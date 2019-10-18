Нью-Йорк, США, , 13:23 — REGNUM Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марин выступила с отчётом о ситуации в постсоветской республике в контексте проходящих там выборных процессов. Как сообщает белорусское информагентство БелПАН, официальный представитель Евросоюза во время состоявшегося 17 октября в Нью-Йорке заседания комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН выразил обеспокоенность в связи с изложенными Марин выводами.

ЕС поддержал мандат спецдокладчика по Белоруссии, отметив, что содержание отчёта Марин «вызывает беспокойство, особенно принимая во внимание, что уже шестой год подряд спецдокладчик сталкивается с отсутствием сотрудничества со стороны Белоруссии».

Представитель ЕС обеспокоен сделанными в докладе выводами, согласно которым в Белоруссии «не достигнут необходимый прогресс в проведении реформ и продолжается ограничение основных свобод». Обеспокоенность вызывает также возможное усугубление проблем с правами человека в контексте парламентской кампании 2019 года и президентской кампании 2020 года.

«В докладе говорится, что создается лишь иллюзия соблюдения международных стандартов, остаются неблагоприятными условия для выражения оппозиционных точек зрения, что является нарушением политических прав человека, а также препятствует реализации свободы на мирные собрания и ассоциации, которые сталкиваются с ограничениями, — заявил представитель ЕС. — Мы призываем правительство Белоруссии обеспечить полное соблюдение прав человека и основных свобод до, во время и после избирательного цикла, а также создать благоприятные условия для того, чтобы люди могли принимать участие в государственной деятельности».

Представитель ЕС призвал официальный Минск «придерживаться принципов верховенства права и прав человека». Его поддержали представители Польши, Чехии, Германии, Литвы и США.

В частности, представительница США выразила обеспокоенность ситуацией в Белоруссии, где «не предпринимается достаточно усилий, чтобы прекратить практику ограничения прав человека, особенно свободы мирных собраний и свободы слова». От имени своей страны она призвала Минск облегчить процедуру регистрации НГО.

Заместитель постпреда Белоруссии в ООН Ирина Величко назвала доклад Анаис Марин «фантастической литературой».