Тему Арктики в международном аспекте на прошедшей неделе затронул глава российского МИД Сергей Лавров, который находился с официальным визитом в Киркенесе по случаю 75-летия освобождения советскими войсками Северной Норвегии. И если по поводу норвежской позиции, которая «принципиально отстаивает итоги Второй мировой войны» у Сергея Лаврова вопросов не возникло, то активизация НАТО на севере Европы его беспокоит куда больше. «Мы задали некоторые вопросы, связанные с тем, как на территории Норвегии развивается активность НАТО. Нас это тревожит и с точки зрения того, что это наш сосед, и в том плане, что это создает риски милитаризации Арктики, против чего все члены Арктического совета всегда активно выступали», — приводит РИА Новости слова Лаврова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Впрочем, в вопросах сдерживания у России появилось как минимум два весомых аргумента. В ноябре 2019 года в российской Арктике в составе ПВО Северного флота заступит на боевое дежурство радар «Резонанс-Н». Это будет уже третья подобная РЛС по счёту, размещённая в этом регионе. Ее возможности позволяют видеть крылатые и баллистические ракеты, самолеты-невидимки, выполненные по технологии «стелс», а также гиперзвуковые цели.

Читайте также: Россия развернула в Арктике новую РЛС против «невидимок»

В свою очередь, на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге был торжественно спущен на воду патрульный корабль ледового класса «Иван Панин», который относится к нашим перспективным разработкам и объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Он будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр» и 100-мм носовой универсальной артиллерийской установкой А-190. Также на борту ледокола будет базироваться многоцелевой вертолет Ка-27 и два скоростных боевых катера типа «Раптор», которые предназначены для преследования, задержания и уничтожения нарушителей границы, пиратов и для других целей. Ледокол будет передан на вооружение ВМФ в 2023 году.

Mil.ru Вертолет Ка-27

Читайте также: Вооруженный ледокол «Иван Панин» будет передан ВМФ в 2023 году

Если переходить к экономическим новостям то, безусловно, самой главной и долгожданной из них является то, что российское правительство, наконец, определилось с арктическими преференциями. Итоги совещания 24 октября с участием всех профильных министерств во главе с Минфином наверняка еще долго будут обсуждаться аналитиками. Тем более, что по признанию вице-премьера Юрия Трутнева «спорные пункты» будут дорабатываться до 8 ноября, а сам законопроект в окончательном варианте внесут в Госдуму через две-три недели.

Из базовых положений непростого обсуждения можно назвать то, что статус резидента Арктической зоны компании смогут получать по заявительному принципу, льготы будут действовать по всей Арктике без создания особых экономических зон при минимальной сумме инвестиций от 10 млн руб.

Из общих преференций названы неухудшение налоговых условий на все время инвестиционных проектов, защита инвесторов в суде, возможность привлекать иностранных сотрудников без квот, заключать концессионные соглашения без конкурса, получать федеральные субсидии на строительство внешней инфраструктуры и другие.

Регионы получат право снижать до нуля налоги на земельные участки и имущество, а также региональную часть налога на прибыль для компаний, которые осуществляют проекты на их территории.

Инвестиционный вычет из федеральной части налога на прибыль для геологоразведки нефтегазовых месторождений в Арктике составит 50% объема затрат на эти цели.

Предусмотрена многоступенчатая система льгот отдельно для основных нефтегазодобывающих игроков и их проектов («Роснефти», «Нефтегазхолдинга», «Новатэка», «Газпром нефти», «Лукойла»). По признанию Трутнева во сколько все льготы обойдутся бюджету правительство не оценивало. Только по проектам «Роснефти» выпадающие доходы бюджета составят 60−70 млрд руб. в год, пишут «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Трутнев

В целом удастся ли новой модели достичь золотой середины, при которой и проекты заработают, и государство выиграет, можно будет понять только на практике.

На прошедшей неделе сразу два российских чиновника своими смелыми высказываниями обеспечили себе место в журналистских заголовках. Так, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщил Bloomberg о том, что его ведомство совместно с аналитическим центром «Сколково» работает над проектом по созданию государственного оператора контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП). По его мнению, это позволит сделать СМП более привлекательным для грузоотправителей, нежели Суэцкий канал. Заявление насколько амбициозное, настолько и маловыполнимое даже в среднесрочной перспективе

Читайте также: Как победить Суэцкий канал Севморпутём?

О том, что доверие к Севморпути еще нужно заслужить, доказывает решение швейцарского контейнерного оператора Mediterranean Shipping Company отказаться от его использования, сосредоточившись «на увеличении экологичности мореплавания на существующих маршрутах». И хоть ТАСС приводит слова главы Росморречфлота Юрия Цветкова, который не видит в этом риска, поскольку «у нас, помимо этих компаний, и китайские коллеги, Южная Корея активно участвует, японцы», нужно помнить, что в августе от услуг СМП (под тем же предлогом) отказалась крупнейшая французская компания контейнерных перевозок CMA CGM.

Другой высокопоставленный российский чиновник покорил всех проведением смелых параллелей. В ходе Сочинского экономического форума «Россия — Африка» министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил: «Африка очень сильно похожа на Арктику. Мы очень сошлись. Очень большая ресурсная база, очень непростые климатические условия и очень непросто привлечь туда компании для того, чтобы они играли по правилам, которые нужны в тех регионах… Выходят инвесторы, они понимают сложность добычи, для них абсолютно незнакомая страна. То же самое было и в Арктике». Цитирует Кобылкина РИА Новости.

Government.ru Дмитрий Кобылкин

Остается надеяться, что при освоении Арктики российскому правительству не придется списывать долги на сумму 20 млрд долларов, как это произошло с нашими африканскими друзьями.

Между регионами АЗР продолжается необъявленное соревнование за первенство в создании научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Так, губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел специальное совещание по развитию НОЦ «Российская Арктика» и одобрил шесть основных направлений — судостроение и морская техника; разведка, добыча и переработка полезных ископаемых; жизнедеятельность человека в Арктике; лесные и водные биоресурсы и Северный морской путь. Кроме того, на совещании озвучили, что еще одним партнером архангельского НОЦ стал Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. Н. П. Лавёрова Российской академии наук.

Читайте также: Архангельский губернатор намерен совершить прорыв с помощью улиток

Со своей стороны, губернатор Мурманской области Андрей Чибис определился с руководителем мурманского НОЦ. Им стал Юрий Фомин, имеющий опыт работы в Институте океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук. Именно ему, по мнению Чибиса, предстоит повысить качество образования в Заполярье и вывести создаваемый научно-образовательный центр на мировой уровень.

Читайте также: У мурманского НОЦ появился руководитель