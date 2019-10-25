Москва, , 13:56 — REGNUM В ближайшее время в российской Арктике заступит на боевое дежурство радар «Резонанс-Н». Это произойдёт в ноябре 2019 года. Данная РЛС уже третья по счёту, размещённая в этом регионе. Сейчас идёт работа комиссии, которая принимает радар и передаёт в состав ПВО Северного флота.

Возможности РЛС «Резонанс-Н» очень высокие. Она способна видеть крылатые, баллистические ракеты, воздушные объекты, выполненные по технологии «стелс», а также гиперзвуковые цели.

Станция «Резонанс-Н» работает в метровом диапазоне волн и резонансно увеличивает эффективную площадь рассеяния летательных аппаратов. Это и обеспечивает обнаружение так называемых самолётов-невидимок и гиперзвуковых целей, летящих со скоростью до 20 Махов.

Первую РЛС «Резонанс» вооружённые силы РФ получили ещё в 2014 году. На сегодняшний день они располагают четырьмя такими станциями. Данный радар может обнаружить баллистические цели на высоте до 100 километров и на дальности до 1200 километров. Аэродинамические цели РЛС обнаруживает на дальности до 600 километров. Об этом пишет издание «Военно-промышленный курьер».