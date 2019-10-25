Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Передача Военно-морскому флоту РФ спущенного на воду 25 октября уникального боевого ледокола «Ивана Панин» произойдет лишь через три года, сообщил во время торжественной церемонии контр-адмирал, начальник технического управления ВМФ РФ Игорь Зварич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ледокол «Иван Папанин» Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Передача флоту судна будет в 2023 году. Надеемся, что серия будет продолжена. Для пограничников, две штуки, по этому же проекту, корабли строят наши коллеги на «Выборгском заводе», — отметил Зварич.

В свою очередь генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков указал на то, что аналогов этого корабля в мире просто нет.

«В развитии Северного морского пути — Россия является лидером, остальные страны только начинают. Этот корабль отличается высокой надежностью, резервированием главных двигателей, здесь применена система электродвижения. Винты фиксированного шага — исключительно для того чтобы система в условиях Арктики работала надежно и долго. Кроме того, этот корабль в отличии от «Ильи Муромца» оснащен более современными средствами связями и вооружен», — сказал он.

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Напомним, в пятницу в Петербурге на воду был торжественно спущен патрульный корабль ледового класса «Иван Панин». Он предназначен для ВМФ России и будет охранять арктические водные ресурсы, конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, сопровождать и поддерживать суда обе печения. Кроме того, ледокол обладает возможностью поражать морские, береговые и воздушные цели с помощью ракетного и артиллерийского вооружения.

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