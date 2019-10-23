Архангельск, , 20:34 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, еще на днях заявлявший о том, что регион не стремится получить особые звания и федеральные деньги на развитие научно-образовательного центра, сегодня сменил ориентиры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

«Создание НОЦ «Российская Арктика» — один из важнейших проектов региона […] Речь идет об обеспечении прорыва региона и всей страны в целом в арктическом направлении, в том числе с применением ресурсов, которыми обладает Архангельская область. И здесь мы должны действительно предъявить прорывные идеи и решения, которые позволили бы нам заслужить право стать одной из 15 территорий, где будут функционировать научно-образовательные центры», — заявил Игорь Орлов на совещании по развитию НОЦ.

В настоящее время создатели НОЦ определили шесть направлений, по которым должна выстраиваться вся работа. Среди них — судостроение и морская техника; разведка, добыча и переработка полезных ископаемых; жизнедеятельность человека в Арктике; лесные и водные биоресурсы; Северный морской путь.

Губернатор направления одобрил, но при этом призвал научное сообщество обратить особое внимание на разработки молодых специалистов:

«Исследования архангельского ученого Ольги Аксёновой, которые отмечены президентским грантом, — чем не прорыв? Здесь, у нас, ведётся работа по изучению улиток и связанному с ними риску распространения паразитов. Эти исследования в перспективе могут помочь решить проблему, которая приобретает мировой масштаб. Вот она — уникальность, с которой регион может выходить на федеральный конкурс», — предложил Орлов.

В правительстве региона подчеркнули, что для включения научного проекта Ольги Аксёновой в программу НОЦ «Российская Арктика» сегодня создана организационно-правовая основа — в рамках подписанного на совещании соглашения Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени Н.П. Лавёрова стал еще одним партнёром правительства Архангельской области и Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова в деле создания научно-образовательного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «Арктические проекты — сегодня и завтра» Игорь Орлов заявил, что его напрягает конкуренция с Мурманской областью в вопроcе создания НОЦ, и попросил ему «не рассказывать, что НОЦ мирового уровня можно создать в другом месте».