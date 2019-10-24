Совещание у премьер-министра Дмитрия Медведева с руководителями десяти депрессивных регионов стало симптоматичным для губернаторов, которые попали в этот список. И вдвойне показательным накануне прогнозируемого «губернаторопада». Примечательны выводы, которые сделали главы регионов, где крайними проявлениями можно назвать действия двух политических старожилов: 57-летнего главы Чувашии Михаила Игнатьева (на посту 2010 года) и 53-летнего руководителя Тувы Шолбан Кара-оола (во главе региона с 2007 года). И этот контраст тем более интересен тем, что Игнатьев в федеральных медиа «кочует» из списка в список как кандидат на досрочную отставку.

Иван Шилов ИА REGNUM

Какие выводы сделал глава Тувы

Тувинский лидер после совещания публично выступил с признанием «в отставании в развитии от остальной России в силу объективных обстоятельств». А на совещании по нацпроектам и вовсе заявил, что «был справедливо раскритикован» Дмитрием Медведевым, даже покаялся, что не смог присутствовать, так как находился под капельницей в больнице. В довершение всего Шолбан Кара-оол сделал фактурный расклад по региону, подняв в целом проблематику бедных субъектов — в частности, вопросы инфраструктуры, удалённости территории, несогласованности источников финансирования.

«Каюсь, что не смог, потому что от серьезных разговоров я никогда не ухожу в сторону, не скрываю ни от народа, ни от руководителей страны как успехи, так и сложности, которые у нас на пути встречаются. И всегда глубоко благодарен Дмитрию Анатольевичу за реальную поддержку. Признаю и то, что порой причиной местных проблем становится ротозейство некоторых наших ответственных работников. В этом буду непременно разбираться. Дмитрию Анатольевичу представлю самую подробную информацию о том, как у нас обстоят дела по вопросам, которые обсуждались», — сказал глава Тувы.

О выделении каких-то дополнительных денег, не говоря уже о конкретных 10 млрд рублей на «ускоренное развитие», о которых растрезвонил глава Чувашии Михаил Игнатьев, многоопытный и осторожный тувинский лидер ничего не сказал.

Но за словами последовали не только оргвыводы, но и действия: 15 октября Шолбан Кара-оол отправил в отставку своё правительство. Было отмечено, что при принятии решения будет учитываться «анализ эффективности каждого руководителя в ходе работы над проектом программы ускоренного развития Тувы, которая в настоящее время проходит завершающую стадию принятия в правительстве РФ».

Kremlin.ru Шолбан Кара-оолы

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Примечательно, что несмотря на «депрессивность» республики, действия главы Тувы позволили ему получить дополнительные политические очки, о чём может свидетельствовать промежуточное рейтингование глав регионов.

Какие выводы сделал глава Чувашии

В Чувашии итоги совещания у Медведева использовали как повод рассказать об успехах, лидерстве в паре рейтингов, «высоком потенциале» и «перспективах» республики, а вероятность выделения 10 млрд рублей на «ускоренное развитие» при отсутствии официальных документов посчитали чуть ли не свершившимся фактом. Официальный сайт запестрил радужными сообщениями.

Более того, Михаил Игнатьев собрал «ведущие СМИ», чтобы подчеркнуть передовые позиции Чувашии, и, словно отражая нападки федерального центра по попаданию региона в список со «слабой экономикой», поведал об «особенностях» региона и вообще о несправедливости бытия. Два релиза со схожими формулировками и показательная встреча с журналистами с последующей стенограммой произвели неизгладимое впечатление на читателя: глава региона, даже бравирующий, предстаёт неуверенным, бессильным и разочаровавшимся.

И это впечатление ещё более усугубляется телеграммой-помощью от влиятельного единоросса, первого заместителя руководителя фракции в Госдуме Виктора Кидяева (курирующего Поволжье) с поздравлением в честь дня работников сельского хозяйства (!), где говорится, что он «высоко оценил работу главы Чувашии Михаила Игнатьева».

Cap.ru «Прямая линия» с участием Главы Чувашии Михаила Игнатьева в эфире Национального радио и «Тӑван радио»

В общем, желание властей информационно задавить позитивом дали обратный эффект. А сама встреча с журналистами породила ещё больше вопросов. И не только к Михаилу Игнатьеву.

Чувашия — «не слабый регион», а с особенностями

Сбор журналистов, которых команда Игнатьева отсортировала для допуска на встречу, проходил в закрытом режиме. Из-за такой закрытости рисовалась чуть ли не сцена прощания. Но даже те, кто не собирался услышать от Игнатьева знаменитое ельцинское «я ухожу», были весьма озадачены.

