучает отсутствие практического выхода давних амбиций. Ещё в 2002 году он отдал переметнувшемуся в националисты бывшему комсомольскому инструктору Павлу Латушко задание изучить опыт левых партий Франции.

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Gov.by Павел Латушка

Все эти прожекты с конституционной реформой, партийным строительством и тому подобное ждёт закономерный крах. Постсоветская Белоруссия не сможет достичь уровня СССР, лимитроф по объективным причинам, а не из-за чьих-то происков не сможет стать нормальной европейской державой.

Заговаривать зубы нищающему населению можно сколько угодно, тем более за счёт задавленных тоталитарным катком налогоплательщиков и российской щедрости. Впрочем, выезд квалифицированной рабочей силы и молодёжи, сокращение непрямого российского «подсоса» и другие факторы говорят о том, что более реалистичен северокорейский метод «опоры на собственные силы» с непременным затягиванием поясов.

Номенклатурная партия «под Лукашенко» не сможет стать опорой спешно перестроенной на ходу системы. Она рассосётся так же быстро, как «Партия регионов» в начале 2014 года. Наследников этой партии ждать не стоит — в отличие от КПСС, у неё не будет идеологии — лишь похожая структура и методы деятельности. Конституцию после Лукашенко тоже изменят или временно забудут о ней, как на постмайданной Украине.

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Следящим за публикациями было удивительно наблюдать ажиотаж вокруг «слива Марзалюка». История эта напомнила скандал с фальшивым интервью Лукашенко известному российскому изданию: интервью не было, но фальшивка не распространяла ложь — она была скомпилирована из предыдущих выступлений гаранта белорусской стабильности.

Политическая жизнь в Белоруссии зависит от единственного политика, поэтому даже временный его отъезд на поправку здоровья генерирует серость и унылость будней с бешеной силой. По мнению минских политтехнологов, именно в это время надо разрешить «хайпануть» тем, кто заслужил. Чтобы жить стало если не лучше, то хотя бы веселее.