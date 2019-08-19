19 августа 2019 | Время чтения 14 мин

Деньги «осваиваются», и поставить под вопрос «раздербан» вполне приличных даже по белорусским меркам финпотоков – значит бросить вызов коррумпированной системе в целом и основным выгодоприобретателям персонально. Продавцы воздуха такого не простят — можно сразу покупать билеты за границу или сушить сухари. Может быть, пора признать «национальной идеей» Белоруссии приспособленчество.

Георгий Шкловский, , 20:52 — REGNUM

С первых лет своего президентства бывший партийно-комсомольский работник Александр Лукашенко не оставляет надежд добиться серьёзного результата в занятиях государственной идеологией. Потрачены миллиарды бюджетных денег, мобилизованы ведущие научные учреждения и бессчётное количество добровольных помощников, но государственной идеологии так и не появилось.

Лукашенко и Кунцевич President.gov.by

Лукашенко неоднократно признавался, что государственной идеологии в Белоруссии до сих пор нет. Она не «выкристаллизовалась», по его словам. Парадоксальным образом, несмотря на это, в белорусских вузах почти два десятка лет преподаётся предмет «Основы идеологии белорусского государства», производится подготовка кадров с записью в диплом «идеолог» (специальность — «госуправление и идеология»), тратятся огромные средства на содержание чиновничьей «идеологической вертикали» и мероприятия по «идеологической работе». Защищаются диссертации, издаются монографии, проплачиваются заказные статьи и прочие медийные продукты.

На практике всё вылилось в профанацию пресловутой «идеологической работы», имитацию бурной деятельности, подлинный смысл которой — «распил бюджета». Пресловутая «идеологическая вертикаль» стала местом «блатного» трудоустройства. Никто толком не знал, что такое идеология — даже в научной и учебной литературе наблюдался разнобой трактовок. Соответственно, спросить за невыполнение «идеологических» мероприятий было невозможно.

Когда только начиналась «идеологическая» вакханалия, то первым делом были подняты партийно-комсомольские методички. По указанию Лукашенко на каждом предприятии численностью 300 человек должен быть «зам по идеологии», его зарплата была установлена на 10−15% ниже руководителя предприятия. В это же время государственные вузы только начинали набор будущих квалифицированных «идеологов».

Изначально была создана сеть кормушек для родственников, собутыльников, любовниц и т. п. Хорошие зарплаты, доступ к административному ресурсу и прочие блага значительно улучшили быт избранных семей и просто «добрых хлопцау». Практический выход их работы был в пропаганде мнимых, гипотетически возможных и возможных достижений пресловутой «белорусской модели» — «рыночного социализма», но самое главное — в создании культа личности Лукашенко.

До сих пор в Белоруссии так называемые идеологи не только не являются идеологами, но в большинстве своём даже не понимают, что такое идеология. Не понимает этого и Александр Лукашенко, судя по его многочисленным высказываниям, а также публичным заявлениям и текстам его подчинённых, в том числе чиновников «идеологической вертикали».

Очередным наглядным примером разброда и шатания в умах пресловутых высших должностных лиц Белоруссии стало доведённое президентской пресс-службой содержание дня кадровых назначений 19 августа. Из семи новоназначенных чиновников Лукашенко особые внимание уделил назначению замглавы президентской администрации по идеологии. Разумеется, не всё было изложено в официальном сообщении, однако и имеющегося достаточно для того, чтобы сделать вывод о бесперспективности «идеологической работы» при отсутствии государственной идеологии.

Пять лет назад Лукашенко выступал на пресс-конференции для российских СМИ и заявил, что «те, кто занимается идеологией — они считают, что у нас государственная идеология есть», однако: «А я говорю, что вот я, как президент — она мне на душу, на сердце не ложится — как она ляжет простому человеку?».

«Я же говорю об идеологии государственной, когда вокруг какой-то великой центральной идеи всё формируется — вот такой идеи нет. Как мне кажется, — сказал он тогда журналистам. — Нам надо ещё работать — выкристаллизовать надо эту великую идею, при которой народ будет в струнку вытягиваться и говорить: «Да! Это то, к чему мы должны стремиться». Вот где эта идея? Вот я у вас спрошу — вы её не назовёте. И я не могу назвать пока».

