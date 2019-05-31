Лукашенко: Конституция будет новой или другой

Минск, , 15:58 — REGNUM В ближайшее время в Белоруссии будет или новая конституция, или будут вноситься правки в действующую. Об этом сегодня, 31 мая, заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями иностранных конституционных судов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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В официальном сообщении по итогам встречи сказано: «Президент подчеркнул, что в ближайшее время в Беларуси будет или новая конституция, или будут вноситься правки в действующую». Приводятся слова Лукашенко, который возвращение к идее изменения конституции пояснил так: «Очень ускорились процессы. Наша конституция начинает немножко отставать».

Неспешность с реформами Лукашенко объяснил дефицитом ресурсов, так как «нет денег потом на исправление, да и времени нет». По его мнению, Белоруссию при его бессменном правлении (с 1994 года) часто критикуют за недостаточно развитую демократию и несоблюдение прав человека.

«Смею вас заверить: демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России или на Западе, или дальше — в развивающихся странах, — сказал Лукашенко. — Нисколько не меньше. Но, может быть, мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить».

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«Должен заявить вам как бывший парламентарий и причастный к разработке конституции еще до моей президентской работы: мы тщательнейшим образом изучили конституции всех стран. И я в этом лично принимал участие. Суперноваций в нашей конституции нет: мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного, все остальное мы заимствовали, — сообщил Лукашенко. — Мы учились не только у своих соседей, но прежде всего у них, потому что они близки нам по развитию, со многими мы были в одном государстве. Но многое и многое мы заимствовали у оплотов демократии, прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки».

Лукашенко ответил на обвинения в авторитаризме: «Я никогда этого не отрицал: действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу было нечего есть: пустые полки в республике, которая всегда была развита в товарах народного потребления и продуктах питания».

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