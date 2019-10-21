Мурманск, , 09:10 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил об очередном кадровом назначении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На этот раз глава региона представил членам областного правительства своего советника и главу научно-образовательного центра Юрия Фомина.

Губернатор сообщил, что Фомин ранее работал в Институте океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук. Именно ему предстоит повысить качество образования в Заполярье и вывести создаваемый научно-образовательный центр на мировой уровень, отметил Чибис.

Напомним, мурманский проект вступил в конкуренцию с архангельским НОЦ, созданном ещё в прошлом году после заявления президента о необходимости развития сети научных центров мирового уровня. Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе губернатор Архангельской области Игорь Орлов прокомментировал попытки мурманского коллеги «увести» у соседей перспективу стать центром мировой науки. Орлов, в частности, заявил, что конкуренция в вопросах Арктики недопустима и попросил не рассказывать ему, что «научно-образовательный центр может быть создан в другом месте».