С тех пор воз и ныне там. Не «выкристаллизовали» даже национальную идею, которая должна лежать в основе государственной идеологии. То есть работа завалена на базовом этапе. Поэтому и «идеологическая работа» не ведётся — госидеологии ведь нет.

19 августа Александр Лукашенко «актуализировал задачи, стоящие сегодня перед идеологической вертикалью», проинформировала пресс-служба президента Белоруссии. Состоялся день кадровых назначений, и Андрей Кунцевич получил должность заместителя главы администрации президента с функциями кураторства «сферы идеологии и работы СМИ».

«В этой связи был отмечен его значительный опыт по данным направлениям, включая профессиональное образование», — сообщила президентская пресс-служба.

Наталье Эйсмонт и её начальнику виднее, в чём значительно опытен выдвиженец из Могилёвской области — не чужого края для многих представителей правящей в Белоруссии элиты. Кунцевич не значится ни среди выдающихся белорусских мыслителей, ни среди «акул пера». Возможно, в официальном сообщении желали представить положение дел с кадрами лучше, чем оно есть на самом деле.

О новом замглавы АП РБ по идеологии известно немного. Поисковик выдаёт основные его заслуги: уроженец Могилёва (по другим сведениям — Белыничей); в 2002 году окончил журфак Белгосуниверситета, а спустя пять лет получил диплом Академии управления при президенте РБ по специальности «государственное управление и идеология». Печатался в провинциальной газете «Зара над Друццю», которую позже и возглавил. Работал зампредом в не чужом для Лукашенко Шкловском райисполкоме, с 2011 года руководил «идеологической работой» в Могилёвском облисполкоме, с января 2017 года — в должности зампреда Могилёвского облисполкома. Быстрое продвижение по чиновничьей иерархии говорит о хороших «подвязках» и эффективной протекции.

Хорошо читаемый в Минске Telegram-канал «Бульба престолов» в связи с назначением пишет : «Новый замглавы администрации президента РБ Андрей Кунцевич — идеолог жёсткой белорусизации. Известен связями с националистами, любовью к мове и национальной культуре, подписан на Пальчиса и Нашу Нiву. Пользуется уважением системных белорусизаторов вроде Марзалюка. Задачей Кунцевича, судя по всему, будет придание белорусскому национализму системного статуса с помощью административного ресурса».

Лукашенко сразу же нацелил Кунцевича, указав главный фронт приложения усилий, напрямую связанный с дальнейшим удержанием власти бессменно правящим уж более четверти века, пояснив: «Потому что предвыборная кампания — это и большая идеологическая работа. А вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах».

Наталья Кочанова — прим. авт.). Прежде всего вы вдвоем должны будете этим заниматься — работать с людьми», — уточнил он. «Интернет — это также будет сфера в какой-то степени вашей ответственности. И не с точки зрения все закрыть запретить . А изложить позицию власти, позицию президента. Пока больше всего этим занимается президент. Он и будет заниматься данными вопросами, но и определенные должностные лица, в том числе вы, а также глава администрации (глава президентской администрации— прим. авт.). Прежде всего вы вдвоем должны будете этим заниматься — работать с людьми», — уточнил он.

Лукашенко добавил: «Я в свое время занимался вопросами идеологии. Можно сказать еще с юношеских времен — со студенческой скамьи. Я знаю, насколько это сложная и многоплановая, трудная работа. И я часто говорю, что настоящими властителями человеческих душ и сердец не становятся. Ими рождаются. Поэтому если у вас есть эти задатки, которые можно, конечно, в жизни со временем развивать, вы справитесь с этой работой».

Он предупредил Кочанову об ответственности за назначение Кунцевича и, обратившись к назначенцу, отметил: «Меня убеждают в том, что вы сможете. Профессия ваша — журналистика — этому способствует. Если вы до сих пор профессионально этим занимались, значит, у вас должно получиться».

Из сказанного следует, что в должности зампреда провинциального исполкома профессионально занимаются журналистикой и поэтому «должно получиться» и с «идеологической работой» — при отсутствии государственной идеологии и даже национальной идеи. Как сам Лукашенко «занимался» пресловутыми вопросами идеологии во времена СССР брежневско-горбачёвского периодов — видно по судьбе Советского Союза. Да и отсутствие государственной идеологии в РБ тоже говорит о практическом выходе приложения усилий.