Прежде всего, фальстартом: в отсутствие официальных документов по дополнительной поддержке десятки самых бедных регионов заявлялось, что Чувашия получает 10 млрд рублей. Или даже 20 млрд. А может и 5 млрд… «Пока окончательного решения не приняли», — наконец, выдавил Михаил Игнатьев. Следует отметить, что другие губернаторы из «бедной десятки», приглашённые на совещание к Дмитрию Медведеву, не решились взять на себя смелость озвучить хоть какие-то цифры.

Затем глава республики пустился объяснять, почему Чувашия — «не слабый регион», а регион со «своими особенностями», и эти особенности — в высокой плотности населения (11 место в РФ), а проблемы — в «методике счёта». Михаил Игнатьев запутал бы всех окончательно с ВРП, плотностью населения и среднедушевыми доходами, если бы не выработанная годами способность расшифровывать мысли руководителя республики.

«Потому что валовый региональный продукт делится на количество людей и вычисляется размер или средний размер доходов на душу населения. Если плотность населения низкая (есть регионы, где на одном квадратном километре проживает не более 10 человек), то и среднедушевые доходы выше. Но об этом журналисты не пишут и люди вводятся в заблуждение», — сказал в частности Игнатьев.

Остановился глава региона на «методике счёта». Из всей рассказанной методики можно было понять, что она несправедлива, и что предложения по её изменению он внёс на рассмотрение правительства России. Глава Чувашии пересчитал всех вахтовиков и прочих трудовых мигрантов, которые отчисляют НДФЛ по месту работы, а социо-культурными благами пользуются в Чувашии. 35 тыс. работающих вахтовым методом, 160 тыс. получающих зарплату по «серым схемам»… 300 тыс. работников организаций. А кто эти оставшиеся 200 тыс. из 700 тыс. трудоспособного населения республики — спросили Михаила Игнатьева. В ответ он предложил провести журналистское расследование.

Government.ru Совещание о подготовке индивидуальных программ развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития

Что касается программы ускоренного развития республики, о которой говорится несколько месяцев, то она доступна только самим чиновникам. И попытки журналистов выведать детали разбивались об общие фразы о том, что это «дополнительный документ, который позволяет дополнительно привлечь финансовые средства».

Несправедливость бытия

Дух несправедливости и упадка просто пронизывал всю встречу, несмотря на бравурные речи. «Методика счёта» — несправедлива. Инвестиции — несправедливо сокращаются (с 65 млрд рублей в 2012 году до 51 млрд рублей в 2018 году) в условиях создания самого благоприятного климата (республика в топ-10 национального рейтинга). Углеводородов как у Татарии — нет. Вместе с ними нет и состоятельных предпринимателей типа Вексельберга. Замаячившие по межгосударственному российско-китайскому сотрудничеству китайские инвесторы — и те готовы сбежать в другой регион из-за смутьянов-оппозиционеров. Даже надежды на ВСМ Москва — Казань, которая должна пройти через Чувашию, стали умирать (правда, собственный минстрой республики Игнатьева сразу после пресс-конференции деликатно поправил, разместив пресс-релиз).

По уровню бедных — республика в Поволжье третья с конца. Зарплаты низкие и на среднероссийский уровень никогда не выйдут. Люди уезжают и будут уезжать.

Были откровения и посильнее — зарплату воспитателей детсадов в 15 тыс. рублей Михаил Игнатьев поставил под сомнение, поскольку в среднем по республике — 26 тыс. рублей, а на бедных в сельской местности и городах захотел посмотреть лично:

«…покажите мне этих бедных людей в сельской местности, в городе — как они живут. Просто методика счёта».

(сс) Андрей Романенко Чебоксары

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Михаил Игнатьев говорил много и как-то обречённо. Журналисты даже посоветовали ему применить «волшебную палочку» — указательный палец, чтобы простимулировать чиновников. Но глава Чувашии знает, что чудес не бывает, и желания исполняются «по щучьему велению…» только в сказке.

«От того, что программу приняли, чуда не бывает. Легли спать, проснулись и раз, как в сказке «по щучьему велению…», такого, конечно, не будет. Надо напряженно трудиться, работать для того, чтобы добиться этих результатов», — отметил он.

Но всё-таки что-то у Чувашии есть. «Мозги, умы», — как выразился глава Чувашии. «И это должно дать синергетический эффект», — уверен он. В перспективе.

Это слово, кстати, Михаил Игнатьев употреблял очень часто.

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