Согласно официальному сообщению, Лукашенко посоветовал новому замглавы президентской администрации: прежде чем идти и говорить с людьми на какую-либо тему и давать инструкции, сначала тщательно самому разобраться в вопросе. «Часто, особенно если человек новый приходит, он начинает семинары проводить, инструктировать кого-то. А те, кто приехал на семинар или конференцию, сидят и думают: ну что ты мне рассказываешь, сам этого ничего не понимаешь. Поэтому вам надо очень аккуратно подходить к подобным вещам. Надо сначала вникнуть, разобраться, — поведал Лукашенко. — В противном случае вы будете повторять ошибки предыдущих начальников, которые занимались не только идеологическими вопросами, но другими».

По всей видимости, это были лучи критики в спины бывших президентских «идеологов» — помощника президента по идеологии Всеволода Янчевского и главреда президентской газеты «Советская Белоруссия» Павла Якубовича, доведшего до ручки госагитпроп нынешнего руководителя номенклатурного объединения «Белая Русь» Геннадия Давыдько и прочих «занимавшихся», но так ничего толком и не наработавших. В целом совет неплохой, дельный и со всей ясностью характеризующий уровень компетенций назначаемого на такую должность.

Достоин внимания ещё один фрагмент официального сообщения, в котором Лукашенко говорит: «Не вмешиваясь в компетенцию Центральной избирательной комиссии и других органов власти, вы должны заниматься своим делом. Администрации президента поручено помочь ЦИК (там всего несколько человек) провести эту электоральную кампанию. Вы себя должны там найти. Обеспечить идеологию этой кампании».

Из этой цитаты видно, что Лукашенко не понимает, что такое идеология. Не может быть идеологии чего-либо — может быть идеология какая-либо, чья-либо. К примеру, либерализм — идеология буржуазии. В современной как бы научной белорусской литературе можно встретить такие откровенно обскурантистские термины, как «идеология белоруской государственности» (д.п.н., проф. Леонид Земляков), «идеология избирательных кампаний» (д.ф.н., проф. Ядвига Яскевич) и т.п. — разве что до «идеологии ассенизации» и «идеологии валяльно-войлочного производства» не додумались (хотя не всё публикуется). В этом контексте приказ «обеспечить идеологию этой кампании» выглядит аллюзией, неумышленным намёком на известный сказочный сюжет: «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

«Сказочный идеолог» — такого термина пока ещё нет в широком обиходе. Однако уже уместно говорить об интересном времени, в которое погрузил Белоруссию большой ценитель китайской эстетики и управленческой этики.

«Основные направления мною определены. Их надо реализовать. И так по всем вопросам, вплоть до уборочной кампании. Когда-то это обкомы партии и ЦК прямо определяли как идеологическое обеспечение уборочной кампании. Мы так сегодня не говорим. Тем не менее в уборочной кампании место администрации президента должно быть. По всем вопросам. Я это открыто говорю, не скрывая, потому что очень большое внимание считаю нужным уделять работе с людьми. Ее по-разному можно называть. Я называю по старому — идеологическая работа. Правда, этот уже термин начали выговаривать везде. Даже те, которые раньше меня критиковали не только внутри страны, но и за ее пределами», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

К счастью, живы ещё хорошо помнящие советские времена, способные лично подтвердить или опровергнуть «идеологическое обеспечение уборочной кампании» структурами КПСС. Важно другое: Лукашенко рассматривает президентскую администрацию как ремейк Компартии. Той самой партии, в которой он состоял, но не добился большого успеха в карьерном росте. Той самой партии, за «приостановление» деятельности которой он голосовал в Верховном совете 25 августа 1991 года. Той самой партии, которая возродилась и ушла в оппозицию к президенту в первые же годы его правления, за что была расколота на две деградировавшие секты.

Не исключено, что параллели между Компартией БССР и администрацией президента постсоветской «Республики Беларусь» — это сугубо личное, психологическое, прорывающееся подсознательное. Так или иначе, но по факту в современной Белоруссии нет ни государственной идеологии, ни идеологов, а чиновники «идеологической вертикали» и изобретатели ценных указаний для них из других кабинетов понимают под «идеологической работой» всё, что им угодно.

А вот определение идеологии в вузовском учебном пособии, по которому учатся будущие обладатели дипломов с записью «идеолог» в Академии управления при президенте и других белорусских вузах: «Идеология — это относительно систематизированная совокупность взаимосвязанных идей, ценностей, принципов и представлений, которые исходят из интересов и устремлений определенных групп людей, выступают по форме или по существу как выражение интересов всего общества, направлены на закрепление или изменение существующего общественного устройства и служат в качестве инструмента коллективного политического действия». Профессор, д.п.н. Владимир Мельник уточняет: речь идёт об определённой группе людей, которые осознают своё место в существующей действительности, «выражают свои потребности и интересы, формулируют свои цели и устремления и обосновывают пути и средства их достижения».

Носителем государственной идеологии (по Мельнику — «национально-государственной») является народ. В этом контексте трактовка идеологии господином Лукашенко выглядит, мягко говоря, особенной. Попытки сформулировать за народ систему ценностей, его интересов, целей и путей достижения этих целей позорно провалились и нет оснований считать, что с назначением Кунцевича ситуация качественно изменится.

«Главный идеолог страны», как преподносит Кунцевича лживое государственное телевидение, получил невыполнимую миссию. Вариантов действий у него не много и, судя по тотально культивируемому приспособленчеству, новоиспечённому замглавы президентской администрации придётся соглашаться и с невразумительными трактовками «идеологической работы», и с непониманием давно отчуждённого от властей «народца», и с многими другими трудностями.

Лукашенко уверен, что «люди всё простят — даже нищету простят, но несправедливость не простят» — и в этом он прав. Другое дело, что справедливость, идеологию, свободу и всё остальное трактует единственный политик Белоруссии, руководствуясь своими, зачастую весьма оригинальными представлениями. Поэтому заявившие о своих услугах в концептуальном оформлении идеологии белорусского государства не столько занимались интеллектуальной работой, сколько заглядывали в рот авторитарному лидеру.

Объективно, не могло быть иначе. Идеологий не так много, и все они создавались в конкретно-исторических условиях. Идеологии создавались выдающимися умами, уровня которых в Белоруссии за всю её историю никогда не было и, судя по нынешнему положению дел, в РБ никогда не будет. Может быть, появятся позже, когда возникнет благоприятная среда.

Карл Маркс подчёркивал классовый характер идеологии. За постсоветский период белорусское общество было деклассировано. Ударными темпами шла люмпенизация народа, целенаправленно превращённого в преимущественно деклассированное и бесправное население. Имеющиеся социальные группы не имеют выразителей своих интересов. Декорация из 15 формально существующих политических партий представлена клиентелами и, преимущественно, западными агентами влияния. Отсутствие независимого суда, отсутствие полноценного парламента, свободы прессы и выражения мнений, а также прочая специфика позволяют говорить лишь о гипотетически возможном возникновении партий революционного типа, что является объектом забот наделённых широчайшими полномочиями спецслужб.

Для создания государственной идеологии необходим общенациональный консенсус. Его нет и не предвидится. Белорусское общество чрезвычайно разобщено и атомизировано — над этим хорошо поработали представители властей предержащих, руководствующиеся старинным римским принципом «разделяй и властвуй».

При этом сама постановка вопроса о возможности государственной идеологии изначально и до сих пор вызывает жаркие споры в академическом сообществе — западном, естественно. В белорусском «болоте», погрязшем в плагиате и местечковых фантазиях на тему нациестроительсва, обоснованный скепсис выразить некому. Не будет же научный сотрудник Академии наук в здравом уме и твёрдой памяти открыто сомневаться в целесообразности многолетней практики «распила бюджетного бабла» — а ведь именно это и происходит. Сотни «уважаемых людей» получили огромные деньги за разработку «концептуальных основ», написание вузовских программ и учебных пособий, материалов к «единому дню информирования» (политинформации) и просто «тезисов конференции».

Эта работа ведётся до сих пор, деньги «осваиваются», и поставить под вопрос «раздербан» вполне приличных даже по белорусским меркам финпотоков — значит бросить вызов коррумпированной системе в целом и основным выгодоприобретателям персонально. Продавцы воздуха такого не простят — можно сразу покупать билеты за границу или сушить сухари. Может быть, пора признать национальной идеей приспособленчество, а краеугольным камнем современной государственной идеологии РБ — стремление с относительным комфортом плыть по течению под властью тирана.